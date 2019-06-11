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РИА Новости

В Одессе завели уголовные дела после гибели людей при пожаре в психбольнице

Вчера, 09:43
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© Фото : ГУ ДСНС України в Одеській областіПожар в психиатрической больнице в Одессе. 11 июня 2019
Пожар в психиатрической больнице в Одессе. 11 июня 2019
© Фото : ГУ ДСНС України в Одеській області
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Полиция завела уголовные дела в связи с пожаром в Одесском областном медицинском центре психического здоровья, где погибли шесть человек, сообщила во вторник пресс-служба Национальной полиции Украины.
В понедельник вечером в Одесском областном медицинском центре психического здоровья произошел пожар, в результате чего погибли шесть человек, в том числе медсестра больницы, еще шестеро пациентов госпитализировали.
"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 115 ("умышленное убийство") и части 2 статьи 270 ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") уголовного кодекса Украины. Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания - занесение огня извне", - говорится в сообщении. Санкции по этим статьям предусматривают наказание до 15 и до 8 лет лишения свободы соответственно.
По данным полиции, в рамках уголовных дел в административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц указанного заведения продолжаются обыски, устанавливается наличие пожарно-технической документации. Следователи провели первичный осмотр места происшествия и опросили свидетелей.
При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил премьер-министру Владимиру Гройсману создать госкомиссию по расследованию причин пожара. "Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter.
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