Биография Анатолия Трушкина

С 1951 года жил в Москве.

В молодости занимался самбо и дважды становился чемпионом Москвы в составе команды, был мастером спорта.

В 1964 году окончил Московский авиационно-технологический институт, в 1974 году – Литературный институт.

После учебы в МАТИ Трушкин несколько лет работал инженером на секретном военном заводе.

В 1971-1978 годах был редактором, сценаристом Центрального телевидения, автор сценариев более 20 телеспектаклей, нескольких эстрадных пьес.

В частности, он написал сценарии к фильмам-спектаклям "Наши соседи" (1970-1973), "Когда гости в пути" (1975).

С 1981 года Трушкин занимался исключительно литературной деятельностью.

Он написал такие юмористические произведения, как "Веселая мелочь из дырявого кармана" и "Хотите, верьте..." (1989), "208 избранных страниц" (1999), "Уроки в школе дураков" (2002, соавтор Александр Пашков), "Побольше посмеешься – поменьше поплачешь" (2001), "Смешная наша жизнь" (2006), "О вечном: о любви, о воровстве, о пьянстве..." (2009), "Кто на свете всех смешнее?" (2009), "Пятница, 13 число" (2010), "Содом и Гоморра" (2011). Некоторые работы вошли в "Антологию сатиры и юмора России XX века" ( 2001 ).

В 1983-2002 годах был сценаристом многих выпусков юмористического журнала "Фитиль".

По его сценариям были сняты новогодняя мелодрама "Нужные люди" (1986), комедии "Москва смеется" (2002) и "Москва улыбается" (2008), в последней из них Трушкин сыграл роль автора.

Юмористические произведения Трушкина читали известные артисты эстрады Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ян Арлазоров, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Владимир Винокур.

После успеха у профессионалов, свои произведения Трушкин начал читать сам. Был постоянным участником юмористических программ на телевидении.

С 2003 по 2005 год он был автором и ведущим программы "Народные средства" на ТВЦ.

От был членом Союза юмористов России

10 июня 2020 года Анатолий Трушкин скончался

Трушкин был лауреатом Всесоюзных эстрадных конкурсов (1982, 1986).

В 1992 и 2010 годах он был удостоен премии "Золотой теленок", присуждаемой "Литературной Газетой".

В 2001 году был отмечен премией "Золотой Остап".