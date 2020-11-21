Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201121/osipova-1585631755.html
Суд в США разрешил освобожденной россиянке Осиповой общаться с детьми
Суд в США разрешил освобожденной россиянке Осиповой общаться с детьми
Суд разрешил гражданке России Богдане Осиповой общаться с детьми, говорится в постановлении окружного суда в Канзасе. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T05:10
2020-11-21T05:11
россия
богдана осипова
вашингтон
канзас
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155535/36/1555353680_0:8:960:548_1400x0_80_0_0_b250d4eadbf50670c8dceef8745ee9a1.jpg
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд разрешил гражданке России Богдане Осиповой общаться с детьми, говорится в постановлении окружного суда в Канзасе.Гражданка России и США Осипова (Мобли), которую суд освободил до нового приговора по делу о похищении собственного ребенка, просила ранее суд разрешить ей общение с детьми в России. Суд удовлетворил это ходатайств.Осипова была освобождена 10 ноября под необеспеченный залог в 25 тысяч долларов, суд тогда предписал ей не общаться с "несовершеннолетними потерпевшими" по делу. Трое детей Осиповой живут в России.Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в СШ, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении, по которому, впрочем, она уже отсидела максимальный трехлетний срок.
https://ria.ru/20201105/osipova-1583156540.html
россия
вашингтон
канзас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155535/36/1555353680_42:0:895:640_1400x0_80_0_0_083657bcd3f26dcfffa295e5a46c0fcf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, богдана осипова, вашингтон, канзас, сша, в мире

Суд в США разрешил освобожденной россиянке Осиповой общаться с детьми

05:10 21.11.2020 (обновлено: 05:11 21.11.2020)
 
© Фото : сообщество БОГДАНА ОСИПОВА #HelpBogdana в ВконтактеБогдана Осипова с детьми
Богдана Осипова с детьми - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : сообщество БОГДАНА ОСИПОВА #HelpBogdana в Вконтакте
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд разрешил гражданке России Богдане Осиповой общаться с детьми, говорится в постановлении окружного суда в Канзасе.
Гражданка России и США Осипова (Мобли), которую суд освободил до нового приговора по делу о похищении собственного ребенка, просила ранее суд разрешить ей общение с детьми в России. Суд удовлетворил это ходатайств.
Осипова была освобождена 10 ноября под необеспеченный залог в 25 тысяч долларов, суд тогда предписал ей не общаться с "несовершеннолетними потерпевшими" по делу. Трое детей Осиповой живут в России.
Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в СШ, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.
Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении, по которому, впрочем, она уже отсидела максимальный трехлетний срок.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 13:02
Москалькова отметила роль МИД в деле россиянки Осиповой
 
РоссияБогдана ОсиповаВашингтонКанзасСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Карабахе
10:01Лавров прибыл в Ереван
09:58В Калмыкии задержали четырех человек по делу о ячейке ИГ* в колонии
09:54Пасмурное затишье перед новой снежной атакой ожидает москвичей в субботу
09:46Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
09:41В Минске произошло массовое отравление школьников
09:37Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
09:34Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
09:26Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
09:17Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
09:09Шойгу проводит встречу с Пашиняном
09:08В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
09:06В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
09:03Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
08:50WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
08:47Назван пик заразности коронавируса
08:40Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский
08:33Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
08:18Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
08:15В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
Лента новостейМолния