https://ria.ru/20210425/pozhar-1729839326.html
Число погибших при пожаре в больнице в Багдаде достигло 82
Число погибших при пожаре в больнице в Багдаде достигло 82
Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в иракской столице Багдаде возросло до 82, сообщает иракское агентство INA со... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T12:30
2021-04-25T12:30
2021-04-25T12:37
багдад (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729817944_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e126e65d8905a45597df65628a25b6e4.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в иракской столице Багдаде возросло до 82, сообщает иракское агентство INA со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.Ранее член местной Верховной комиссии по правам человека Али аль-Баяти сообщал о 58 погибших.Согласно заявлению МВД Ирака, жертвами пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде стали 82 человека, еще 110 пострадали.По данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать ряд руководителей больницы на время расследования.
https://ria.ru/20210425/direktor-1729813225.html
багдад (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729817944_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e7bb708ee6735559fec2a23912447e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
багдад (город), в мире