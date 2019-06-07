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РИА Новости

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

06:53
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© сообщество БОГДАНА ОСИПОВА #HelpBogdana в ВконтактеБогдана Осипова с детьми
Богдана Осипова с детьми
© сообщество БОГДАНА ОСИПОВА #HelpBogdana в Вконтакте
Богдана Осипова с детьми. Архивное фото
УИЧИТО (Канзас), 7 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный суд в Канзасе приговорил российскую гражданку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Судья Эрик Мелгрен приговорил Осипову к трем годам за похищение детей родителем и к семи годам по каждому из двух пунктов вымогательства, в котором ее признали виновной присяжные. Все сроки она будет отбывать одновременно с учетом уже отбытых 22 месяцев. Кроме того, Осипова будет находиться три года после освобождения под надзором американских властей, ей будет запрещено покидать США. Суд также обязал ее принять все усилия для возвращения детей в США.
Осипова вывезла в 2014 году сына от первого брака и маленькую дочь в Россию, она также в этот момент была беременна третьим ребенком. Бывший муж Осиповой Брайан Мобли добился в американском суде развода и полной опеки над двумя общими с Осиповой детьми. На некоторое время он добился ордера на арест Осиповой, но ей удалось отменить действие ордера, показав американским властям, что отец общается с детьми и знает об их местоположении. В сентябре 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы опротестовать решение о лишении ее родительских прав и была задержана ФБР. Она провела восемь месяцев в психиатрической больнице. Присяжные признали ее виновной.
Россиянка была введена в зал суда в оранжевом тюремном комбинезоне, в кандалах и наручниках. Ее бывший муж Брайан Мобли просил приговорить ее к максимальному сроку. Адвокат просил не приговаривать Осипову за вымогательство. Осипова выступила с последним словом, оправдываясь по обвинениям, в которых ее уже признали виновной, и противореча самой себе в важных показаниях. Судья в ответ обвинил Осипову в манипуляциях и дал ей почти максимальный предусмотренный срок. Защита будет подавать апелляцию.
Опекун детей и тетя Осиповой Елена Полякова сообщила РИА Новости, что на данный момент дети остаются в России. Таким образом, они не будут проживать в обозримом будущем ни с отцом, ни с матерью.
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Прокурор просил больше 7 лет

Прокурор Джейсон Харт говорил больше часа и в самых черных красках изобразил Осипову. По его словам, она притесняла своего мужа и бросила его, уехав с детьми и тем самым причинив ему страдания.
При этом прокурор назвал "полностью ложными" заявления Осиповой о том, что она подвергалась домашнему насилию со стороны бывшего мужа. "На самом деле человеком, который осуществлял все домашнее насилие, злобствовал и ненавидел, была она", - сказал прокурор.
Также Харт включил ряд аудиозаписей, сделанных Брайаном Мобли втайне от Богданы Осиповой. На записях слышно, что она конфликтует с мужем, требует "признать ее чувства", обзывает его, но при этом не говорит на повышенных тонах. В одном случае он говорит ей: "Перестань меня бить", на что она отвечает: "Ты будешь плакать, бэби?" Однако из аудиозаписи нельзя сделать однозначный вывод, что Осипова действительно бьет бывшего мужа.
Судья полностью согласился с прокурором и заявил, что поведение Богданы Мобли на пленке нельзя назвать поведением жертвы насилия.
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Бывший муж просил приговорить по максимуму

Брайан Мобли сидел в суде рука об руку с третьей женой, с которой он воспитывает четверых детей. Он выступил перед судом и попросил дать матери его детей максимальный срок. Он стоял на трибуне в нескольких метрах от Богданы Осиповой, сидевшей за столом в ножных кандалах, которые позвякивали при каждой ее попытке пошевелиться. Бывшие супруги не смотрели друг другу в глаза.
Жительница Уичито Людмила, поддерживающая россиянку, рассказала РИА Новости, что ей не позволили передать подсудимой гражданскую одежду, чтобы переодеться перед приговором.
"Если ее отпустить в относительно скором времени, это, по моему мнению, не будет давать нам преимуществ", - сказал Брайан Мобли, имея в виду себя и своих общих с Осиповой детей.
"Зная, что она будет далеко на протяжении долгого времени, даст мне надежду... вернуть детей", - добавил Мобли. Он призвал "показать мисс Мобли правосудие".
По его словам, он "лишь на полпути к цели", которая заключается в возвращении детей. "Пожалуйста, помогите отцу... Пожалуйста, помогите!" - заключил Мобли. Его третья жена в этот момент вытирала слезы.
Мобли отказался прокомментировать РИА Новости решение суда.
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Адвокат просил не приговаривать за вымогательство

Адвокат Джошуа Лоутер просил суд не приговаривать Богдану Осипову за вымогательство. Он привел ряд дел, в которых за "похищение детей родителем" приговор составлял от пяти до максимально рекомендованных 36 месяцев. По его словам, все заявления прокурора не имеют смысла, поскольку россиянку уже признали виновной в родительском похищении.
Адвокат сказал также, что не следует принимать во внимание записи, продемонстрированные прокурором, поскольку они очевидным образом сделаны без ведома обвиняемой, но под контролем ее бывшего мужа, и по ним нельзя судить об истинном характере их отношений. Судья заявил, что "частично" с этим согласен.
Представитель защиты также заявил, что обвинения в вымогательстве "вырастают" из обвинения в похищении, а потому не должны рассматриваться отдельно. Поэтому он просил дать Осиповой не более трех лет, из которых 22 месяца она уже провела в тюрьме. В противном случае суд создаст судебный прецедент, позволяющий резко повысить приговоры по подобным делам, предупредил адвокат.
Лоутер не стал говорить о каком-либо плохом обращении с Осиповой. Прокурор ранее сказал, что в тюрьме она "изображала болезнь", чтобы прекратить дело и что это подтвердил невролог. Адвокат с этим не согласился, но не стал говорить об эпизодах, когда Осиповой давали психотропные препараты, и она находилась на протяжении долгого времени в дезориентированном состоянии.
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Осипова хочет отказаться от гражданства США

Осипова выступила с последним словом, в котором подробно изложила ситуацию со своей стороны. По ее словам, на нее постоянно оказывалось давление, ее выставляют "злодейкой" и каждое ее слово используют против нее.
"Я богобоязненная, уважающая законы одинокая мать троих детей, с которыми меня разлучили на протяжении последних 22 месяцев", - сказала Осипова. После долгой паузы, на протяжении которой она плакала, россиянка сказала, что сложившаяся ситуация принесла ей тяжелые моральные и физические страдания и что ей едва не стоило жизни пребывание в психиатрической больнице в заключении.
Осипова заявила, что уехала в Россию, потому что боялась за свою беременность в условиях притеснений со стороны мужа. Она сказала, что в момент ее отъезда суд США не запрещал ей или детям выезд. Она обвинила бывшего мужа в том, что тот не давал ей вернуться в США, не позволяя оформить американский паспорт на младшую девочку, которая родилась в России и не имела американского гражданства по праву рождения на американской территории.
Осипова описала, как она добилась от Интерпола отзыва ордера на ее арест, который оформили по заявлению Брайана Мобли. Она сказала, что приехала в США добровольно, чтобы оспорить решение американского семейного суда о лишении ее родительских прав. По ее словам, она была ложно обвинена в похищении и в вымогательства.
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"Я никогда не требовала и не просила никакой конкретной суммы денег у Брайана, и я не угрожала ему", - подчеркнула россиянка.
Осипова также отметила, что в результате действий ее бывшего мужа дети лишились матери. "Я готова отказаться от американского гражданства. Я сожалею, что я стала американской гражданкой... Система меня подвела", - заявила она.
Заявления Осиповой противоречили ее письму, которое она послала Брайану Мобли с просьбой хранить в секрете. Прокурор продемонстрировал письмо в суде. В письме она пишет бывшему мужу: "Ты не можешь представить, какие проблемы ты создал мне и детям". Осипова предложила Мобли просить суд о снисхождении, чтобы она могла приехать в США с детьми.
Адвокат Осиповой во время ее речи, которая была полностью использована против нее, не препятствовал Осиповой и тщательно протирал свои очки.

Судья дал по максимуму

Судья Эрик Мелгрен использовал последнее слово Осиповой, чтобы обвинить ее в манипуляциях. Он заявил, что, говоря эмоционально об отказе от американского гражданства, она сама призналась в том, что не собиралась возвращать детей в США. Официальная линия Осиповой на процессе состояла в том, что она готова была согласиться на возвращение детей, но детям отказал в выезде российский суд.
"Это явно показывает, что она не собирается и не планирует возвращать детей. Это самое ясное заявление на этот счет, которое я слышал за весь процесс", - сказал Мелгрен.
"Ее (Осиповой - ред.) поведение в отношении данного суда было сопряжено с воспрепятствованием (правосудию - ред.) и манипуляцией", - добавил он.
Мелгрен назвал "трагедией" проблему домашнего насилия, но заявил, что не будет принимать во внимание заявления Осиповой, поскольку она не подтвердила их в ходе процесса.
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По словам судьи, он был "поражен", что Осипова не представила доказательств насилия в ходе процесса. "Я не придаю этим обвинениям никакого значения, потому что она, имея возможность доказать их, решила этого не делать... Она не имеет права жаловаться, что система ее подвела", - сказал судья. Целый ряд других заявлений Осиповой он назвал "полностью противоречащими фактам".
"Она вводила в заблуждение и препятствовала суду... Она живет в вымышленном мире", - заявил судья. По его словам, Осипова права, что в настоящий момент она не может привезти детей в США. "Но это не в ее силах потому, что она добилась, чтобы это было не в ее силах", - утверждал Мелгрен.
Он также не согласился в том, что Осипову не следует приговаривать за вымогательство. "Обман и манипуляция, в которые она вовлечена... не дают оснований для сокращения срока", - заявил судья.
В довершение приговора он обязал Осипову сделать все возможное для возвращения детей в США. Мелгрен подчеркнул, что россиянка обязана "полностью сотрудничать в возвращении детей в США".
Он также обязал ее выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов компенсации за судебные издержки.
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Дети остаются в России

Российское консульство в Хьюстоне, представитель которого присутствовал на заседании, заявило о нарушении прав Осиповой.
По словам опекуна детей, которая поговорила с РИА Новости по телефону, дети остаются в России, родственники будут добиваться освобождения Осиповой по апелляции.
"Ее приговорили к семи годам заключения фактически за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты. Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
"У нас есть желание дальше бороться за ее освобождение", - сказала РИА Новости тетя Осиповой Елена Полякова, которую российский суд назначил опекуном старшего сына Осиповой от первого брака и двух девочек от второго брака Мобли.
"Как я могу пойти против государства? Государство закрыло границу и считает, что российские дети должны здесь жить", - заявила она, отвечая на вопрос, будет ли она помогать "возвращению" детей в США.
Мать Осиповой Юлиана Филипюк в свою очередь заявила РИА Новости, что здоровье ее дочери сильно подорвано в результате пребывания в американской тюрьме.
По ее словам, Осипову медикаментозным путем сделали недееспособной на какое-то время, а впоследствии восемь месяцев лечили. "У Богданы до сих пор потеря памяти", - уверяет мать.
После приговора Осиповой сковали руки за спиной и вывели из зала под звон ножных кандалов. Брайан Мобли не смотрел на нее, поскольку принимал поздравления родственников и своей третьей жены, которая улыбалась во время оглашения приговора.
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Популярные комментарии
Вот именно загнивают, а наши вот типа тебя в это не верят, думают там у них мёдом намазано, суды справедливые, все доброжелательные и улыбчивые, и попадают в такие ситуации. А в справедливый суд наивно верят на том основании, что изредка за какую нибудь мелочь американским гражданам присуждают огромные компенсации от богатых корпораций. Им и не вдомёк, что все это элементы большой политики. Для корпораций это даже не копейка, зато огромный бонус в копилку так называемой демократии. Вот назовите хотя бы одно судебное решение в пользу иностранного, особенно российского, гражданина в США, да и не только в США, если только дело не касается обвинения России!!! Зато иски против России, шитые белыми нитками, всегда заканчиваются обвинением России.
7 июня, 08:08
ЕБЕвгений Баймиев
73101015
Что то американки не попадают в такие ситуации. Не норвежки, не испанки и т.д. А говорят, вроде омерика и европия "загнивают".
7 июня, 07:24
ssaratowvolga
22413036
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