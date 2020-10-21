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https://ria.ru/20201021/osipova-1580908126.html
Окружной суд Канзаса повторно отказал в освобождении россиянке Осиповой
Судья Эрик Мелгрен, приговоривший к заключению в США российскую гражданку Богдану Осипову, вновь отказался освободить ее из-под стражи, говорится в документах... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T21:33
2020-10-21T22:36
россия
богдана осипова
канзас
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Судья Эрик Мелгрен, приговоривший к заключению в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> российскую гражданку <a href="http://ria.ru/person_Bogdana_Osipova/" target="_blank" data-auto="true">Богдану Осипову</a>, вновь отказался освободить ее из-под стражи, говорится в документах суда.Мелгрен приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал Мелгрена вынести новый приговор. По оставшимся обвинениям Осипова уже отбыла больше предусмотренного срока. При этом Мелгрен настаивает на том, чтобы Осипову под стражей доставили в <a href="http://ria.ru/location_StateofKansas/" target="_blank" data-auto="true">Канзас</a> для вынесения повторного приговора, что может продлить ее заключение на неопределенный срок.По заявлению Мелгрена, Осипова указала в своем ходатайстве об освобождении, что намерена после выхода на свободу находиться на карантине в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a>. По его утверждению, это не позволяет обеспечить ее присутствие на процессе."Обвиняемая заявила в своем ходатайстве, что просит немедленно освободить ее из ведения Бюро тюрем, чтобы она отправилась на карантин в доме своего отчима в Куинсе в Нью-Йорке в ожидании повторного приговора по преступному эпизоду номер один — международное похищение ребенка родителем... Она ничего не сказала о добровольном возвращении в Канзас для повторного приговора", - пишет в своем распоряжении судья Мелгрен.Данное решение Мелгрена может быть вновь обжаловано в апелляционном суде, который уже требовал от Мелгрена разъяснений, почему он собирается оставить Осипову под стражей и этапировать ее в Канзас. За освобождение Осиповой ходатайствовали даже прокуроры: по их словам, в минюсте США им заявили, что, коль скоро Осипова отбыла максимальный срок по оставшимся обвинениям, они не могут больше добиваться ее дальнейшего содержания под стражей.Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России.
https://ria.ru/20200705/1573920281.html
https://ria.ru/20201015/ssha-1580011857.html
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россия, богдана осипова, канзас, сша, в мире

Окружной суд Канзаса повторно отказал в освобождении россиянке Осиповой

21:33 21.10.2020 (обновлено: 22:36 21.10.2020)
 
© Фото : Harvey County Detention CenterБогдана Осипова
Богдана Осипова - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Harvey County Detention Center
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Судья Эрик Мелгрен, приговоривший к заключению в США российскую гражданку Богдану Осипову, вновь отказался освободить ее из-под стражи, говорится в документах суда.
Мелгрен приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал Мелгрена вынести новый приговор. По оставшимся обвинениям Осипова уже отбыла больше предусмотренного срока. При этом Мелгрен настаивает на том, чтобы Осипову под стражей доставили в Канзас для вынесения повторного приговора, что может продлить ее заключение на неопределенный срок.
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По заявлению Мелгрена, Осипова указала в своем ходатайстве об освобождении, что намерена после выхода на свободу находиться на карантине в Нью-Йорке. По его утверждению, это не позволяет обеспечить ее присутствие на процессе.
"Обвиняемая заявила в своем ходатайстве, что просит немедленно освободить ее из ведения Бюро тюрем, чтобы она отправилась на карантин в доме своего отчима в Куинсе в Нью-Йорке в ожидании повторного приговора по преступному эпизоду номер один — международное похищение ребенка родителем... Она ничего не сказала о добровольном возвращении в Канзас для повторного приговора", - пишет в своем распоряжении судья Мелгрен.
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"Учитывая заявленное желание обвиняемой проходить карантин в Куинсе, а не вернуться в Канзас добровольно для повторного приговора, суд считает, что единственный вариант действий для нет — распорядиться, чтобы Служба маршалов США немедленно вернула обвиняемую в ее судебный округ. Суд рассматривает ходатайство обвиняемой о срочном освобождении как намек на то, что обвиняемой хочется, чтобы ее приговорили заочно. Это, как считает суд, неприемлемо", - заявил Мелгрен.

Данное решение Мелгрена может быть вновь обжаловано в апелляционном суде, который уже требовал от Мелгрена разъяснений, почему он собирается оставить Осипову под стражей и этапировать ее в Канзас. За освобождение Осиповой ходатайствовали даже прокуроры: по их словам, в минюсте США им заявили, что, коль скоро Осипова отбыла максимальный срок по оставшимся обвинениям, они не могут больше добиваться ее дальнейшего содержания под стражей.
Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России.
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