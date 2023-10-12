https://ria.ru/20231012/kultura-1902014390.html
Великая и древняя: как еврейская культура живет в России
Великая и древняя: как еврейская культура живет в России - РИА Новости, 12.10.2023
Великая и древняя: как еврейская культура живет в России
Наследию еврейского народа все больше уделяют внимания как в театре, так и вообще в культуре. От древних традиций к современному творческому языку — вот что... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T08:00
2023-10-12T08:00
2023-10-12T13:19
культура
александр журбин
франц кафка
ефим шифрин
ленком
евреи
израиль
московский государственный театр эстрады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875543325_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_df98cb8d7077977ff12a73111798885c.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Павел Сурков. Наследию еврейского народа все больше уделяют внимания как в театре, так и вообще в культуре. От древних традиций к современному творческому языку — вот что активно используют в искусстве. Как именно — в материале РИА Новости. Театр: сказки и традиции на сценеДвадцать пятого октября после многолетнего ремонта откроется московский Театр эстрады и на знаменитой сцене состоится премьерный показ мюзикла Александра Журбина "Между двух миров".Это удивительная мистическая и волшебная история, основанная на пьесе Семена Анского "Диббук", которая давно вошла в сокровищницу мировой театральной классики. Теперь композитор Александр Журбин перенес сюжет в жанр мюзикла. Режиссер Нина Чусова привлекла в постановку по-настоящему звездный состав: Ефима Шифрина, Лику Руллу, Валерию Ланскую.Мюзикл понравится зрителям, уверен продюсер Михаил Шейнин. "Сто лет назад, в 1922-м, Вахтангов по совету Станиславского поставил "Диббука". А сейчас нашим мюзиклом по этой пьесе открывается Театр эстрады. Это история о любви, верности — темы, понятные всем. Там много мистических, кабалистических элементов: древнееврейские мифы о переселении душ, национальный еврейский колорит в костюмах, часть действия происходит в синагоге. Декорации напоминают картины Марка Шагала", — рассказал он в беседе с РИА Новости. Для Александра Журбина это не первое обращение к культуре еврейского народа. Яркий киномюзикл "Биндюжник и король" сняли по "Одесским рассказам" Исаака Бабеля.Главные роли сыграли Армен Джигарханян, Зиновий Гердт, Евгений Евстигнеев. И вот Журбин продолжает работу с музыкальным наследием одной из важнейших мировых культур, цитируя и традиционный клезмер, и народные песни и танцевальные мелодии. Но при этом обрамляя их в современную музыкальную оболочку.Если говорить о театре, то можно вспомнить спектакль по пьесе Тома Стоппарда "Леопольдштадт", поставленный в РАМТ Алексеем Бородиным. Это история семьи преуспевающего венского фабриканта, которую в прямом и переносном смысле перемололи ключевые события ХХ века. Ужас Второй мировой войны и нацизма обрушил все благополучие и надежды — тут не только метафорическая картина недавней истории, но и своеобразная рефлексия событий прошлого, необычайно важная в современных условиях. "Это трагедия меньшинства, которое всегда раздражает большинство и всегда ему проигрывает. А еще размышление о том, как каждому из нас жить в изменяющемся мире, выдерживая все перипетии, не теряя себя и своих корней", — сказал РИА Новости режиссер.Кроме того, в Москве есть театр "Шалом", который происходит от студии, основанной в 1919-м Алексеем Грановским. Там разные спектакли, которые касаются еврейской темы. В том числе и "Красная книга" — о трагедии холокоста. "Мы считаем, что информация о сопротивлении и борьбе евреев с нацизмом должна быть доступна любому человеку, поэтому показываем спектакль бесплатно", — сообщает сайт театра. Или "Исход" — своеобразный перенос предания о Моисее в современный мир. Есть и истории любви. В этом году состоялась премьера спектакля "Тахир и Зухра". "Это захватывающая история современных рабов, которые, подобно евреям в Египте, пытаются вырваться из оков рабства, черпая силы для этого в любви, преданности и духе своего народа", — говорится в описании спектакля.Конечно, нельзя не упомянуть восстановленную в "Ленкоме" "Поминальную молитву" по пьесе Григория Горина, написанной, в свою очередь, по мотивам Шолом-Алейхема. Когда-то в этой легендарной постановке Марка Захарова блистали Евгений Леонов, Александр Абдулов, Татьяна Пельтцер. Сегодня на сцену в воспроизведенном Александром Лазаревым с точностью до мельчайших задумок мастера спектакле выходят нынешние звезды театра: Сергей Степанченко, Андрей Леонов, Виктор Раков, Олеся Железняк.Кино: юмор и известная фамилияПогружение в национальные традиции продолжается и в кинематографе, в том числе массовом. Так, на онлайн-платформе START с успехом идет сериал Ильи Фарфеля "Бедные Абрамовичи". В центре Москвы живут четыре поколения семьи, давным-давно отошедшие от своих национальных и религиозных корней. Но в одночасье все меняется, когда с главным героем Борей выходит на связь дух его предка Хаима, который когда-то навлек на весь род Абрамовичей проклятие. И теперь надо как-то избавиться от страшного греха зловредного старика из прошлого.Это классическая комедия положений с национальным колоритом. Легкая, веселая и яркая, с запоминающимися героями и каскадом шуток. Все это, с одной стороны, понятно любому зрителю, а с другой — позволяет погрузиться в еврейские традиции и узнать отдельные особенности мировоззрения другого народа. Практически по Макаренко: даже забавляя — поучай.Музеи: влияние евреев на мировую культуруНевероятно ценно, когда культура и наследие сочетаются с современными смыслами. На днях, 11 октября, в Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Процесс: Франц Кафка и искусство ХХ века".Как отмечает исполнительный директор Кристина Краснянская, музей придерживается нескольких направлений при формировании выставочного плана."Выставки-блокбастеры, привлекающие самую широкую аудиторию, такие как "Процесс", потому что интерес к творчеству Кафки, конечно же, огромен. Кроме того, у нас есть выставки, посвященные искусству авангарда, кураторские проекты, поднимающие широкие интеллектуально насыщенные темы, выставки современного искусства, а также проекты, отражающие еврейскую историю и культуру. Так что налицо именно взаимопроникновение культур и традиций — на самых разных уровнях восприятия", — объяснила Краснянская.И в современных условиях это чрезвычайно важно. Когда культура отмены то и дело пытается проникнуть на уровень бытового сознания, необходимо постоянно представлять проекты, демонстрирующие прочную связь культур и традиций. Как это всегда происходило между еврейским и русским народами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр журбин, франц кафка, ефим шифрин, ленком, евреи, израиль, московский государственный театр эстрады, российский еврейский музей толерантности, российский академический молодежный театр
Культура, Александр Журбин, Франц Кафка, Ефим Шифрин, Ленком, евреи, Израиль, Московский государственный театр эстрады, Российский еврейский музей толерантности, Российский академический молодежный театр
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Павел Сурков. Наследию еврейского народа все больше уделяют внимания как в театре, так и вообще в культуре. От древних традиций к современному творческому языку — вот что активно используют в искусстве. Как именно — в материале РИА Новости.
Театр: сказки и традиции на сцене
Двадцать пятого октября после многолетнего ремонта откроется московский Театр эстрады и на знаменитой сцене состоится премьерный показ мюзикла Александра Журбина "Между двух миров".
Это удивительная мистическая и волшебная история, основанная на пьесе Семена Анского "Диббук", которая давно вошла в сокровищницу мировой театральной классики. Теперь композитор Александр Журбин перенес сюжет в жанр мюзикла. Режиссер Нина Чусова привлекла в постановку по-настоящему звездный состав: Ефима Шифрина, Лику Руллу, Валерию Ланскую.
Мюзикл понравится зрителям, уверен продюсер Михаил Шейнин.
«
"Сто лет назад, в 1922-м, Вахтангов по совету Станиславского поставил "Диббука". А сейчас нашим мюзиклом по этой пьесе открывается Театр эстрады. Это история о любви, верности — темы, понятные всем. Там много мистических, кабалистических элементов: древнееврейские мифы о переселении душ, национальный еврейский колорит в костюмах, часть действия происходит в синагоге. Декорации напоминают картины Марка Шагала", — рассказал он в беседе с РИА Новости.
Для Александра Журбина это не первое обращение к культуре еврейского народа. Яркий киномюзикл "Биндюжник и король" сняли по "Одесским рассказам" Исаака Бабеля.
Главные роли сыграли Армен Джигарханян, Зиновий Гердт, Евгений Евстигнеев. И вот Журбин продолжает работу с музыкальным наследием одной из важнейших мировых культур, цитируя и традиционный клезмер, и народные песни и танцевальные мелодии. Но при этом обрамляя их в современную музыкальную оболочку.
Если говорить о театре, то можно вспомнить спектакль по пьесе Тома Стоппарда "Леопольдштадт", поставленный в РАМТ Алексеем Бородиным.
Это история семьи преуспевающего венского фабриканта, которую в прямом и переносном смысле перемололи ключевые события ХХ века. Ужас Второй мировой войны и нацизма обрушил все благополучие и надежды — тут не только метафорическая картина недавней истории, но и своеобразная рефлексия событий прошлого, необычайно важная в современных условиях.
«
"Это трагедия меньшинства, которое всегда раздражает большинство и всегда ему проигрывает. А еще размышление о том, как каждому из нас жить в изменяющемся мире, выдерживая все перипетии, не теряя себя и своих корней", — сказал РИА Новости режиссер.
Кроме того, в Москве есть театр "Шалом", который происходит от студии, основанной в 1919-м Алексеем Грановским.
Там разные спектакли, которые касаются еврейской темы. В том числе и "Красная книга" — о трагедии холокоста. "Мы считаем, что информация о сопротивлении и борьбе евреев с нацизмом должна быть доступна любому человеку, поэтому показываем спектакль бесплатно", — сообщает сайт театра
.
Или "Исход" — своеобразный перенос предания о Моисее в современный мир.
Есть и истории любви. В этом году состоялась премьера спектакля "Тахир и Зухра".
«
"Это захватывающая история современных рабов, которые, подобно евреям в Египте, пытаются вырваться из оков рабства, черпая силы для этого в любви, преданности и духе своего народа", — говорится в описании спектакля.
Конечно, нельзя не упомянуть восстановленную в "Ленкоме" "Поминальную молитву" по пьесе Григория Горина, написанной, в свою очередь, по мотивам Шолом-Алейхема.
Когда-то в этой легендарной постановке Марка Захарова блистали Евгений Леонов, Александр Абдулов, Татьяна Пельтцер. Сегодня на сцену в воспроизведенном Александром Лазаревым с точностью до мельчайших задумок мастера спектакле выходят нынешние звезды театра: Сергей Степанченко, Андрей Леонов, Виктор Раков, Олеся Железняк.
Кино: юмор и известная фамилия
Погружение в национальные традиции продолжается и в кинематографе, в том числе массовом.
Так, на онлайн-платформе START с успехом идет сериал Ильи Фарфеля "Бедные Абрамовичи". В центре Москвы живут четыре поколения семьи, давным-давно отошедшие от своих национальных и религиозных корней. Но в одночасье все меняется, когда с главным героем Борей выходит на связь дух его предка Хаима, который когда-то навлек на весь род Абрамовичей проклятие. И теперь надо как-то избавиться от страшного греха зловредного старика из прошлого.
Это классическая комедия положений с национальным колоритом. Легкая, веселая и яркая, с запоминающимися героями и каскадом шуток.
Все это, с одной стороны, понятно любому зрителю, а с другой — позволяет погрузиться в еврейские традиции и узнать отдельные особенности мировоззрения другого народа. Практически по Макаренко: даже забавляя — поучай.
Музеи: влияние евреев на мировую культуру
Невероятно ценно, когда культура и наследие сочетаются с современными смыслами. На днях, 11 октября, в Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Процесс: Франц Кафка и искусство ХХ века".
Как отмечает исполнительный директор Кристина Краснянская, музей придерживается нескольких направлений при формировании выставочного плана.
«
"Выставки-блокбастеры, привлекающие самую широкую аудиторию, такие как "Процесс", потому что интерес к творчеству Кафки, конечно же, огромен. Кроме того, у нас есть выставки, посвященные искусству авангарда, кураторские проекты, поднимающие широкие интеллектуально насыщенные темы, выставки современного искусства, а также проекты, отражающие еврейскую историю и культуру. Так что налицо именно взаимопроникновение культур и традиций — на самых разных уровнях восприятия", — объяснила Краснянская.
И в современных условиях это чрезвычайно важно. Когда культура отмены то и дело пытается проникнуть на уровень бытового сознания, необходимо постоянно представлять проекты, демонстрирующие прочную связь культур и традиций. Как это всегда происходило между еврейским и русским народами.
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