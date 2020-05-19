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2020-05-19T17:51
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Власти скорректировали число погибших при пожаре в больнице Петербурга
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РИА Новости

Власти скорректировали число погибших при пожаре в больнице Петербурга

17:51 19.05.2020
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© AP Photo / Dmitry LovetskyСотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Число пациентов больнице Святого Георгия, погибших при пожаре в этом медучреждении, составляет шесть человек, а не пять, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.
Пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел 12 мая. В ГУМЧС по Петербургу сообщали, что погибли пять человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"Еще один пациент этой больницы скончался, когда пожар был уже локализован. Сейчас специализированная комиссия установила, что причиной смерти стало отравление угарным газом", - рассказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
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