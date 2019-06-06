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РИА Новости

Дело россиянки Богданы Осиповой (Мобли) в США

Вчера, 05:17
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Россиянка Богдана Осипова (Мобли) в 2003 году эмигрировала по студенческой программе в США, где вышла замуж и получила второе, американское гражданство. В 2004 году она родила сына, однако брак распался. В 2013 году во втором браке с офицером ВВС США Брайаном Мобли у нее родилась дочь.
В марте 2014 года муж россиянки Брайан Мобли подал на развод в окружной суд в округе Седжуик (штат Канзас). Пока дело находилось на рассмотрении суда, Богдана Осипова, беременная третьим ребенком, вместе детьми уехала в Россию. Причиной отъезда россиянка называет насилие со стороны мужа. Ее вторая дочь появилась на свет в 2014 году, примерно через два месяца после в Россию. Обе дочери имеют гражданство России и США.
Осипова расторгла брак с Мобли в РФ, суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.
В декабре 2014 года бывший муж Брайан Мобли получил полную опеку над детьми в американском суде округа Седжуик. Также в 2014 году старшая дочь Мобли, которой на тот момент был один год, была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью.
29 сентября 2017 года Богдана Осипова (Мобли) вернулась в США, чтобы подать заявление об установлении опеки над своими дочерями, однако была арестована Федеральным бюро расследований по обвинению в похищении собственных детей. Обвинение в международном похищении было предъявлено ей в октябре 2017 года. 25 июля 2018 года против Осиповой были выдвинуты четыре дополнительных обвинения, в том числе в вымогательстве, которым была названа ее просьба к бывшему мужу об уплате алиментов.
Некоторое время Богдану Осипову содержали на территории федерального медицинского тюремного центра на военной базе в Форт-Уорт в штате Техас, так как состояние россиянки требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить ее вменяемость. 26 июля 2018 года на основании результатов экспертизы судья постановил, что женщина может предстать перед судом. С августа 2018 года Богдана Осипова находится в заключении в обычной тюрьме в штате Канзас.
По информации родственников, она лишена прогулок на свежем воздухе, а в камере нет окна.
Брайан Мобли выступил на процессе как свидетель обвинения.
Во время слушаний в суде Богдана Осипова дала согласие на возвращение детей в США с целью последующего освобождения. 21 ноября 2018 года суд в США постановил освободить Богдану Осипову после того как ее дети приедут в Канзас. Но российский суд не дал разрешения на их вывоз за границу, поскольку руководствовался интересами детей. Сейчас девочки проживают с родной тетей Осиповой.
6 марта 2019 года суд присяжных признал женщину виновной по трем из пяти пунктов обвинения, один из которых – похищение, два других – вымогательство. Максимальный срок по каждому пункту – 20 лет заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов. В сумме Богдане Осиповой грозит до 83 лет лишения свободы и до 1,25 миллиона долларов штрафа.
Вынесение приговора было запланировано на 20 мая, но судья принял решение отложить дату приговора на 6 июня. Адвокаты Осиповой, по данным агентства Associated Press, запросили отсрочку, чтобы представить суду смягчающие доказательства. Они намерены получить их от граждан, проживающих в России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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