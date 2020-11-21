https://ria.ru/20201121/osipova-1585631755.html
Суд в США разрешил освобожденной россиянке Осиповой общаться с детьми
Суд в США разрешил освобожденной россиянке Осиповой общаться с детьми
Суд разрешил гражданке России Богдане Осиповой общаться с детьми, говорится в постановлении окружного суда в Канзасе. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T05:10
2020-11-21T05:10
2020-11-21T05:11
россия
богдана осипова
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канзас
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд разрешил гражданке России Богдане Осиповой общаться с детьми, говорится в постановлении окружного суда в Канзасе.Гражданка России и США Осипова (Мобли), которую суд освободил до нового приговора по делу о похищении собственного ребенка, просила ранее суд разрешить ей общение с детьми в России. Суд удовлетворил это ходатайств.Осипова была освобождена 10 ноября под необеспеченный залог в 25 тысяч долларов, суд тогда предписал ей не общаться с "несовершеннолетними потерпевшими" по делу. Трое детей Осиповой живут в России.Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в СШ, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении, по которому, впрочем, она уже отсидела максимальный трехлетний срок.
https://ria.ru/20201105/osipova-1583156540.html
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россия, богдана осипова, вашингтон, канзас, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский.
Суд разрешил гражданке России Богдане Осиповой
общаться с детьми, говорится в постановлении окружного суда в Канзасе
.
Гражданка России и США
Осипова (Мобли), которую суд освободил до нового приговора по делу о похищении собственного ребенка, просила ранее суд разрешить ей общение с детьми в России. Суд удовлетворил это ходатайств.
Осипова была освобождена 10 ноября под необеспеченный залог в 25 тысяч долларов, суд тогда предписал ей не общаться с "несовершеннолетними потерпевшими" по делу. Трое детей Осиповой живут в России.
Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в СШ, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.
Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении, по которому, впрочем, она уже отсидела максимальный трехлетний срок.