https://ria.ru/20201107/osipova-1583475301.html

Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой

Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой

Вопрос об освобождении российской гражданки Богданы Осиповой, осужденной за похищение собственного ребенка, может быть вновь рассмотрен в апелляционном суде,... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T00:59

2020-11-07T00:59

2020-11-07T00:59

россия

богдана осипова

нью-йорк (город)

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Вопрос об освобождении российской гражданки Богданы Осиповой, осужденной за похищение собственного ребенка, может быть вновь рассмотрен в апелляционном суде, свидетельствуют судебные документы.Ранее апелляционный суд постановил освободить Осипову до нового приговора, а судья нижестоящей инстанции Эрик Мелгрен, который был против ее освобождения, выполнил предписание. Затем прокуроры, которые ранее сами ходатайствовали об освобождении российской гражданки, заявили, что она сообщила ложные сведения в заявлении об освобождении под надзор. По заявлению прокурора, она не может, как обещала, жить у матери и отчима в Нью-Йорке, поскольку те уехали в Россию.В пятницу судья Мелгрен ответил на это ходатайство, заявив, что не может приостановить процесс освобождения Осиповой без дальнейших действий вышестоящей инстанции. Обратятся ли прокуроры в апелляционный суд, неизвестно.Тем временем, пока в судах продолжается обсуждение вопроса, следует ли освобождать Осипову, она отбыла уже больше положенного ей максимального срока.Судья Мелгрен изначально приговорил Осипову к семи годам за похищение ребенка и вымогательство. Впоследствии апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, при этом раскритиковав судью за излишне жесткий приговор, и предписал вынести новый приговор по делу о похищении. При этом Осипова уже отбыла максимальный возможный срок по этой статье - более трех лет. Мелгрен до последнего сопротивлялся освобождению Осиповой, пока не получил распоряжение вышестоящего суда.Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Она была арестована в 2017 году по возвращении в США для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России.

https://ria.ru/20201106/osipova-1583464240.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, богдана осипова, нью-йорк (город), вашингтон (город), сша, в мире