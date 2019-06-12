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РИА Новости

В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи

09:39
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© Фото : ГУ ДСНС України в Одеській областіПожар в психиатрической больнице в Одессе. 11 июня 2019
Пожар в психиатрической больнице в Одессе. 11 июня 2019
© Фото : ГУ ДСНС України в Одеській області
КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В понедельник вечером в Одесском областном медицинском центре психического здоровья произошел пожар, погибли шесть человек, в том числе медсестра, еще шестерых пациентов госпитализировали. Полиция завела уголовные дела. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил премьеру Владимиру Гройсману создать госкомиссию по расследованию причин пожара.
© Фото : ГУ ДСНС України в Одеській областіПожар в психиатрической больнице в Одессе. 11 июня 2019
Пожар в психиатрической больнице в Одессе. 11 июня 2019
© Фото : ГУ ДСНС України в Одеській області
Пожар в психиатрической больнице в Одессе. 11 июня 2019
По данным службы по ЧС, "11 июня в больнице умер один человек" из числа госпитализированных в результате пожара.
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