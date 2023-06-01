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"Между двух миров": еврейская история о несчастной любви - РИА Новости, 01.06.2023
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Культура
 
17:02 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/myuzikl-1875552961.html
"Между двух миров": еврейская история о несчастной любви
"Между двух миров": еврейская история о несчастной любви - РИА Новости, 01.06.2023
"Между двух миров": еврейская история о несчастной любви
История страстной и трагичной любви, основанная на еврейском фольклоре – в театре "Маска" состоялась премьера нового мюзикла "Между двух миров". О постановке –... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:02
2023-06-01T17:02
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культура
ефим шифрин
валерия ланская
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. История страстной и трагичной любви, основанная на еврейском фольклоре – в театре "Маска" состоялась премьера нового мюзикла "Между двух миров". О постановке – в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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фото, фото, ефим шифрин, валерия ланская, александр журбин
Фото, Культура, Ефим Шифрин, Валерия Ланская, Александр Журбин

"Между двух миров": еврейская история о несчастной любви

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. История страстной и трагичной любви, основанная на еврейском фольклоре – в театре "Маска" состоялась премьера нового мюзикла "Между двух миров". О постановке – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

В основе сюжета спектакля лежит пьеса Семена Ан-ского "Диббук", написанная в 1913−1915 годах.

Ярослав Баярунас (Хонон) в сцене из мюзикла Между двух миров в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)

В основе сюжета спектакля лежит пьеса Семена Ан-ского "Диббук", написанная в 1913−1915 годах.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Два молодых человека влюблены друг в друга, но по воли отца Лия должна выйти замуж за другого.

Валерия Ланская (Лия) и Ярослав Баярунас (Хонон) в сцене из мюзикла Между двух миров в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)

Два молодых человека влюблены друг в друга, но по воли отца Лия должна выйти замуж за другого.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

В день свадьбы невеста несчастна, а в самый важный момент она прервала церемонию.

Валерия Ланская (Лия) в сцене из мюзикла Между двух миров в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)

В день свадьбы невеста несчастна, а в самый важный момент она прервала церемонию.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Оказалось, что в нее вселился злой дух Диббук, в которого переродился умерший суженый Лии – Хонон.

Валерия Ланская (Лия) и Ефим Шифрин (Раби Азриэль) в сцене из мюзикла Между двух миров в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)

Оказалось, что в нее вселился злой дух Диббук, в которого переродился умерший суженый Лии – Хонон.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Раби Азриэль провел ритуал изгнания нечистой силы. Но дух не хочет причинять зла своей возлюбленной.

Ефим Шифрин (Раби Азриэль) в сцене из мюзикла Между двух миров в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)

Раби Азриэль провел ритуал изгнания нечистой силы. Но дух не хочет причинять зла своей возлюбленной.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Диббуку был дан шанс найти путь к Свету. Но потусторонний конфликт был разрешен необычным способом. На помощь пришла еще одна душа.

Ефим Шифрин (Раби Азриэль) в сцене из мюзикла Между двух миров в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)

Диббуку был дан шанс найти путь к Свету. Но потусторонний конфликт был разрешен необычным способом. На помощь пришла еще одна душа.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Возлюбленные все же воссоединились, но не так, как хотелось бы и им самим, и их близким.

Актеры в сцене из мюзикла Между двух миров в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)

Возлюбленные все же воссоединились, но не так, как хотелось бы и им самим, и их близким.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Мюзикл о любви, еврейских традициях и вечных ценностях – дружбе, преданности и верности клятвам.

Актеры в сцене из мюзикла Между двух миров в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)

Мюзикл о любви, еврейских традициях и вечных ценностях – дружбе, преданности и верности клятвам.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Артисты поют в сопровождении живого оркестра – UNIVERSE BAND.

Актеры в сцене из мюзикла Между двух миров в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)

Артисты поют в сопровождении живого оркестра – UNIVERSE BAND.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

На сцене играют Ефим Шифрин, Валерия Ланская, Александр Казьмин, Лика Рулла, Ярослав Баярунас, Юрий Мазихин.

Лика Рулла (Фрада) и Валерия Ланская (Лия) в сцене из мюзикла Между двух миров в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)

На сцене играют Ефим Шифрин, Валерия Ланская, Александр Казьмин, Лика Рулла, Ярослав Баярунас, Юрий Мазихин.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Композитор мюзикла – Александр Журбин, режиссер -постановщик

Нина Чусова.

Лика Рулла (Фрада) в сцене из мюзикла Между двух миров в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)

Композитор мюзикла – Александр Журбин, режиссер -постановщик

Нина Чусова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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11 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

За век "Диббук" вошел в репертуар многих театров, спектакль играют на разных языках — английском, французском, немецком, иврите, русском, польском, датском, шведском, болгарском. По сюжету "Диббука" снято несколько фильмов, а в 1974 году был поставлен балет на музыку Леонарда Бернстайна.

Лика Рулла (Фрада) и Валерия Ланская (Лия) в сцене из мюзикла Между двух миров в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)

За век "Диббук" вошел в репертуар многих театров, спектакль играют на разных языках — английском, французском, немецком, иврите, русском, польском, датском, шведском, болгарском. По сюжету "Диббука" снято несколько фильмов, а в 1974 году был поставлен балет на музыку Леонарда Бернстайна.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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12 из 12
 
КультураФотоЕфим ШифринВалерия ЛанскаяАлександр Журбин
 
 
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