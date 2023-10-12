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Великая и древняя: как еврейская культура живет в России - РИА Новости, 12.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 12.10.2023 (обновлено: 13:19 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/kultura-1902014390.html
Великая и древняя: как еврейская культура живет в России
Великая и древняя: как еврейская культура живет в России - РИА Новости, 12.10.2023
Великая и древняя: как еврейская культура живет в России
Наследию еврейского народа все больше уделяют внимания как в театре, так и вообще в культуре. От древних традиций к современному творческому языку — вот что... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T08:00
2023-10-12T13:19
культура
александр журбин
франц кафка
ефим шифрин
ленком
евреи
израиль
московский государственный театр эстрады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875543325_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_df98cb8d7077977ff12a73111798885c.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Павел Сурков. Наследию еврейского народа все больше уделяют внимания как в театре, так и вообще в культуре. От древних традиций к современному творческому языку — вот что активно используют в искусстве. Как именно — в материале РИА Новости. Театр: сказки и традиции на сценеДвадцать пятого октября после многолетнего ремонта откроется московский Театр эстрады и на знаменитой сцене состоится премьерный показ мюзикла Александра Журбина "Между двух миров".Это удивительная мистическая и волшебная история, основанная на пьесе Семена Анского "Диббук", которая давно вошла в сокровищницу мировой театральной классики. Теперь композитор Александр Журбин перенес сюжет в жанр мюзикла. Режиссер Нина Чусова привлекла в постановку по-настоящему звездный состав: Ефима Шифрина, Лику Руллу, Валерию Ланскую.Мюзикл понравится зрителям, уверен продюсер Михаил Шейнин. &quot;Сто лет назад, в 1922-м, Вахтангов по совету Станиславского поставил &quot;Диббука&quot;. А сейчас нашим мюзиклом по этой пьесе открывается Театр эстрады. Это история о любви, верности — темы, понятные всем. Там много мистических, кабалистических элементов: древнееврейские мифы о переселении душ, национальный еврейский колорит в костюмах, часть действия происходит в синагоге. Декорации напоминают картины Марка Шагала&quot;, — рассказал он в беседе с РИА Новости. Для Александра Журбина это не первое обращение к культуре еврейского народа. Яркий киномюзикл "Биндюжник и король" сняли по "Одесским рассказам" Исаака Бабеля.Главные роли сыграли Армен Джигарханян, Зиновий Гердт, Евгений Евстигнеев. И вот Журбин продолжает работу с музыкальным наследием одной из важнейших мировых культур, цитируя и традиционный клезмер, и народные песни и танцевальные мелодии. Но при этом обрамляя их в современную музыкальную оболочку.Если говорить о театре, то можно вспомнить спектакль по пьесе Тома Стоппарда "Леопольдштадт", поставленный в РАМТ Алексеем Бородиным. Это история семьи преуспевающего венского фабриканта, которую в прямом и переносном смысле перемололи ключевые события ХХ века. Ужас Второй мировой войны и нацизма обрушил все благополучие и надежды — тут не только метафорическая картина недавней истории, но и своеобразная рефлексия событий прошлого, необычайно важная в современных условиях. &quot;Это трагедия меньшинства, которое всегда раздражает большинство и всегда ему проигрывает. А еще размышление о том, как каждому из нас жить в изменяющемся мире, выдерживая все перипетии, не теряя себя и своих корней&quot;, — сказал РИА Новости режиссер.Кроме того, в Москве есть театр "Шалом", который происходит от студии, основанной в 1919-м Алексеем Грановским. Там разные спектакли, которые касаются еврейской темы. В том числе и "Красная книга" — о трагедии холокоста. "Мы считаем, что информация о сопротивлении и борьбе евреев с нацизмом должна быть доступна любому человеку, поэтому показываем спектакль бесплатно", — сообщает сайт театра. Или "Исход" — своеобразный перенос предания о Моисее в современный мир. Есть и истории любви. В этом году состоялась премьера спектакля "Тахир и Зухра". &quot;Это захватывающая история современных рабов, которые, подобно евреям в Египте, пытаются вырваться из оков рабства, черпая силы для этого в любви, преданности и духе своего народа&quot;, — говорится в описании спектакля.Конечно, нельзя не упомянуть восстановленную в "Ленкоме" "Поминальную молитву" по пьесе Григория Горина, написанной, в свою очередь, по мотивам Шолом-Алейхема. Когда-то в этой легендарной постановке Марка Захарова блистали Евгений Леонов, Александр Абдулов, Татьяна Пельтцер. Сегодня на сцену в воспроизведенном Александром Лазаревым с точностью до мельчайших задумок мастера спектакле выходят нынешние звезды театра: Сергей Степанченко, Андрей Леонов, Виктор Раков, Олеся Железняк.Кино: юмор и известная фамилияПогружение в национальные традиции продолжается и в кинематографе, в том числе массовом. Так, на онлайн-платформе START с успехом идет сериал Ильи Фарфеля "Бедные Абрамовичи". В центре Москвы живут четыре поколения семьи, давным-давно отошедшие от своих национальных и религиозных корней. Но в одночасье все меняется, когда с главным героем Борей выходит на связь дух его предка Хаима, который когда-то навлек на весь род Абрамовичей проклятие. И теперь надо как-то избавиться от страшного греха зловредного старика из прошлого.Это классическая комедия положений с национальным колоритом. Легкая, веселая и яркая, с запоминающимися героями и каскадом шуток. Все это, с одной стороны, понятно любому зрителю, а с другой — позволяет погрузиться в еврейские традиции и узнать отдельные особенности мировоззрения другого народа. Практически по Макаренко: даже забавляя — поучай.Музеи: влияние евреев на мировую культуруНевероятно ценно, когда культура и наследие сочетаются с современными смыслами. На днях, 11 октября, в Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Процесс: Франц Кафка и искусство ХХ века".Как отмечает исполнительный директор Кристина Краснянская, музей придерживается нескольких направлений при формировании выставочного плана.&quot;Выставки-блокбастеры, привлекающие самую широкую аудиторию, такие как &quot;Процесс&quot;, потому что интерес к творчеству Кафки, конечно же, огромен. Кроме того, у нас есть выставки, посвященные искусству авангарда, кураторские проекты, поднимающие широкие интеллектуально насыщенные темы, выставки современного искусства, а также проекты, отражающие еврейскую историю и культуру. Так что налицо именно взаимопроникновение культур и традиций — на самых разных уровнях восприятия&quot;, — объяснила Краснянская.И в современных условиях это чрезвычайно важно. Когда культура отмены то и дело пытается проникнуть на уровень бытового сознания, необходимо постоянно представлять проекты, демонстрирующие прочную связь культур и традиций. Как это всегда происходило между еврейским и русским народами.
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александр журбин, франц кафка, ефим шифрин, ленком, евреи, израиль, московский государственный театр эстрады, российский еврейский музей толерантности, российский академический молодежный театр
Культура, Александр Журбин, Франц Кафка, Ефим Шифрин, Ленком, евреи, Израиль, Московский государственный театр эстрады, Российский еврейский музей толерантности, Российский академический молодежный театр

Великая и древняя: как еврейская культура живет в России

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктеры в сцене из мюзикла "Между двух миров" в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)
Актеры в сцене из мюзикла Между двух миров в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ) - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Павел Сурков. Наследию еврейского народа все больше уделяют внимания как в театре, так и вообще в культуре. От древних традиций к современному творческому языку — вот что активно используют в искусстве. Как именно — в материале РИА Новости.

Театр: сказки и традиции на сцене

Двадцать пятого октября после многолетнего ремонта откроется московский Театр эстрады и на знаменитой сцене состоится премьерный показ мюзикла Александра Журбина "Между двух миров".
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЕфим Шифрин (Раби Азриэль) в сцене из мюзикла "Между двух миров" в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)
Ефим Шифрин (Раби Азриэль) в сцене из мюзикла Между двух миров в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ) - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ефим Шифрин (Раби Азриэль) в сцене из мюзикла "Между двух миров" в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)
Это удивительная мистическая и волшебная история, основанная на пьесе Семена Анского "Диббук", которая давно вошла в сокровищницу мировой театральной классики. Теперь композитор Александр Журбин перенес сюжет в жанр мюзикла. Режиссер Нина Чусова привлекла в постановку по-настоящему звездный состав: Ефима Шифрина, Лику Руллу, Валерию Ланскую.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВалерия Ланская (Лия) в сцене из мюзикла "Между двух миров" в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)
Валерия Ланская (Лия) в сцене из мюзикла Между двух миров в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ) - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Валерия Ланская (Лия) в сцене из мюзикла "Между двух миров" в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)
Мюзикл понравится зрителям, уверен продюсер Михаил Шейнин.
«

"Сто лет назад, в 1922-м, Вахтангов по совету Станиславского поставил "Диббука". А сейчас нашим мюзиклом по этой пьесе открывается Театр эстрады. Это история о любви, верности — темы, понятные всем. Там много мистических, кабалистических элементов: древнееврейские мифы о переселении душ, национальный еврейский колорит в костюмах, часть действия происходит в синагоге. Декорации напоминают картины Марка Шагала", — рассказал он в беседе с РИА Новости.

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктеры в сцене из мюзикла "Между двух миров" в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)
Актеры в сцене из мюзикла Между двух миров в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ) - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актеры в сцене из мюзикла "Между двух миров" в постановке режиссера Нины Чусовой в театре Московского дворца молодежи (МДМ)
Для Александра Журбина это не первое обращение к культуре еврейского народа. Яркий киномюзикл "Биндюжник и король" сняли по "Одесским рассказам" Исаака Бабеля.
Главные роли сыграли Армен Джигарханян, Зиновий Гердт, Евгений Евстигнеев. И вот Журбин продолжает работу с музыкальным наследием одной из важнейших мировых культур, цитируя и традиционный клезмер, и народные песни и танцевальные мелодии. Но при этом обрамляя их в современную музыкальную оболочку.
© Киностудия им. М. Горького (1989)Кадр из фильма "Биндюжник и король"
Кадр из фильма Биндюжник и король
© Киностудия им. М. Горького (1989)
Кадр из фильма "Биндюжник и король"
Если говорить о театре, то можно вспомнить спектакль по пьесе Тома Стоппарда "Леопольдштадт", поставленный в РАМТ Алексеем Бородиным.
Это история семьи преуспевающего венского фабриканта, которую в прямом и переносном смысле перемололи ключевые события ХХ века. Ужас Второй мировой войны и нацизма обрушил все благополучие и надежды — тут не только метафорическая картина недавней истории, но и своеобразная рефлексия событий прошлого, необычайно важная в современных условиях.
«

"Это трагедия меньшинства, которое всегда раздражает большинство и всегда ему проигрывает. А еще размышление о том, как каждому из нас жить в изменяющемся мире, выдерживая все перипетии, не теряя себя и своих корней", — сказал РИА Новости режиссер.

Кроме того, в Москве есть театр "Шалом", который происходит от студии, основанной в 1919-м Алексеем Грановским.
Там разные спектакли, которые касаются еврейской темы. В том числе и "Красная книга" — о трагедии холокоста. "Мы считаем, что информация о сопротивлении и борьбе евреев с нацизмом должна быть доступна любому человеку, поэтому показываем спектакль бесплатно", — сообщает сайт театра.
Или "Исход" — своеобразный перенос предания о Моисее в современный мир.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОткрытие театра "Шалом"
Открытие театра Шалом - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Открытие театра "Шалом"
Есть и истории любви. В этом году состоялась премьера спектакля "Тахир и Зухра".
«

"Это захватывающая история современных рабов, которые, подобно евреям в Египте, пытаются вырваться из оков рабства, черпая силы для этого в любви, преданности и духе своего народа", — говорится в описании спектакля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСергей Степанченко в роли Тевье (молочника) и Олеся Железняк в роли Голды (жена Тевье) с дочерьми в спектакле "Поминальная молитва" режиссера Александра Лазарева на сцене театра "Ленком". Пьеса Григория Горина написана по повести Шолом-Алейхема "Тевье-молочник" (перевод Михаила Шамбадала)
Сергей Степанченко в роли Тевье (молочника) и Олеся Железняк в роли Голды (жена Тевье) с дочерьми в спектакле Поминальная молитва режиссера Александра Лазарева на сцене театра Ленком. Пьеса Григория Горина написана по повести Шолом-Алейхема Тевье-молочник (перевод Михаила Шамбадала). - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сергей Степанченко в роли Тевье (молочника) и Олеся Железняк в роли Голды (жена Тевье) с дочерьми в спектакле "Поминальная молитва" режиссера Александра Лазарева на сцене театра "Ленком". Пьеса Григория Горина написана по повести Шолом-Алейхема "Тевье-молочник" (перевод Михаила Шамбадала)
Конечно, нельзя не упомянуть восстановленную в "Ленкоме" "Поминальную молитву" по пьесе Григория Горина, написанной, в свою очередь, по мотивам Шолом-Алейхема.
Когда-то в этой легендарной постановке Марка Захарова блистали Евгений Леонов, Александр Абдулов, Татьяна Пельтцер. Сегодня на сцену в воспроизведенном Александром Лазаревым с точностью до мельчайших задумок мастера спектакле выходят нынешние звезды театра: Сергей Степанченко, Андрей Леонов, Виктор Раков, Олеся Железняк.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТатьяна Збруева в роли дочери Цейтл в спектакле "Поминальная молитва" режиссера Александра Лазарева на сцене театра "Ленком". Пьеса Григория Горина написана по повести Шолом-Алейхема "Тевье-молочник" (перевод Михаила Шамбадала)
Татьяна Збруева в роли дочери Цейтл в спектакле Поминальная молитва режиссера Александра Лазарева на сцене театра Ленком. Пьеса Григория Горина написана по повести Шолом-Алейхема Тевье-молочник (перевод Михаила Шамбадала). - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Татьяна Збруева в роли дочери Цейтл в спектакле "Поминальная молитва" режиссера Александра Лазарева на сцене театра "Ленком". Пьеса Григория Горина написана по повести Шолом-Алейхема "Тевье-молочник" (перевод Михаила Шамбадала)

Кино: юмор и известная фамилия

Погружение в национальные традиции продолжается и в кинематографе, в том числе массовом.
Так, на онлайн-платформе START с успехом идет сериал Ильи Фарфеля "Бедные Абрамовичи". В центре Москвы живут четыре поколения семьи, давным-давно отошедшие от своих национальных и религиозных корней. Но в одночасье все меняется, когда с главным героем Борей выходит на связь дух его предка Хаима, который когда-то навлек на весь род Абрамовичей проклятие. И теперь надо как-то избавиться от страшного греха зловредного старика из прошлого.
© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Бедные Абрамовичи"
Кадр из сериала Бедные Абрамовичи
© Фестиваль "Новый сезон"
Кадр из сериала "Бедные Абрамовичи"
Это классическая комедия положений с национальным колоритом. Легкая, веселая и яркая, с запоминающимися героями и каскадом шуток.
Все это, с одной стороны, понятно любому зрителю, а с другой — позволяет погрузиться в еврейские традиции и узнать отдельные особенности мировоззрения другого народа. Практически по Макаренко: даже забавляя — поучай.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века"
Открытие выставки Процесс. Франц Кафка... - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Открытие выставки "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века"

Музеи: влияние евреев на мировую культуру

Невероятно ценно, когда культура и наследие сочетаются с современными смыслами. На днях, 11 октября, в Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Процесс: Франц Кафка и искусство ХХ века".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века"
Открытие выставки Процесс. Франц Кафка... - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Открытие выставки "Процесс. Франц Кафка и искусство XX века"
Как отмечает исполнительный директор Кристина Краснянская, музей придерживается нескольких направлений при формировании выставочного плана.
«

"Выставки-блокбастеры, привлекающие самую широкую аудиторию, такие как "Процесс", потому что интерес к творчеству Кафки, конечно же, огромен. Кроме того, у нас есть выставки, посвященные искусству авангарда, кураторские проекты, поднимающие широкие интеллектуально насыщенные темы, выставки современного искусства, а также проекты, отражающие еврейскую историю и культуру. Так что налицо именно взаимопроникновение культур и традиций — на самых разных уровнях восприятия", — объяснила Краснянская.

И в современных условиях это чрезвычайно важно. Когда культура отмены то и дело пытается проникнуть на уровень бытового сознания, необходимо постоянно представлять проекты, демонстрирующие прочную связь культур и традиций. Как это всегда происходило между еврейским и русским народами.
Модель во время показа коллекции Roberto Cavalli в Милане - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Не только танцы и песни: что цыгане сделали для культуры России и мира
26 февраля, 08:00
 
КультураАлександр ЖурбинФранц КафкаЕфим ШифринЛенкомевреиИзраильМосковский государственный театр эстрадыРоссийский еврейский музей толерантностиРоссийский академический молодежный театр
 
 
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