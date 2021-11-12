https://ria.ru/20211112/proschanie-1758860307.html

Прощание с писателем Коклюшкиным пройдет 14 ноября, сообщил источник

Прощание с писателем Коклюшкиным пройдет 14 ноября, сообщил источник - РИА Новости, 12.11.2021

Прощание с писателем Коклюшкиным пройдет 14 ноября, сообщил источник

Прощание с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным пройдёт в воскресенье, 14 ноября, в Клубе писателей Центрального дома литераторов (ЦДЛ) в Москве, сообщил... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T23:22

2021-11-12T23:22

2021-11-12T23:22

культура

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ефим шифрин

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виктор коклюшкин

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Прощание с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным пройдёт в воскресенье, 14 ноября, в Клубе писателей Центрального дома литераторов (ЦДЛ) в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье писателя.Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность."Прощание состоится 14 ноября в 12:00 в Малом зале Клуба писателей ЦДЛ", - сказал источник.Писатель-сатирик, драматург эстрады Виктор Михайлович Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в "Клубе 12 стульев" в "Литературной газете" и во многих газетах и журналах.В 1972 году Коклюшкин дебютировал на сцене как юморист вместе с другими авторами клуба "Двенадцать стульев". В 1983 году он впервые появился на телеэкране в передаче "Вокруг смеха". На эстраде произведения Виктора Коклюшкина начали исполнять с 1972 года. Известность пришла к сатирику после исполнения Ефимом Шифриным монолога "Алло, Люся!", который стал одним из самых популярных выступлений эстрадного артиста.Виктор Коклюшкин опубликовал более 10 книг, рассказов, повестей, романов. Произведения Коклюшкина были переведены и изданы в Венгрии, Чехии, Германии.

https://ria.ru/20211112/koklyushkin-1758771067.html

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венгрия, чехия, москва, ефим шифрин, литературная газета, виктор коклюшкин