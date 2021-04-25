https://ria.ru/20210425/pozhar-1729839326.html

Число погибших при пожаре в больнице в Багдаде достигло 82

Число погибших при пожаре в больнице в Багдаде достигло 82

Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в иракской столице Багдаде возросло до 82, сообщает иракское агентство INA со... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T12:30

2021-04-25T12:30

2021-04-25T12:37

багдад (город)

в мире

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в иракской столице Багдаде возросло до 82, сообщает иракское агентство INA со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.Ранее член местной Верховной комиссии по правам человека Али аль-Баяти сообщал о 58 погибших.Согласно заявлению МВД Ирака, жертвами пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде стали 82 человека, еще 110 пострадали.По данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать ряд руководителей больницы на время расследования.

https://ria.ru/20210425/direktor-1729813225.html

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