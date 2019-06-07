Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T07:59Z
https://ria.ru/20190607/1555348736.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155535/57/1555355753_0:59:704:455_1036x0_80_0_0_23ca31c293630ae70860c7b8938212ff.jpg
РИА Новости

В Канзасе вынесли приговор россиянке Осиповой за вывоз детей из США

00:54
31458
© Harvey County Detention CenterБогдана Осипова
Богдана Осипова
© Harvey County Detention Center
УИЧИТО (штат Канзас, США), 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Американский суд приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за вывоз в Россию детей и за требование алиментов от бывшего мужа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Так, присяжные признали Осипову виновной в похищении детей и двух эпизодах вымогательства.
Судья Эрик Мелгрен назначил Осиповой три года тюрьмы за похищение и по семь лет тюрьмы за каждый эпизод вымогательства. Все сроки она будет отбывать одновременно с учетом уже отбытых 22 месяцев.
Защита будет подавать апелляцию на приговор, заявила РИА Новости профессор Университета имени Вашингтона в Сент-Луисе Татьяна Якушева, которая занимается общественной поддержкой Осиповой.
Анна Сорокина в Верховном суде штата Нью-Йорк. 25 апреля 2019
10 мая, 15:29
В США псевдомиллионершу из России приговорили к тюремному сроку
Во время слушаний подсудимая была в наручниках. Она со слезами на глазах просила суд отпустить ее. Бывший муж Брайан Мобли потребовал от суда дать матери его детей максимальный срок.
Заявления россиянки о насилии со стороны мужчины суд принять отказался, вместо этого обвинив ее в манипуляциях и воспрепятствовании правосудию.
Судья назвал "трагедией" проблему домашнего насилия, но заявил, что не будет принимать во внимание заявления Осиповой, поскольку она не подтвердила их в ходе процесса.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
13 мая, 15:30
СПЧ попросил США обратить внимание на тяжелое состояние россиянки Осиповой
Осипова заявила, что готова отказаться от гражданства США и вернуться в Россию жить со своими детьми.
"Мне жаль, что я стала гражданкой США", — сказала она.
По мнению судьи, эти слова свидетельствуют о том, что она не хочет возвращать детей в США.
Генконсульство России в Хьюстоне назвало приговор несправедливым и негуманным, отметив, что он был вынесен "фактически за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты". В дипмиссии заявили, что будет добиваться его пересмотра.
Вчера, 05:17
Дело россиянки Богданы Осиповой (Мобли) в США

Дело Осиповой

В 2014 году беременная Осипова покинула США с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от Мобли. Он добился развода и решения о предоставлении ему безраздельной опеки над двумя общими с россиянкой детьми. Суд предписал вернуть детей отцу.
В сентябре 2017-го Осипова приехала в США одна для урегулирования споров с мужем. Ее арестовало ФБР, с тех пор она содержится под стражей. Российский суд назначил опекуном детей родственницу Осиповой.
Пассажиры в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне
25 января, 12:21
МИД предупредил россиян об угрозе преследования со стороны США за границей
461771425442
Обсудить 166
РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну что хочется сказать! Езжайте ребятки в америку жить, к финнам, шведам и рассказывайте нам , как там хорошо....
7 июня, 02:24
дима ант
138300011
Там всё просто. Если бы Осипова не была бы иммигранткой из России, то приговора бы и не было. Но у коренного американца и иммигранта разные возможности перед американским правосодием
7 июня, 02:12
Nickolay Toporov
103101015
Рекомендуем
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
РИА
Новости
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Лента
новостей
Изображение новейшего авианосца США CVN-79 John F. Kennedy
Новейший американский авианосец оказался несовместим с F-35, пишут СМИ
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял украинского эксперта за ложь в прямом эфире "России 1"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит, 10. 18 апреля 2017 года
В Британии назвали условие улучшения отношений с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поручил вывезти десять детей из Грузии на президентском самолете
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Живая женщина Людмила
Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп рассказал, что испортило российско-американские отношения
Кадр из сюжета телеканала Россия-1 об избиении в городе Подольске женщины, находящейся на 9-м месяце беременности
В Подольске беременную на девятом месяце жестоко избили соседи по дому
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Путин считает, что Зеленский - хороший актер
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
Лента новостейМолния