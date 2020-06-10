Сатирик Анатолий Трушкин был выдающимся автором, заявил Винокур

"Анатолий Трушкин - выдающийся автор, исполнитель, писатель, известный не только у нас в стране. Он один из немногих, кто мог сам читать свои произведения. При этом он был очень скромным, хорошо шел всегда на контакт. Артисты скорбят и приносят свои соболезнования семье покойного", - сказал собеседник агентства.