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Осужденная в США Осипова попросила освободить ее до повторного приговора
Осужденная в США за похищение собственного ребенка российская гражданка Богдана Осипова просит освободить ее до повторного вынесения приговора. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:39
2020-09-22T18:39
богдана осипова
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Осужденная в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за похищение собственного ребенка российская гражданка <a href="http://ria.ru/person_Bogdana_Osipova/" target="_blank" data-auto="true">Богдана Осипова</a> просит освободить ее до повторного вынесения приговора.В ходатайстве Осипова указывает, что апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал нижестоящий суд вынести новый приговор. Осипова отмечает, что она уже отбыла в тюрьме почти три года — тот самый приговор, который ей вынесли за похищение ребенка. С учетом пяти с половиной месяцев, которые ей "скостили" за хорошее поведение, Осипова считает, что может выйти на свободу в ближайшее время. Она ссылается также на другие обстоятельства, такие как наличие у нее болезней, эпидемию коронавируса и плохие санитарные условия в тюрьме.Суд приговорил Осипову, арестованную в США в 2017 году, к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком.
https://ria.ru/20200615/1572956957.html
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богдана осипова, сша, в мире

Осужденная в США Осипова попросила освободить ее до повторного приговора

18:39 22.09.2020
1671
© Фото : сообщество БОГДАНА ОСИПОВА #HelpBogdana в ВконтактеБогдана Осипова с детьми
Богдана Осипова с детьми - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : сообщество БОГДАНА ОСИПОВА #HelpBogdana в Вконтакте
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Осужденная в США за похищение собственного ребенка российская гражданка Богдана Осипова просит освободить ее до повторного вынесения приговора.
В ходатайстве Осипова указывает, что апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал нижестоящий суд вынести новый приговор. Осипова отмечает, что она уже отбыла в тюрьме почти три года — тот самый приговор, который ей вынесли за похищение ребенка. С учетом пяти с половиной месяцев, которые ей "скостили" за хорошее поведение, Осипова считает, что может выйти на свободу в ближайшее время. Она ссылается также на другие обстоятельства, такие как наличие у нее болезней, эпидемию коронавируса и плохие санитарные условия в тюрьме.
Суд приговорил Осипову, арестованную в США в 2017 году, к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком.
Богдана Осипова - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
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