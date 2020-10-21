Окружной суд Канзаса повторно отказал в освобождении россиянке Осиповой
21:33 21.10.2020 (обновлено: 22:36 21.10.2020)
© Фото : Harvey County Detention CenterБогдана Осипова
© Фото : Harvey County Detention Center
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Судья Эрик Мелгрен, приговоривший к заключению в США российскую гражданку Богдану Осипову, вновь отказался освободить ее из-под стражи, говорится в документах суда.
Мелгрен приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал Мелгрена вынести новый приговор. По оставшимся обвинениям Осипова уже отбыла больше предусмотренного срока. При этом Мелгрен настаивает на том, чтобы Осипову под стражей доставили в Канзас для вынесения повторного приговора, что может продлить ее заключение на неопределенный срок.
По заявлению Мелгрена, Осипова указала в своем ходатайстве об освобождении, что намерена после выхода на свободу находиться на карантине в Нью-Йорке. По его утверждению, это не позволяет обеспечить ее присутствие на процессе.
"Обвиняемая заявила в своем ходатайстве, что просит немедленно освободить ее из ведения Бюро тюрем, чтобы она отправилась на карантин в доме своего отчима в Куинсе в Нью-Йорке в ожидании повторного приговора по преступному эпизоду номер один — международное похищение ребенка родителем... Она ничего не сказала о добровольном возвращении в Канзас для повторного приговора", - пишет в своем распоряжении судья Мелгрен.
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"Учитывая заявленное желание обвиняемой проходить карантин в Куинсе, а не вернуться в Канзас добровольно для повторного приговора, суд считает, что единственный вариант действий для нет — распорядиться, чтобы Служба маршалов США немедленно вернула обвиняемую в ее судебный округ. Суд рассматривает ходатайство обвиняемой о срочном освобождении как намек на то, что обвиняемой хочется, чтобы ее приговорили заочно. Это, как считает суд, неприемлемо", - заявил Мелгрен.
Данное решение Мелгрена может быть вновь обжаловано в апелляционном суде, который уже требовал от Мелгрена разъяснений, почему он собирается оставить Осипову под стражей и этапировать ее в Канзас. За освобождение Осиповой ходатайствовали даже прокуроры: по их словам, в минюсте США им заявили, что, коль скоро Осипова отбыла максимальный срок по оставшимся обвинениям, они не могут больше добиваться ее дальнейшего содержания под стражей.
Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России.