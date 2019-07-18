Осужденную в США Осипову перевели на постоянное место отбытия наказания

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Осужденную в США за похищение собственного ребенка гражданку России Богдану Осипову перевели на постоянное место отбытия наказания в Коннектикут, свидетельствуют данные Бюро тюрем США.

Осипова содержится в тюрьме Данбери в Коннектикуте с общим режимом безопасности. В тюрьме содержится более 1 тысячи человек — как мужчин, так и женщин. Им предоставляют возможность работать, заниматься спортом и другими развлечениями в рамках тюремного распорядка. Как и в других тюрьмах, заключенные должны оплачивать одежду помимо стандартной тюремной робы, дополнительные продукты питания из тюремного магазина, а также телефонные звонки и связь по электронной почты. Помимо Осиповой, в данной тюрьме содержится еще один известный заключенный из России — летчик Константин Ярошенко, осужденный за сговор с целью контрабанды наркотиков.

С момента приговора 6 июня и до перевода в Коннектикут Осипову содержали в различных тюрьмах в Канзасе, Неваде и Оклахоме.

Суд приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми.