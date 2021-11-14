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В Москве простились с сатириком Коклюшкиным
В Москве простились с сатириком Коклюшкиным - РИА Новости, 14.11.2021
В Москве простились с сатириком Коклюшкиным
Церемония прощания с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным завершилась в клубе писателей Центрального дома литераторов в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T14:40
2021-11-14T14:40
2021-11-14T14:45
москва
виктор коклюшкин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным завершилась в клубе писателей Центрального дома литераторов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Участники церемонии возложили цветы к гробу писателя. Среди них были руководитель театра "Петрушка" Андрей Шавель, артист Ефим Шифрин, а также члены семьи Коклюшкина, его многочисленные друзья и коллеги.Коклюшкин умер на 76-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. В 1972 году дебютировал на сцене как юморист вместе с другими авторами клуба "Двенадцать стульев". Известность пришла к сатирику после исполнения Ефимом Шифриным монолога "Алло, Люся!", который стал одним из самых популярных выступлений эстрадного артиста.Виктор Коклюшкин опубликовал более 10 книг, рассказов, повестей, романов, которые впоследствии были переведены и изданы в Венгрии, Чехии, Германии.
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москва, виктор коклюшкин
14:40 14.11.2021 (обновлено: 14:45 14.11.2021)
В Москве простились с сатириком Коклюшкиным
В Центральном доме литераторов в Москве простились с сатириком Коклюшкиным
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Церемония прощания с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным
завершилась в клубе писателей Центрального дома литераторов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Участники церемонии возложили цветы к гробу писателя. Среди них были руководитель театра "Петрушка" Андрей Шавель, артист Ефим Шифрин, а также члены семьи Коклюшкина, его многочисленные друзья и коллеги.
Коклюшкин умер на 76-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве
. В 1972 году дебютировал на сцене как юморист вместе с другими авторами клуба "Двенадцать стульев". Известность пришла к сатирику после исполнения Ефимом Шифриным монолога "Алло, Люся!", который стал одним из самых популярных выступлений эстрадного артиста.
Виктор Коклюшкин опубликовал более 10 книг, рассказов, повестей, романов, которые впоследствии были переведены и изданы в Венгрии, Чехии, Германии.