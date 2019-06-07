В Канзасе вынесли приговор россиянке Осиповой за вывоз детей из США

УИЧИТО (штат Канзас, США), 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Американский суд приговорил россиянку Американский суд приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за вывоз в Россию детей и за требование алиментов от бывшего мужа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Так, присяжные признали Осипову виновной в похищении детей и двух эпизодах вымогательства.

Судья Эрик Мелгрен назначил Осиповой три года тюрьмы за похищение и по семь лет тюрьмы за каждый эпизод вымогательства. Все сроки она будет отбывать одновременно с учетом уже отбытых 22 месяцев.

Защита будет подавать апелляцию на приговор, заявила РИА Новости профессор Университета имени Вашингтона в Сент-Луисе Татьяна Якушева, которая занимается общественной поддержкой Осиповой.

Во время слушаний подсудимая была в наручниках. Она со слезами на глазах просила суд отпустить ее. Бывший муж Брайан Мобли потребовал от суда дать матери его детей максимальный срок.

Заявления россиянки о насилии со стороны мужчины суд принять отказался, вместо этого обвинив ее в манипуляциях и воспрепятствовании правосудию.

Судья назвал "трагедией" проблему домашнего насилия, но заявил, что не будет принимать во внимание заявления Осиповой, поскольку она не подтвердила их в ходе процесса.

Осипова заявила, что готова отказаться от гражданства США и вернуться в Россию жить со своими детьми.

"Мне жаль, что я стала гражданкой США", — сказала она.

По мнению судьи, эти слова свидетельствуют о том, что она не хочет возвращать детей в США.

Генконсульство России в Хьюстоне назвало приговор несправедливым и негуманным, отметив, что он был вынесен "фактически за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты". В дипмиссии заявили, что будет добиваться его пересмотра.

Дело Осиповой

В 2014 году беременная Осипова покинула США с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от Мобли. Он добился развода и решения о предоставлении ему безраздельной опеки над двумя общими с россиянкой детьми. Суд предписал вернуть детей отцу.