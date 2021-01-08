https://ria.ru/20210108/osipova-1591362994.html

Дело россиянки Богданы Осиповой (Мобли) в США

Дело россиянки Богданы Осиповой (Мобли) в США

Россиянка Богдана Осипова (Мобли) в 2003 году эмигрировала по студенческой программе в США, где вышла замуж и получила второе, американское гражданство. В 2004... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T00:41

2021-01-08T00:41

2021-01-08T00:41

богдана осипова

справки

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Россиянка Богдана Осипова (Мобли) в 2003 году эмигрировала по студенческой программе в США, где вышла замуж и получила второе, американское гражданство. В 2004 году она родила сына, однако брак распался. В 2013 году во втором браке с офицером ВВС США Брайаном Мобли у нее родилась дочь.В марте 2014 года муж россиянки Брайан Мобли подал на развод в окружной суд в округе Седжуик (штат Канзас). Пока дело находилось на рассмотрении суда, Богдана Осипова, беременная третьим ребенком, вместе детьми уехала в Россию. Причиной отъезда россиянка называет насилие со стороны мужа. Ее вторая дочь появилась на свет в 2014 году, примерно через два месяца после возвращения в Россию. Обе дочери имеют гражданство России и США.Осипова расторгла брак с Мобли в РФ, суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России. В декабре 2014 года бывший муж Брайан Мобли получил полную опеку над детьми в американском суде округа Седжуик. Также в 2014 году старшая дочь Мобли, которой на тот момент был один год, была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью.29 сентября 2017 года Богдана Осипова (Мобли) вернулась в США, чтобы подать заявление об установлении опеки над своими дочерями, однако была арестована Федеральным бюро расследований по обвинению в похищении собственных детей. Обвинение в международном похищении было предъявлено ей в октябре 2017 года. 25 июля 2018 года против Осиповой были выдвинуты четыре дополнительных обвинения, в том числе в вымогательстве, которым была названа ее просьба к бывшему мужу об уплате алиментов. Некоторое время Богдану Осипову содержали на территории федерального медицинского тюремного центра на военной базе в Форт-Уорт в штате Техас, так как состояние россиянки требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить ее вменяемость. 26 июля 2018 года на основании результатов экспертизы судья постановил, что женщина может предстать перед судом. С августа 2018 года Богдана Осипова находилась в заключении в обычной тюрьме в штате Канзас. По информации родственников, она была лишена прогулок на свежем воздухе, а в камере не было окна.Брайан Мобли выступил на процессе как свидетель обвинения. Во время слушаний в суде Богдана Осипова дала согласие на возвращение детей в США с целью последующего освобождения. 21 ноября 2018 года суд в США постановил освободить Богдану Осипову после того как ее дети приедут в Канзас. Но российский суд не дал разрешения на их вывоз за границу, поскольку руководствовался интересами детей. 6 марта 2019 года суд присяжных признал женщину виновной по трем из пяти пунктов обвинения, один из которых – похищение, два других – вымогательство. 6 июня 2019 года федеральный суд в Канзасе приговорил Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Во время слушаний подсудимая была в наручниках. Она со слезами на глазах просила суд отпустить ее. Бывший муж Брайан Мобли потребовал от суда дать матери его детей максимальный срок.Заявления россиянки о насилии со стороны мужчины суд принять отказался, вместо этого обвинив ее в манипуляциях и воспрепятствовании правосудию.Судья назвал "трагедией" проблему домашнего насилия, но заявил, что не будет принимать во внимание заявления Осиповой, поскольку она не подтвердила их в ходе процесса.Осипова заявила, что готова отказаться от гражданства США и вернуться в Россию жить со своими детьми. По мнению судьи, эти слова свидетельствуют о том, что она не хочет возвращать детей в США. Обвинение потребовало внести в приговор пункт о том, что Осипова обязуется делать все возможное для возвращения детей, и судья с этим согласился. С момента приговора Осипову содержали в различных тюрьмах в Канзасе, Неваде и Оклахоме. В середине июля 2019 года она была переведена на постоянное место отбытия наказания в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут). 21 августа 2020 года апелляционный суд США снял с Осиповой обвинения в вымогательстве, а также требования о погашении россиянкой расходов, понесенных адвокатом ее бывшего супруга, и направил дело для вынесения нового приговора.Богдана Осипова направила в суд ходатайство с просьбой освободить ее до повторного вынесения приговора. В ходатайстве Осипова указала, что апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал нижестоящий суд вынести новый приговор. Осипова отметила, что она уже отбыла в тюрьме почти три года – тот самый приговор, который ей вынесли за похищение ребенка. С учетом пяти с половиной месяцев, которые ей "скостили" за хорошее поведение, Осипова посчитала, что может выйти на свободу в ближайшее время. Она сослалась также на другие обстоятельства, такие как наличие у нее болезней, эпидемию коронавируса и плохие санитарные условия в тюрьме.Прокурор поддержал ходатайство об освобождении из-под стражи Богданы Осиповой. Однако вынесший приговор судья Эрик Мелгрен настаивал на том, чтобы Осипову под стражей доставили в Канзас для вынесения повторного приговора. По заявлению Мелгрена, Осипова указала в своем ходатайстве об освобождении, что намерена после выхода на свободу находиться на карантине в Нью-Йорке. По его утверждению, это не позволяет обеспечить ее присутствие на процессе. 4 ноября Апелляционный суд США предписал освободить гражданку РФ Богдану Осипову. Суду нижестоящей инстанции было предписано издать ордер, чтобы Федеральное бюро тюрем освободило Осипову до вынесения приговора. Также было предписано назначить дату повторного приговора, который будет проведен не очно, а по видеоконференции. Апелляционный суд также предписал разрешить Осиповой жить вне Канзаса, где ей должны повторно вынести приговор. Судья Эрик Мелгрен, который был против ее освобождения, выполнил предписание. Затем прокуроры, которые ранее сами ходатайствовали об освобождении российской гражданки, заявили, что она сообщила ложные сведения в заявлении об освобождении под надзор. По заявлению прокурора, она не может, как обещала, жить у матери и отчима в Нью-Йорке, поскольку те уехали в Россию. В свою очередь судья Мелгрен ответил на это ходатайство, заявив, что не может приостановить процесс освобождения Осиповой без дальнейших действий вышестоящей инстанции.10 ноября 2020 года Богдана Осипова вышла из-под стражи. Женщину отпустили под залог в 25 тысяч долларов. Суд предписал ей не общаться с "несовершеннолетними потерпевшими" по делу, однако позднее разрешил Осиповой общение с детьми.Суд в США назначил вынесение нового приговора россиянке Богдане Осиповой на 8 января. Судья Эрик Мелгрен также разрешил провести приговор по видеоконференции, без обязательного привода Осиповой в суд, на чем он настаивал ранее.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

богдана осипова, справки