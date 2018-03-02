В Баку при пожаре в наркодиспансере погибли свыше 20 человек

БАКУ, 2 мар — РИА Новости. После пожара в наркологическом диспансере в Баку найдено 26 тел погибших, передает Спутник Азербайджан со ссылкой на Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана.

Пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел рано утром. На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС. Очевидцы сообщали РИА Новости, что пожарные не могли проникнуть в здание, возгорание усиливалось из-за сильного ветра. В Минздраве РИА Новости сообщили об эвакуации свыше 30 человек, по информации министерства, есть пострадавшие.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что при пожаре погибли более 20 человек.