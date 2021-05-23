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Умерла заслуженная артистка России Нина Шацкая
Умерла заслуженная артистка России Нина Шацкая - РИА Новости, 23.05.2021
Умерла заслуженная артистка России Нина Шацкая
Заслуженная артистка России Нина Шацкая умерла на 82-м году жизни, сообщила РИА Новости пресс-атташе Театра на Таганке. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T16:49
2021-05-23T16:49
2021-05-23T19:47
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театр на таганке
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общество
происшествия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка России Нина Шацкая умерла на 82-м году жизни, сообщила РИА Новости пресс-атташе Театра на Таганке.Нина Шацкая окончила Государственный институт театрального искусства, служила в Театре на Таганке, а затем — в "Содружестве актеров Таганки". С 2003 года работала также в "Школе современной пьесы".Помимо театральных ролей, артистка сыграла в фильмах "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" Элема Климова, "Чрезвычайное поручение" Степана Кеворкова, "Контрабанда" Станислава Говорухина и других.Шацкая была вдовой народного артиста России Леонида Филатова, который скончался в 2003 году.
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россия, театр на таганке, ефим шифрин, общество, происшествия
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка России Нина Шацкая умерла на 82-м году жизни, сообщила РИА Новости пресс-атташе Театра на Таганке.
Нина Шацкая окончила Государственный институт театрального искусства, служила в Театре на Таганке, а затем — в "Содружестве актеров Таганки". С 2003 года работала также в "Школе современной пьесы".
Помимо театральных ролей, артистка сыграла в фильмах "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" Элема Климова, "Чрезвычайное поручение" Степана Кеворкова, "Контрабанда" Станислава Говорухина и других.
Шацкая была вдовой народного артиста России Леонида Филатова, который скончался в 2003 году.