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Сатирик Анатолий Трушкин был выдающимся автором, заявил Винокур
2020-06-10T13:40
культура
клара новикова
рсфср
владимир винокур
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москва
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Сатирик Анатолий Трушкин был выдающимся автором, заявил Винокур

13:40 10.06.2020
963
© Телеканал "Россия 1"Стоп-кадр выступления писателя-сатирика Анатолия Трушкина
Стоп-кадр выступления писателя-сатирика Анатолия Трушкина
© Телеканал "Россия 1"
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Писатель-сатирик Анатолий Трушкин был выдающимся автором, исполнителем и писателем, который приобрел известность не только в России, но и за рубежом, сказал РИА Новости народный артист РСФСР Владимир Винокур.
Трушкин, заболевший коронавирусом, скончался в Москве на 79-м году жизни.
"Анатолий Трушкин - выдающийся автор, исполнитель, писатель, известный не только у нас в стране. Он один из немногих, кто мог сам читать свои произведения. При этом он был очень скромным, хорошо шел всегда на контакт. Артисты скорбят и приносят свои соболезнования семье покойного", - сказал собеседник агентства.
Трушкин родился 28 октября 1941 года. Занимался литературной деятельностью с 1981 года, его юмористические произведения в своих выступлениях используют многие известные юмористы, такие как Клара Новикова, Владимир Винокур, Ефим Шифрин и другие. Писатель дважды был удостоен премии "Золотой теленок".
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Вчера, 13:10
Биография Анатолия Трушкина
1101904
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КультураКлара НовиковаРСФСРВладимир ВинокурЕфим ШифринМосква
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