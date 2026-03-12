Умер цирковой режиссер Валентин Гнеушев

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Цирковой режиссер, хореограф, артист Валентин Гнеушев ушел из жизни в возрасте 74 лет, сообщил в своих соцсетях актер Ефим Шифрин.
«
"Не стало Вали Гнеушева, моего однокурсника... Светлая память моему беспокойному другу. С ним было иногда трудно, но никогда - не скучно", - говорится в сообщении.
Валентин Гнеушев - советский и российский цирковой режиссер, заслуженный деятель искусств РФ. Он создал более 40 цирковых номеров, многие из которых получили награды на международных фестивалях в Париже и Монте-Карло. В 1991 году представил собственное шоу "Цирк Валентин" на Бродвее. В 1996 году по приглашению Юрия Никулина стал главным режиссером Московского цирка на Цветном бульваре, где поставил программы "Сладкая кукла", "Я работаю клоуном" и "Ярмарка чудес". Также сотрудничал с театрами "Современник" и Большим театром и работал с режиссером Романом Виктюком.