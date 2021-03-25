https://ria.ru/20210325/shifrin-1602437268.html

Биография Ефима Шифрина

Биография Ефима Шифрина

Российский эстрадный и театральный актер Ефим (настоящее имя Нахим) Залманович Шифрин родился 25 марта 1956 года в поселке Нексикан Магаданской области. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T02:32

2021-03-25T02:32

2021-03-25T02:32

ефим шифрин

магаданская область

справки

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Российский эстрадный и театральный актер Ефим (настоящее имя Нахим) Залманович Шифрин родился 25 марта 1956 года в поселке Нексикан Магаданской области. В 1966 году семья Шифриных переехала в Юрмалу (Латвия). В 1973-1974 годах Ефим Шифрин учился на филологическом факультете Латвийского государственного университета. После первого курса Шифрин ушел из университета, уехал в Москву и поступил на эстрадное отделение Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева (ГУЦЭИ) на курс Романа Виктюка, в котором учился с 1974 по 1978 год.С 1977 года начал играть у Виктюка в Студенческом театре Московского государственного университета. Среди театральных работ Ефима Шифрина того периода – спектакли "До свидания, мальчики!" Бориса Балтера, "Ночь после выпуска" по повести Владимира Тендрякова.В 1978-1988 годах Ефим Шифрин работал в Москонцерте.В 1980 году он поступил в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС, ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС) на факультет режиссеров эстрады, который окончил в 1985 году. В том же году им был сыгран первый сольный спектакль по произведениям Виктора Коклюшкина "Я хотел бы сказать". По произведениям Коклюшкина в 1988-1990 годах были поставлены также спектакли в Московском Театре эстрады: "Три вопроса", "Круглая луна" и др.Известность пришла к Ефиму Шифрину в 1986 году, когда в телепередаче "В нашем доме" он прочитал монолог экскурсовода "Магдалина".В 1990 году создал "Шифрин-театр", художественным руководителем которого является. В репертуаре театра спектакли "Фотография на память" (1991), "Новый русский пасьянс" (1997) и другие.В своих спектаклях и концертах Шифрин исполняет вокальные произведения. С 1990-х годов Ефим Шифрин участвует в различных постановках и спектаклях других театров. В 1994 году он играл в спектакле Театра имени Евгения Вахтангова "Я тебя больше не знаю, милый" по пьесе Антонио де Бенедетти в постановке Романа Виктюка. Далее последовали роли в спектаклях Театра Романа Виктюка "Любовь с придурком" Витторио Франчески (1995), "Путаны" Нино Манфреди (1997), "Коза, или кто такая Сильвия" Эжена Олби (2005).Также играл в антрепризных проектах "Слухи" Нила Саймона в "La’Театре" (2001) и "Дракон" Евгения Шварца в Театриуме на Серпуховке (2006).В 2008 году Шифрин исполнил роли Эрве Монтеня в спектакле "Скандал! Публике смотреть воспрещается!" по пьесе Жана Марсана и Гарри Эссендайна в спектакле "Цветок смеющийся" по пьесе Ноэла Кауарда в Театриуме на Серпуховке.В 2010 году он играл роль Иоханана Цингербая в спектакле Театрального агентства Арт-партнер XXI "Торговцы резиной" по пьесе Ханоха Левина, в 2011 году – роль Короля Игнация в спектакле Театра им. Евгения Вахтангова "Принцесса Ивонна" по пьесе Витольда Гомбровича.С 2011 года Ефим Шифрин играет в Московском театре мюзикла под руководством Михаила Швыдкого. Артист занят в музыкальном ревю "Жизнь прекрасна!", играет роль Порфирия в рок-опере Эдуарда Артемьева "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского, роль Пуассона в мюзикле Имре Кальмана "Принцесса цирка". В марте 2020 года состоялась премьера мюзикла Максима Лепажа "ПраймТайм", где Шифрин исполняет роль мейкера Данилы. В декабре 2020 года Театральная компания "Свободная сцена" представила премьеру спектакля "Танцуй со мной" по пьесе Михаила Хейфеца "Рок-н-ролл на закате" с участием Ефима Шифрина и Татьяны Васильевой. В кино артист дебютировал в небольшой роли в комедии "Болотная street, или средство против секса" (1991), затем он исполнил роль пародиста в сериале "Кышкин дом" (2001-2003). В 2003 году Шифрин сыграл главную роль в комедийном сериале Сергея Арланова "Герой нашего племени", в 2007 году снялся в роли Марка Шифера в фильме Андрея Кончаловского "Глянец", в 2009 году – в роли Дуремара в музыкальной комедии Александра Игудина "Золотой ключик". В дальнейшем он принял участие в музыкальных сказках "Морозко" (2010), "Новые приключения Аладдина" (2011), "Красная шапочка" (2012) и "Три богатыря" (2013), сериалах "Путейцы-2" (2010), "Склифосовский" (2012-2013), социальной драме "Ее звали Муму" (2015). В 2017 году Шифрин сыграл главную роль в сериале "Филфак".В 2021 году вышла комедия с его участием "Стендап под прикрытием".Шифрин также озвучивал ряд анимационных фильмов – "В зоопарке – ремонт" (1987), "КОАПП" (1987), "Эксперимент" (1988), "Братья Пилоты" (1996), "Щелкунчик" (2004). Ефим Шифрин – автор книг: "Театр имени меня" (в соавторстве с Георгием Виреном, 1994), "Личное дело Ефима Шифрина" (1997), "Течет река Лета" (2010), "Мир тесен. Короткие истории из длинной жизни" (2021). Шифрин является лауреатом 1-го Московского конкурса артистов эстрады (1979), 7-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1983), премии "Золотой Остап" (1992).Среди наград Ефима Шифрина – премия "Кубок Райкина" (2001) и вторая премия и Кубок Никулина за участие в телевизионном шоу Первого канала "Цирк со звездами" (2007).Обладатель премии международной сети клубов World-Class – "Мистер Фитнес" (2000).В 2006 году награжден дипломом Комитета физкультуры и спорта Правительства Москвы и Федерации бодибилдинга и фитнеса Москвы за пропаганду спорта и здорового образа жизни. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ефим шифрин, магаданская область, справки