Умер цирковой режиссер Валентин Гнеушев
07:59 12.03.2026 (обновлено: 09:08 12.03.2026)
Умер цирковой режиссер Валентин Гнеушев
Умер цирковой режиссер Валентин Гнеушев
Цирковой режиссер, хореограф, артист Валентин Гнеушев ушел из жизни в возрасте 74 лет, сообщил в своих соцсетях актер Ефим Шифрин. РИА Новости, 12.03.2026
Умер цирковой режиссер Валентин Гнеушев

Цирковой режиссер Валентин Гнеушев скончался на 75-м году жизни

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦирковой режиссер Валентин Гнеушев
Цирковой режиссер Валентин Гнеушев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Цирковой режиссер Валентин Гнеушев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Цирковой режиссер, хореограф, артист Валентин Гнеушев ушел из жизни в возрасте 74 лет, сообщил в своих соцсетях актер Ефим Шифрин.
"Не стало Вали Гнеушева, моего однокурсника... Светлая память моему беспокойному другу. С ним было иногда трудно, но никогда - не скучно", - говорится в сообщении.
Оксана Дружинина - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Умерла цирковой режиссер Оксана Дружинина
7 июня 2025, 23:12
Валентин Гнеушев - советский и российский цирковой режиссер, заслуженный деятель искусств РФ. Он создал более 40 цирковых номеров, многие из которых получили награды на международных фестивалях в Париже и Монте-Карло. В 1991 году представил собственное шоу "Цирк Валентин" на Бродвее. В 1996 году по приглашению Юрия Никулина стал главным режиссером Московского цирка на Цветном бульваре, где поставил программы "Сладкая кукла", "Я работаю клоуном" и "Ярмарка чудес". Также сотрудничал с театрами "Современник" и Большим театром и работал с режиссером Романом Виктюком.
 
