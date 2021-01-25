https://ria.ru/20210125/shifrin-1594465663.html

Ефим Шифрин объяснил, почему своей жизнью обязан смерти брата

Ефим Шифрин объяснил, почему своей жизнью обязан смерти брата

Российский артист эстрады Ефим Шифрин в эфире передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о своем мертворожденном брате, которому, по мнению... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:00

2021-01-25T16:00

2021-01-25T16:00

беременность

шоубиз

знаменитости

звезды

борис корчевников

ефим шифрин

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский артист эстрады Ефим Шифрин в эфире передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о своем мертворожденном брате, которому, по мнению юмориста, обязан жизнью.Мама Ефима Шифрина была беременна второй раз после появления на свет его старшего брата Самуэля. В поселке, где тогда жили родители артиста, не было роддома. Поэтому ей предстояло ехать за 125 километров в ближайший Нексикан. "Более-менее приличная машина должна была везти туда на следующий день какого-то начальника с документами. Его уговорили ехать в этот день, так как ждать уже нельзя было. Нашелся только самосвал. В кабину, конечно, сел начальник. Маме, как жене врага народа, поставили лавку в кузове. И вот, по морозной колымской дороге они поехали в этот Нексикан. Лавка 30 раз соскальзывала, мама падала на холодный пол, а начальник выходил дважды, чтобы справить нужду, и еще осведомлялся: удобно ли ей там", — вспоминал Шифрин.В результате женщину растрясло так, что когда они подъехали к больнице, выйти из машины она самостоятельно не могла — ее выносили санитары. Ребенок родился мертвым. Ефим Шифрин не раз говорил, что мертворожденному брату обязан своим появлением на свет. "Если бы он выжил, не знаю, отважились бы родители на третьего ребенка. Да, его смерти я обязан своей жизнью. Так получилось", — уточнил он.

https://ria.ru/20201216/galkin-1589481919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беременность, знаменитости, звезды, борис корчевников, ефим шифрин