Пожар в наркодиспансере в Баку локализовали

БАКУ, 2 мар — РИА Новости. Пожар, начавшийся в пятницу в наркодиспансере в Баку, локализован, опасности распространения огня нет, сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

По данным МЧС, пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел рано утром. На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС. Очевидцы сообщали РИА Новости, что пожарники не могли проникнуть в здание, возгорание усиливалось из-за сильного ветра. В Минздраве РИА Новости сообщили об эвакуации свыше 30 человек, по информации министерства, есть пострадавшие.

"В Хатаинском районе города Баку в здании Республиканского наркологического центра продолжаются работы по тушению пожара. Пожар локализован. Опасности распространения пожара нет. Будет дана дополнительная информация", — сообщили в пресс-службе МЧС.