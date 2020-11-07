Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201107/osipova-1583475301.html
Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой
Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой
Вопрос об освобождении российской гражданки Богданы Осиповой, осужденной за похищение собственного ребенка, может быть вновь рассмотрен в апелляционном суде,... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T00:59
2020-11-07T00:59
россия
богдана осипова
нью-йорк (город)
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155535/57/1555355753_0:59:704:455_1400x0_80_0_0_9c23abfa42706dc62adcb50bbe52fafb.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Вопрос об освобождении российской гражданки Богданы Осиповой, осужденной за похищение собственного ребенка, может быть вновь рассмотрен в апелляционном суде, свидетельствуют судебные документы.Ранее апелляционный суд постановил освободить Осипову до нового приговора, а судья нижестоящей инстанции Эрик Мелгрен, который был против ее освобождения, выполнил предписание. Затем прокуроры, которые ранее сами ходатайствовали об освобождении российской гражданки, заявили, что она сообщила ложные сведения в заявлении об освобождении под надзор. По заявлению прокурора, она не может, как обещала, жить у матери и отчима в Нью-Йорке, поскольку те уехали в Россию.В пятницу судья Мелгрен ответил на это ходатайство, заявив, что не может приостановить процесс освобождения Осиповой без дальнейших действий вышестоящей инстанции. Обратятся ли прокуроры в апелляционный суд, неизвестно.Тем временем, пока в судах продолжается обсуждение вопроса, следует ли освобождать Осипову, она отбыла уже больше положенного ей максимального срока.Судья Мелгрен изначально приговорил Осипову к семи годам за похищение ребенка и вымогательство. Впоследствии апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, при этом раскритиковав судью за излишне жесткий приговор, и предписал вынести новый приговор по делу о похищении. При этом Осипова уже отбыла максимальный возможный срок по этой статье - более трех лет. Мелгрен до последнего сопротивлялся освобождению Осиповой, пока не получил распоряжение вышестоящего суда.Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Она была арестована в 2017 году по возвращении в США для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России.
https://ria.ru/20201106/osipova-1583464240.html
россия
нью-йорк (город)
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155535/57/1555355753_15:0:655:480_1400x0_80_0_0_dc29f28916ece2d292a0c23cb2445afb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, богдана осипова, нью-йорк (город), вашингтон (город), сша, в мире

Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой

00:59 07.11.2020
 
© Фото : Harvey County Detention CenterБогдана Осипова
Богдана Осипова - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : Harvey County Detention Center
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Вопрос об освобождении российской гражданки Богданы Осиповой, осужденной за похищение собственного ребенка, может быть вновь рассмотрен в апелляционном суде, свидетельствуют судебные документы.
Ранее апелляционный суд постановил освободить Осипову до нового приговора, а судья нижестоящей инстанции Эрик Мелгрен, который был против ее освобождения, выполнил предписание. Затем прокуроры, которые ранее сами ходатайствовали об освобождении российской гражданки, заявили, что она сообщила ложные сведения в заявлении об освобождении под надзор. По заявлению прокурора, она не может, как обещала, жить у матери и отчима в Нью-Йорке, поскольку те уехали в Россию.
В пятницу судья Мелгрен ответил на это ходатайство, заявив, что не может приостановить процесс освобождения Осиповой без дальнейших действий вышестоящей инстанции. Обратятся ли прокуроры в апелляционный суд, неизвестно.
Тем временем, пока в судах продолжается обсуждение вопроса, следует ли освобождать Осипову, она отбыла уже больше положенного ей максимального срока.
Судья Мелгрен изначально приговорил Осипову к семи годам за похищение ребенка и вымогательство. Впоследствии апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, при этом раскритиковав судью за излишне жесткий приговор, и предписал вынести новый приговор по делу о похищении. При этом Осипова уже отбыла максимальный возможный срок по этой статье - более трех лет. Мелгрен до последнего сопротивлялся освобождению Осиповой, пока не получил распоряжение вышестоящего суда.
Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Она была арестована в 2017 году по возвращении в США для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России.
Богдана Осипова с детьми - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 21:38
Прокурор потребовал не отпускать осужденную в США россиянку Осипову
 
РоссияБогдана ОсиповаНью-Йорк (город)Вашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
Лента новостейМолния