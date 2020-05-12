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2020-05-12T14:02
https://ria.ru/20200512/1571313144.html
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571312143_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_925deb7891cd3f4c2d4e281213d967b0.jpg
РИА Новости

Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге

12:27 12.05.2020 (обновлено: 14:02 12.05.2020)
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В петербургской больнице Святого Георгия, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией, произошел пожар. Погибли пять человек. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
1 из 9

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

Сотрудники МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
2 из 9

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

Окна больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в результате пожара погибли 5 человек
3 из 9

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Пять человек спасти не удалось.

Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
4 из 9

Пять человек спасти не удалось.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
5 из 9

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
6 из 9

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

Сотрудник МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
7 из 9

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
8 из 9

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AFP 2020 / Olga Maltseva

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

Сотрудник МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
9 из 9

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
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Обсудить 2
Пожар в больнице в Санкт-ПетербургеКоронавирус в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургФото
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