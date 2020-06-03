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При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент
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РИА Новости

При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент

10:24 03.06.2020 (обновлено: 12:05 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГородская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. При пожаре в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге погиб пациент, сообщает городское управление МЧС.
Пожар произошел на первой площадке больницы на Миргородской улице. В 5:50 утра в боксе номер 11 (инфекционный гепатит) на втором этаже четырехэтажного корпуса загорелись постельные принадлежности. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.
Персонал больницы ликвидировал горение, но 39-летний пациент получил смертельное отравление угарным газом.
Всего в корпусе находились 274 пациента, в том числе 51 лежачий, а также 87 медицинских работников.
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