https://ria.ru/20210523/aktrisa-1733541060.html

Умерла заслуженная артистка России Нина Шацкая

Умерла заслуженная артистка России Нина Шацкая - РИА Новости, 23.05.2021

Умерла заслуженная артистка России Нина Шацкая

Заслуженная артистка России Нина Шацкая умерла на 82-м году жизни, сообщила РИА Новости пресс-атташе Театра на Таганке. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T16:49

2021-05-23T16:49

2021-05-23T19:47

россия

театр на таганке

ефим шифрин

общество

происшествия

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка России Нина Шацкая умерла на 82-м году жизни, сообщила РИА Новости пресс-атташе Театра на Таганке.Нина Шацкая окончила Государственный институт театрального искусства, служила в Театре на Таганке, а затем — в "Содружестве актеров Таганки". С 2003 года работала также в "Школе современной пьесы".Помимо театральных ролей, артистка сыграла в фильмах "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" Элема Климова, "Чрезвычайное поручение" Степана Кеворкова, "Контрабанда" Станислава Говорухина и других.Шацкая была вдовой народного артиста России Леонида Филатова, который скончался в 2003 году.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, театр на таганке, ефим шифрин, общество, происшествия