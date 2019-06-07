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РИА Новости

Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой

01:26
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УИЧИТО (штат Канзас, США), 7 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Судья по делу россиянки Богданы Осиповой потребовал от нее вернуть детей в США в качестве условия ее освобождения.
Судья Эрик Мелгрен приговорил Осипову к семи годам тюрьмы по обвинению в похищении собственных детей, одним из которых она была беременна на момент выезда из США в 2014 году.
Обвинение потребовало внести в приговор пункт о том, что Осипова обязуется делать все возможное для возвращения детей, и судья с этим согласился. Он не принял к сведению заявление Осиповой, что она не в силах вернуть детей, поскольку это в ведении российской юстиции.
"Это не в ее силах потому, что она так устроила, чтобы это было не в ее силах", - заявил судья.
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Ранее присяжные признали Осипову виновной в похищении детей и двух эпизодах вымогательства. Судья Эрик Мелгрен назначил Осиповой три года тюрьмы за похищение и по семь лет тюрьмы за каждый эпизод вымогательства. Все сроки она будет отбывать одновременно с учетом уже отбытых 22 месяцев.
Осипова покинула США в 2014 году с ребенком от первого брака и годовалой дочерью ее мужа Брайана Мобли, немного позднее у нее родился третий ребенок. Брайан Мобли добился в американском суде развода и решения о предоставлении ему безраздельной опеки над двумя общими с Осиповой детьми. Суд в США предписал вернуть детей в Америку. Осипова в сентябре 2017 году приехала в США одна для урегулирования споров с мужем, была арестована ФБР и с тех пор содержалась под стражей. В определенный момент под давлением следствия она согласилась на вывоз детей обратно в США, но это не было сделано. Российский суд назначил опекуном детей родственницу Осиповой.
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