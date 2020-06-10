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Биография Анатолия Трушкина
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справки

Биография Анатолия Трушкина

13:10 10.06.2020
4518
© РИА Новости / Валерий МельниковПисатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин
© РИА Новости / Валерий Мельников
Советский и российский литератор, сатирик и сценарист Анатолий Алексеевич Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске.
С 1951 года жил в Москве.
В молодости занимался самбо и дважды становился чемпионом Москвы в составе команды, был мастером спорта.
В 1964 году окончил Московский авиационно-технологический институт, в 1974 году – Литературный институт.
После учебы в МАТИ Трушкин несколько лет работал инженером на секретном военном заводе.
В 1971-1978 годах был редактором, сценаристом Центрального телевидения, автор сценариев более 20 телеспектаклей, нескольких эстрадных пьес.
В частности, он написал сценарии к фильмам-спектаклям "Наши соседи" (1970-1973), "Когда гости в пути" (1975). 
С 1981 года Трушкин занимался исключительно литературной деятельностью.
Он написал такие юмористические произведения, как "Веселая мелочь из дырявого кармана" и "Хотите, верьте..." (1989), "208 избранных страниц" (1999), "Уроки в школе дураков" (2002, соавтор Александр Пашков), "Побольше посмеешься – поменьше поплачешь" (2001), "Смешная наша жизнь" (2006), "О вечном: о любви, о воровстве, о пьянстве..." (2009), "Кто на свете всех смешнее?" (2009), "Пятница, 13 число" (2010), "Содом и Гоморра" (2011). Некоторые работы вошли в "Антологию сатиры и юмора России XX века" (2001).
В 1983-2002 годах был сценаристом многих выпусков юмористического журнала "Фитиль".
По его сценариям были сняты новогодняя мелодрама "Нужные люди" (1986), комедии "Москва смеется" (2002) и "Москва улыбается" (2008), в последней из них Трушкин сыграл роль автора.
Юмористические произведения Трушкина читали известные артисты эстрады Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ян Арлазоров, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Владимир Винокур.
После успеха у профессионалов, свои произведения Трушкин начал читать сам. Был постоянным участником юмористических программ на телевидении.
С 2003 по 2005 год он был автором и ведущим программы "Народные средства" на ТВЦ.
Трушкин входил в большое жюри премии "Поэт года".
От был членом Союза юмористов России
10 мая 2020 года стало известно, что Трушкин попал в больницу с коронавирусом
10 июня 2020 года Анатолий Трушкин скончался
Трушкин был лауреатом Всесоюзных эстрадных конкурсов (1982, 1986).
В 1992 и 2010 годах он был удостоен премии "Золотой теленок", присуждаемой "Литературной Газетой".
В 2001 году был отмечен премией "Золотой Остап".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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