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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T00:46
https://ria.ru/20200510/1571231801.html
Врачи не делают прогнозов: юморист Трушкин госпитализирован с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308380_0:159:3075:1889_1036x0_80_0_0_3604e1448ca45b71f71978b869433828.jpg
РИА Новости

Врачи не делают прогнозов: юморист Трушкин госпитализирован с COVID-19

00:46 10.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковАппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Аппарат искусственной вентиляции легких. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Юморист и сатирик Анатолий Трушкин попал в больницу с коронавирусом. Об этом он рассказал в беседе с РЕН ТВ.
По словам 78-летнего артиста, у него затруднено дыхание, ему сделали переливание плазмы. Трушкин добавил, что врачи пока не делают никаких прогнозов. Он отметил, что о положительном результате анализа на COVID-19 узнал в пятницу.
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Трушкин состоит в Союзе юмористов России, сатирик является постоянным участником юмористических программ на телевидении. В 1992 и 2010 годах он был дважды удостоен премии "Золотой теленок" "Литературной Газеты".
В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 198 676 случаев COVID-19, 31 916 пациентов выздоровели. Жертвами болезни стали 1827 человек.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий ТрушкинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Юморист Трушкин заболел. И что дальше ? В стране кроме юмористов никто не болеет. Что происходит ?...
10 мая, 00:59
GlAV 407
5000114
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