Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой
© Фото : Harvey County Detention CenterБогдана Осипова
© Фото : Harvey County Detention Center
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Вопрос об освобождении российской гражданки Богданы Осиповой, осужденной за похищение собственного ребенка, может быть вновь рассмотрен в апелляционном суде, свидетельствуют судебные документы.
Ранее апелляционный суд постановил освободить Осипову до нового приговора, а судья нижестоящей инстанции Эрик Мелгрен, который был против ее освобождения, выполнил предписание. Затем прокуроры, которые ранее сами ходатайствовали об освобождении российской гражданки, заявили, что она сообщила ложные сведения в заявлении об освобождении под надзор. По заявлению прокурора, она не может, как обещала, жить у матери и отчима в Нью-Йорке, поскольку те уехали в Россию.
В пятницу судья Мелгрен ответил на это ходатайство, заявив, что не может приостановить процесс освобождения Осиповой без дальнейших действий вышестоящей инстанции. Обратятся ли прокуроры в апелляционный суд, неизвестно.
Тем временем, пока в судах продолжается обсуждение вопроса, следует ли освобождать Осипову, она отбыла уже больше положенного ей максимального срока.
Судья Мелгрен изначально приговорил Осипову к семи годам за похищение ребенка и вымогательство. Впоследствии апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, при этом раскритиковав судью за излишне жесткий приговор, и предписал вынести новый приговор по делу о похищении. При этом Осипова уже отбыла максимальный возможный срок по этой статье - более трех лет. Мелгрен до последнего сопротивлялся освобождению Осиповой, пока не получил распоряжение вышестоящего суда.
Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Она была арестована в 2017 году по возвращении в США для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России.