При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент

Пожар произошел на первой площадке больницы на Миргородской улице. В 5:50 утра в боксе номер 11 (инфекционный гепатит) на втором этаже четырехэтажного корпуса загорелись постельные принадлежности. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.