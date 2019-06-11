В Одессе завели уголовные дела после гибели людей при пожаре в психбольнице

© Фото : ГУ ДСНС України в Одеській області Пожар в психиатрической больнице в Одессе. 11 июня 2019

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Полиция завела уголовные дела в связи с пожаром в Одесском областном медицинском центре психического здоровья, где Полиция завела уголовные дела в связи с пожаром в Одесском областном медицинском центре психического здоровья, где погибли шесть человек, сообщила во вторник пресс-служба Национальной полиции Украины.

В понедельник вечером в Одесском областном медицинском центре психического здоровья произошел пожар, в результате чего погибли шесть человек, в том числе медсестра больницы, еще шестеро пациентов госпитализировали.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 115 ("умышленное убийство") и части 2 статьи 270 ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") уголовного кодекса Украины. Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания - занесение огня извне", - говорится в сообщении. Санкции по этим статьям предусматривают наказание до 15 и до 8 лет лишения свободы соответственно.

По данным полиции, в рамках уголовных дел в административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц указанного заведения продолжаются обыски, устанавливается наличие пожарно-технической документации. Следователи провели первичный осмотр места происшествия и опросили свидетелей.