Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой

УИЧИТО (штат Канзас, США), 7 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Судья по делу россиянки Судья по делу россиянки Богданы Осиповой потребовал от нее вернуть детей в США в качестве условия ее освобождения.

Судья Эрик Мелгрен приговорил Осипову к семи годам тюрьмы по обвинению в похищении собственных детей, одним из которых она была беременна на момент выезда из США в 2014 году.

Обвинение потребовало внести в приговор пункт о том, что Осипова обязуется делать все возможное для возвращения детей, и судья с этим согласился. Он не принял к сведению заявление Осиповой, что она не в силах вернуть детей, поскольку это в ведении российской юстиции.

"Это не в ее силах потому, что она так устроила, чтобы это было не в ее силах", - заявил судья.

Ранее присяжные признали Осипову виновной в похищении детей и двух эпизодах вымогательства. Судья Эрик Мелгрен назначил Осиповой три года тюрьмы за похищение и по семь лет тюрьмы за каждый эпизод вымогательства. Все сроки она будет отбывать одновременно с учетом уже отбытых 22 месяцев.