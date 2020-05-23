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2020-05-23T01:40
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В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
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РИА Новости

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

01:23 23.05.2020 (обновлено: 01:40 23.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая — РИА Новости. Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
"Умер еще один человек — один из двух, надышавшихся угарным газом при пожаре", — уточнили в ведомстве.
В пятницу вечером произошел пожар в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы на улице Гоголя в Зеленодольске, он возник в палате на первом этаже на площади три квадратных метра. Возгорание было быстро потушено, погибли два человека, 88 были эвакуированы.
Изначально сообщалось о четырех пострадавших: двое получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, еще двое отравились продуктами горения.
В минздраве добавили, что остальные пациенты распределены по отделениям Зеленодольской ЦРБ. Их безопасности ничего не угрожает.
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"На место происшествия прибыл лично министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Аппаратов ИВЛ в загоревшейся палате не было. Пациентов с коронавирусной инфекцией в этом корпусе больницы не лечили", — подчеркнули в ведомстве.
Следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности). По данным ведомства, погибшие — пациенты 1939 и 1944 годов рождения.
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Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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