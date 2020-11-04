https://ria.ru/20201104/osipova-1583084090.html

Американский суд предписал освободить россиянку Осипову

Американский суд предписал освободить россиянку Осипову

Апелляционный суд США предписал освободить гражданку РФ Богдану Осипову, осужденную за похищение собственного ребенка, говорится в документе суда. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T23:20

2020-11-04T23:20

2020-11-04T23:20

богдана осипова

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Апелляционный суд США предписал освободить гражданку РФ Богдану Осипову, осужденную за похищение собственного ребенка, говорится в документе суда.Суду нижестоящей инстанции предписано издать ордер, чтобы Федеральное бюро тюрем освободило Осипову, известную также под фамилией Мобли, до вынесения приговора.Также предписано назначить дату повторного приговора, который будет проведен не очно, а по видеоконференции.Наконец, апелляционный суд предписал разрешить Осиповой жить вне Канзаса, где ей должны повторно вынести приговор.Всем трем условиям противился судья Эрик Мелгрен из Канзаса, который изначально приговорил Осипову к 7 годам за похищение ребенка и вымогательство. Впоследствии апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве с репримандом судье Мелгрену и предписал вынести новый приговор по делу о похищении. При этом Осипова уже отбыла максимальный возможный срок по этой статье - более трех лет.Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Она была арестована в 2017 году по возвращении в США для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России.

https://ria.ru/20200427/1570605018.html

https://ria.ru/20201103/osipova-1582754003.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

богдана осипова, сша, в мире