В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи

КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В понедельник вечером в Одесском областном медицинском центре психического здоровья произошел пожар, погибли шесть человек, в том числе медсестра, еще шестерых пациентов госпитализировали. Полиция завела уголовные дела. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил премьеру Владимиру Гройсману создать госкомиссию по расследованию причин пожара.
© Фото : ГУ ДСНС України в Одеській областіПожар в психиатрической больнице в Одессе. 11 июня 2019
© Фото : ГУ ДСНС України в Одеській області
Пожар в психиатрической больнице в Одессе. 11 июня 2019
По данным службы по ЧС, "11 июня в больнице умер один человек" из числа госпитализированных в результате пожара.