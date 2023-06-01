"Между двух миров": еврейская история о несчастной любви

В основе сюжета спектакля лежит пьеса Семена Ан-ского "Диббук", написанная в 1913−1915 годах.
В основе сюжета спектакля лежит пьеса Семена Ан-ского "Диббук", написанная в 1913−1915 годах.
Два молодых человека влюблены друг в друга, но по воли отца Лия должна выйти замуж за другого.
Два молодых человека влюблены друг в друга, но по воли отца Лия должна выйти замуж за другого.
В день свадьбы невеста несчастна, а в самый важный момент она прервала церемонию.
В день свадьбы невеста несчастна, а в самый важный момент она прервала церемонию.
Оказалось, что в нее вселился злой дух Диббук, в которого переродился умерший суженый Лии – Хонон.
Оказалось, что в нее вселился злой дух Диббук, в которого переродился умерший суженый Лии – Хонон.
Раби Азриэль провел ритуал изгнания нечистой силы. Но дух не хочет причинять зла своей возлюбленной.
Раби Азриэль провел ритуал изгнания нечистой силы. Но дух не хочет причинять зла своей возлюбленной.
Диббуку был дан шанс найти путь к Свету. Но потусторонний конфликт был разрешен необычным способом. На помощь пришла еще одна душа.
Диббуку был дан шанс найти путь к Свету. Но потусторонний конфликт был разрешен необычным способом. На помощь пришла еще одна душа.
Возлюбленные все же воссоединились, но не так, как хотелось бы и им самим, и их близким.
Возлюбленные все же воссоединились, но не так, как хотелось бы и им самим, и их близким.
Мюзикл о любви, еврейских традициях и вечных ценностях – дружбе, преданности и верности клятвам.
Мюзикл о любви, еврейских традициях и вечных ценностях – дружбе, преданности и верности клятвам.
Артисты поют в сопровождении живого оркестра – UNIVERSE BAND.
Артисты поют в сопровождении живого оркестра – UNIVERSE BAND.
На сцене играют Ефим Шифрин, Валерия Ланская, Александр Казьмин, Лика Рулла, Ярослав Баярунас, Юрий Мазихин.
На сцене играют Ефим Шифрин, Валерия Ланская, Александр Казьмин, Лика Рулла, Ярослав Баярунас, Юрий Мазихин.
Композитор мюзикла – Александр Журбин, режиссер -постановщик
Нина Чусова.
Композитор мюзикла – Александр Журбин, режиссер -постановщик
Нина Чусова.
За век "Диббук" вошел в репертуар многих театров, спектакль играют на разных языках — английском, французском, немецком, иврите, русском, польском, датском, шведском, болгарском. По сюжету "Диббука" снято несколько фильмов, а в 1974 году был поставлен балет на музыку Леонарда Бернстайна.
За век "Диббук" вошел в репертуар многих театров, спектакль играют на разных языках — английском, французском, немецком, иврите, русском, польском, датском, шведском, болгарском. По сюжету "Диббука" снято несколько фильмов, а в 1974 году был поставлен балет на музыку Леонарда Бернстайна.