СМИ уточнили число погибших при крупном пожаре в южнокорейской больнице

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Число жертв крупного пожара в больнице южнокорейского города Мильян достигло 46 человек спустя полторы недели после инцидента, передает агентство Ренхап.

Ранее сообщалось о 41 погибшем.

Еще 146 человек пострадали, семь остаются в состоянии средней тяжести.

Пожар возник на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо утром 26 января, на его тушение ушло около двух часов. В то время в пятиэтажной больнице находились 111 пациентов. Причиной пожара могло стать возгорание электропроводки.