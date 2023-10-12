https://ria.ru/20231012/kultura-1902014390.html

Великая и древняя: как еврейская культура живет в России

Великая и древняя: как еврейская культура живет в России - РИА Новости, 12.10.2023

Великая и древняя: как еврейская культура живет в России

Наследию еврейского народа все больше уделяют внимания как в театре, так и вообще в культуре. От древних традиций к современному творческому языку — вот что... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:00

2023-10-12T08:00

2023-10-12T13:19

культура

александр журбин

франц кафка

ефим шифрин

ленком

евреи

израиль

московский государственный театр эстрады

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Павел Сурков. Наследию еврейского народа все больше уделяют внимания как в театре, так и вообще в культуре. От древних традиций к современному творческому языку — вот что активно используют в искусстве. Как именно — в материале РИА Новости. Театр: сказки и традиции на сценеДвадцать пятого октября после многолетнего ремонта откроется московский Театр эстрады и на знаменитой сцене состоится премьерный показ мюзикла Александра Журбина "Между двух миров".Это удивительная мистическая и волшебная история, основанная на пьесе Семена Анского "Диббук", которая давно вошла в сокровищницу мировой театральной классики. Теперь композитор Александр Журбин перенес сюжет в жанр мюзикла. Режиссер Нина Чусова привлекла в постановку по-настоящему звездный состав: Ефима Шифрина, Лику Руллу, Валерию Ланскую.Мюзикл понравится зрителям, уверен продюсер Михаил Шейнин. "Сто лет назад, в 1922-м, Вахтангов по совету Станиславского поставил "Диббука". А сейчас нашим мюзиклом по этой пьесе открывается Театр эстрады. Это история о любви, верности — темы, понятные всем. Там много мистических, кабалистических элементов: древнееврейские мифы о переселении душ, национальный еврейский колорит в костюмах, часть действия происходит в синагоге. Декорации напоминают картины Марка Шагала", — рассказал он в беседе с РИА Новости. Для Александра Журбина это не первое обращение к культуре еврейского народа. Яркий киномюзикл "Биндюжник и король" сняли по "Одесским рассказам" Исаака Бабеля.Главные роли сыграли Армен Джигарханян, Зиновий Гердт, Евгений Евстигнеев. И вот Журбин продолжает работу с музыкальным наследием одной из важнейших мировых культур, цитируя и традиционный клезмер, и народные песни и танцевальные мелодии. Но при этом обрамляя их в современную музыкальную оболочку.Если говорить о театре, то можно вспомнить спектакль по пьесе Тома Стоппарда "Леопольдштадт", поставленный в РАМТ Алексеем Бородиным. Это история семьи преуспевающего венского фабриканта, которую в прямом и переносном смысле перемололи ключевые события ХХ века. Ужас Второй мировой войны и нацизма обрушил все благополучие и надежды — тут не только метафорическая картина недавней истории, но и своеобразная рефлексия событий прошлого, необычайно важная в современных условиях. "Это трагедия меньшинства, которое всегда раздражает большинство и всегда ему проигрывает. А еще размышление о том, как каждому из нас жить в изменяющемся мире, выдерживая все перипетии, не теряя себя и своих корней", — сказал РИА Новости режиссер.Кроме того, в Москве есть театр "Шалом", который происходит от студии, основанной в 1919-м Алексеем Грановским. Там разные спектакли, которые касаются еврейской темы. В том числе и "Красная книга" — о трагедии холокоста. "Мы считаем, что информация о сопротивлении и борьбе евреев с нацизмом должна быть доступна любому человеку, поэтому показываем спектакль бесплатно", — сообщает сайт театра. Или "Исход" — своеобразный перенос предания о Моисее в современный мир. Есть и истории любви. В этом году состоялась премьера спектакля "Тахир и Зухра". "Это захватывающая история современных рабов, которые, подобно евреям в Египте, пытаются вырваться из оков рабства, черпая силы для этого в любви, преданности и духе своего народа", — говорится в описании спектакля.Конечно, нельзя не упомянуть восстановленную в "Ленкоме" "Поминальную молитву" по пьесе Григория Горина, написанной, в свою очередь, по мотивам Шолом-Алейхема. Когда-то в этой легендарной постановке Марка Захарова блистали Евгений Леонов, Александр Абдулов, Татьяна Пельтцер. Сегодня на сцену в воспроизведенном Александром Лазаревым с точностью до мельчайших задумок мастера спектакле выходят нынешние звезды театра: Сергей Степанченко, Андрей Леонов, Виктор Раков, Олеся Железняк.Кино: юмор и известная фамилияПогружение в национальные традиции продолжается и в кинематографе, в том числе массовом. Так, на онлайн-платформе START с успехом идет сериал Ильи Фарфеля "Бедные Абрамовичи". В центре Москвы живут четыре поколения семьи, давным-давно отошедшие от своих национальных и религиозных корней. Но в одночасье все меняется, когда с главным героем Борей выходит на связь дух его предка Хаима, который когда-то навлек на весь род Абрамовичей проклятие. И теперь надо как-то избавиться от страшного греха зловредного старика из прошлого.Это классическая комедия положений с национальным колоритом. Легкая, веселая и яркая, с запоминающимися героями и каскадом шуток. Все это, с одной стороны, понятно любому зрителю, а с другой — позволяет погрузиться в еврейские традиции и узнать отдельные особенности мировоззрения другого народа. Практически по Макаренко: даже забавляя — поучай.Музеи: влияние евреев на мировую культуруНевероятно ценно, когда культура и наследие сочетаются с современными смыслами. На днях, 11 октября, в Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Процесс: Франц Кафка и искусство ХХ века".Как отмечает исполнительный директор Кристина Краснянская, музей придерживается нескольких направлений при формировании выставочного плана."Выставки-блокбастеры, привлекающие самую широкую аудиторию, такие как "Процесс", потому что интерес к творчеству Кафки, конечно же, огромен. Кроме того, у нас есть выставки, посвященные искусству авангарда, кураторские проекты, поднимающие широкие интеллектуально насыщенные темы, выставки современного искусства, а также проекты, отражающие еврейскую историю и культуру. Так что налицо именно взаимопроникновение культур и традиций — на самых разных уровнях восприятия", — объяснила Краснянская.И в современных условиях это чрезвычайно важно. Когда культура отмены то и дело пытается проникнуть на уровень бытового сознания, необходимо постоянно представлять проекты, демонстрирующие прочную связь культур и традиций. Как это всегда происходило между еврейским и русским народами.

https://ria.ru/20230226/tsygane-1853792929.html

израиль

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

александр журбин, франц кафка, ефим шифрин, ленком, евреи, израиль, московский государственный театр эстрады, российский еврейский музей толерантности, российский академический молодежный театр