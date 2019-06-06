Дело россиянки Богданы Осиповой (Мобли) в США

В марте 2014 года муж россиянки Брайан Мобли подал на развод в окружной суд в округе Седжуик (штат Канзас). Пока дело находилось на рассмотрении суда, Богдана Осипова, беременная третьим ребенком, вместе детьми уехала в Россию. Причиной отъезда россиянка называет насилие со стороны мужа. Ее вторая дочь появилась на свет в 2014 году, примерно через два месяца после в Россию. Обе дочери имеют гражданство России и США.