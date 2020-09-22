https://ria.ru/20200922/osipova-1577619792.html
Осужденная в США Осипова попросила освободить ее до повторного приговора
Осужденная в США за похищение собственного ребенка российская гражданка Богдана Осипова просит освободить ее до повторного вынесения приговора. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:39
2020-09-22T18:39
2020-09-22T18:39
богдана осипова
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Осужденная в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за похищение собственного ребенка российская гражданка <a href="http://ria.ru/person_Bogdana_Osipova/" target="_blank" data-auto="true">Богдана Осипова</a> просит освободить ее до повторного вынесения приговора.В ходатайстве Осипова указывает, что апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал нижестоящий суд вынести новый приговор. Осипова отмечает, что она уже отбыла в тюрьме почти три года — тот самый приговор, который ей вынесли за похищение ребенка. С учетом пяти с половиной месяцев, которые ей "скостили" за хорошее поведение, Осипова считает, что может выйти на свободу в ближайшее время. Она ссылается также на другие обстоятельства, такие как наличие у нее болезней, эпидемию коронавируса и плохие санитарные условия в тюрьме.Суд приговорил Осипову, арестованную в США в 2017 году, к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком.
https://ria.ru/20200615/1572956957.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
богдана осипова, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости.
Осужденная в США
за похищение собственного ребенка российская гражданка Богдана Осипова
просит освободить ее до повторного вынесения приговора.
В ходатайстве Осипова указывает, что апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал нижестоящий суд вынести новый приговор. Осипова отмечает, что она уже отбыла в тюрьме почти три года — тот самый приговор, который ей вынесли за похищение ребенка. С учетом пяти с половиной месяцев, которые ей "скостили" за хорошее поведение, Осипова считает, что может выйти на свободу в ближайшее время. Она ссылается также на другие обстоятельства, такие как наличие у нее болезней, эпидемию коронавируса и плохие санитарные условия в тюрьме.
Суд приговорил Осипову, арестованную в США в 2017 году, к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком.