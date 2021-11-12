https://ria.ru/20211112/koklyushkin-1758743415.html

Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин - РИА Новости, 12.11.2021

Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

В эфире телеканала "Россия 24" сообщили о кончине 75-летнего писателя-сатирика Виктора Коклюшкина. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:50

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2021-11-12T15:23

ефим шифрин

клара новикова

виктор коклюшкин

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В эфире телеканала "Россия 24" сообщили о кончине 75-летнего писателя-сатирика Виктора Коклюшкина."Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность", — уточнила ведущая. Других подробностей пока нет.Место и время прощания станут известны позже.Виктор Коклюшкин родился в Москве, сменил много разных профессий, литературную деятельность начал в 1969 году. Сначала он публиковался в "Литературной газете", "Клубе 12 стульев" и других юмористических изданиях. Постепенно с его произведениями стали выступать артисты эстрады. В разные годы его монологи читали Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова.В 1980-м писатель окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа, после чего и сам начал выходить на сцену.Помимо текстов для эстрады, Коклюшкин написал более десяти книг, несколько рассказов и повестей, а также пьес, сценариев для кино и телевидения. Участвовал в передачах "Аншлаг", "Смехопанорама", "Кривое зеркало" и других.

https://ria.ru/20211112/koklyushkin-1758760870.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ефим шифрин, клара новикова, виктор коклюшкин