https://ria.ru/20211112/koklyushkin-1758776644.html

Голос простого человека. Не стало писателя-сатирика Виктора Коклюшкина

Голос простого человека. Не стало писателя-сатирика Виктора Коклюшкина - РИА Новости, 12.11.2021

Голос простого человека. Не стало писателя-сатирика Виктора Коклюшкина

Судьба писателя-сатирика всегда двойственна: с одной стороны, все смеются над придуманными тобой шутками, с другой — вся слава достается артистам, которые их... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:34

2021-11-12T16:34

2021-11-12T17:36

культура

ефим шифрин

владимир винокур

литературная газета

культура

клара новикова

виктор коклюшкин

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Судьба писателя-сатирика всегда двойственна: с одной стороны, все смеются над придуманными тобой шутками, с другой — вся слава достается артистам, которые их произносят. Редким авторам удается проявить на эстраде еще и актерский талант. Виктор Коклюшкин сумел добиться успеха не только как создатель удивительно точных юмористических монологов, но и как блестящий исполнитель собственных произведений.Он был выходцем из знаменитого "Клуба "12 стульев" — последней полосы "Литературной газеты", которую знала вся страна. Лучшие сатирические и юмористические миниатюры публиковались именно там. И для многих молодых авторов эта рубрика становилась своеобразной путевкой в жизнь. Коклюшкин сразу запомнился читателям образом своего центрального героя — типичного "человека из народа". Того самого маленького человека, который сталкивается с окружающим его всемирным круговоротом, прозаичностью жизни и при этом умудряется сохранить собственную индивидуальность.Коклюшкин сразу находит собственных артистов — Владимира Винокура, Ефима Шифрина, Клару Новикову: они переносят коклюшкинские образы на эстраду. Немного нелепые, но неизменно трогательные персонажи, в которых зритель немедленно узнает себя — вот безусловный рецепт зрительского успеха. А потом Коклюшкин начинает читать сам. И выясняется, что как эстрадный исполнитель он во многом обыгрывает своих весьма титулованных партнеров.Образ русского человека, которому море по колено, который может преодолеть любую сложность и выбраться из даже самой запутанной ситуации, — вот он, герой Коклюшкина. Читатель и зритель его не просто любит. Он ему доверяет, а это доверие оказывается много ценней, чем любая другая первичная эмоция: "Он нас понимает, он нас любит, он все знает про нас".Коклюшкин давал нам надежду: его герои был честны и прямолинейны, они никогда не шли на компромисс с собственной совестью. И, возможно, именно это и было самым важным в его творчестве.На эстраде писатель не боялся казаться нелепым. Выходил, устраивался перед микрофоном, мгновенно преображался: движения становились резкими, слегка угловатыми. Так бы чувствовал себя любой зритель из зала, если бы его вдруг выпустили на сцену. И поэтому был для нас своим, понятным.Хотя — нет, его не понимали. Его чувствовали. Его герой ошибался — но ровно так же ошибались и мы все. Он терял деньги — но кто из нас не терял последние накопления в безумной круговерти 90-х? Он смеялся над собственными ошибками и просчетами. Он не боялся быть смешным — и этот стопроцентно чаплиновский принцип Коклюшкин перенес в свою прозу.Вот, например, про успехи в медицине трубят на каждом углу, во всех новостях. А Коклюшкин отвечает: "Слышали новость: человеку пересадили мозги от коровы. Трансплантировали впервые в мире! Почему от коровы? А потому, что не смогли найти подходящих…" И смешно, и грустно, и невероятно точно.Его герой безумно любил говорить по телефону: не зря один из его авторских сборников так и назывался "Алло, Люся!" Общение, бесконечное общение, звонок любимой женщине из телефонной будки: расскажи, подскажи, как оно там. Или еще сложнее — помоги, выручи спаси, только на тебя вся и надежда… Он идеально живописал наш быт и невероятно точно попадал в образ.Голос простого человека порой оказывается громче всех других голосов. И откровенно больно, что этот голос смолк навсегда.

https://ria.ru/20211112/koklyushkin-1758771067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ефим шифрин, владимир винокур, литературная газета, культура, клара новикова, виктор коклюшкин