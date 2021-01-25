Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210125/shifrin-1594465663.html
Ефим Шифрин объяснил, почему своей жизнью обязан смерти брата
Ефим Шифрин объяснил, почему своей жизнью обязан смерти брата
Российский артист эстрады Ефим Шифрин в эфире передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о своем мертворожденном брате, которому, по мнению... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:00
2021-01-25T16:00
беременность
шоубиз
знаменитости
звезды
борис корчевников
ефим шифрин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/35691/63/356916371_0:389:1359:1153_1920x0_80_0_0_928c437a532680a6329139bf6072fbdf.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский артист эстрады Ефим Шифрин в эфире передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о своем мертворожденном брате, которому, по мнению юмориста, обязан жизнью.Мама Ефима Шифрина была беременна второй раз после появления на свет его старшего брата Самуэля. В поселке, где тогда жили родители артиста, не было роддома. Поэтому ей предстояло ехать за 125 километров в ближайший Нексикан. "Более-менее приличная машина должна была везти туда на следующий день какого-то начальника с документами. Его уговорили ехать в этот день, так как ждать уже нельзя было. Нашелся только самосвал. В кабину, конечно, сел начальник. Маме, как жене врага народа, поставили лавку в кузове. И вот, по морозной колымской дороге они поехали в этот Нексикан. Лавка 30 раз соскальзывала, мама падала на холодный пол, а начальник выходил дважды, чтобы справить нужду, и еще осведомлялся: удобно ли ей там", — вспоминал Шифрин.В результате женщину растрясло так, что когда они подъехали к больнице, выйти из машины она самостоятельно не могла — ее выносили санитары. Ребенок родился мертвым. Ефим Шифрин не раз говорил, что мертворожденному брату обязан своим появлением на свет. "Если бы он выжил, не знаю, отважились бы родители на третьего ребенка. Да, его смерти я обязан своей жизнью. Так получилось", — уточнил он.
https://ria.ru/20201216/galkin-1589481919.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/35691/63/356916371_0:262:1359:1281_1920x0_80_0_0_693b0a7c8f09121c537e05a8fc1ae245.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беременность, знаменитости, звезды, борис корчевников, ефим шифрин

Ефим Шифрин объяснил, почему своей жизнью обязан смерти брата

16:00 25.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМосковская международная книжная выставка-ярмарка
Московская международная книжная выставка-ярмарка - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский артист эстрады Ефим Шифрин в эфире передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о своем мертворожденном брате, которому, по мнению юмориста, обязан жизнью.
Мама Ефима Шифрина была беременна второй раз после появления на свет его старшего брата Самуэля. В поселке, где тогда жили родители артиста, не было роддома. Поэтому ей предстояло ехать за 125 километров в ближайший Нексикан.
"Более-менее приличная машина должна была везти туда на следующий день какого-то начальника с документами. Его уговорили ехать в этот день, так как ждать уже нельзя было. Нашелся только самосвал. В кабину, конечно, сел начальник. Маме, как жене врага народа, поставили лавку в кузове. И вот, по морозной колымской дороге они поехали в этот Нексикан. Лавка 30 раз соскальзывала, мама падала на холодный пол, а начальник выходил дважды, чтобы справить нужду, и еще осведомлялся: удобно ли ей там", — вспоминал Шифрин.
В результате женщину растрясло так, что когда они подъехали к больнице, выйти из машины она самостоятельно не могла — ее выносили санитары. Ребенок родился мертвым.

"Его назвали Марком и похоронили там же — в Нексикане (этого поселка уже нет). Это место моей боли", — добавил артист.

Ефим Шифрин не раз говорил, что мертворожденному брату обязан своим появлением на свет.
"Если бы он выжил, не знаю, отважились бы родители на третьего ребенка. Да, его смерти я обязан своей жизнью. Так получилось", — уточнил он.
Борис Галкин на собрании членов Союза кинематографистов России, проживающих в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 14:15Шоубиз
Борис Галкин рассказал, как пережил смерть новорожденной дочери
 
ШоубизбеременностьЗнаменитостизвездыБорис КорчевниковЕфим Шифрин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24Эксперт назвал способы защитить персональные данные
06:16Эксперты назвали самые популярные у россиян услуги в период пандемии
05:55ВВС США отследили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски
05:47Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
04:20Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины
04:02МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России
03:56Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
03:39Источники сообщили о переносе космического пуска с Восточного
03:39Врач назвал главную опасность курения кальяна
03:35Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19
03:33Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19
03:32Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19
03:23Число задержанных в ходе беспорядков в Нидерландах превысило 150 человек
03:18Демократы внесли в сенат резолюцию об импичменте Трампу
03:15Разработчик "Новичка" планирует выпустить лекарство от COVID-19
03:13Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт
02:40Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос
02:30Названа польза послеобеденного сна
02:12Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
02:10Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз
Лента новостейМолния