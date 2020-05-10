Врачи не делают прогнозов: юморист Трушкин госпитализирован с COVID-19

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Юморист и сатирик Анатолий Трушкин попал в больницу с коронавирусом. Об этом он рассказал в беседе с РЕН ТВ.
По словам 78-летнего артиста, у него затруднено дыхание, ему сделали переливание плазмы. Трушкин добавил, что врачи пока не делают никаких прогнозов. Он отметил, что о положительном результате анализа на COVID-19 узнал в пятницу.
Трушкин состоит в Союзе юмористов России, сатирик является постоянным участником юмористических программ на телевидении. В 1992 и 2010 годах он был дважды удостоен премии "Золотой теленок" "Литературной Газеты".
В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 198 676 случаев COVID-19, 31 916 пациентов выздоровели. Жертвами болезни стали 1827 человек.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.