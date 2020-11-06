Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
© Фото : Harvey County Detention CenterБогдана Осипова
© Фото : Harvey County Detention Center
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Суд в США назначил вынесение нового приговора россиянке Богдане Осиповой, осужденной за похищение собственного ребенка, на 8 января, говорится в распоряжении федерального судьи Эрика Мелгрена.
Мелгрен также распорядился освободить Осипову, как того потребовал апелляционный суд.
Этот судья изначально приговорил Осипову к 7 годам за похищение ребенка и вымогательство. Впоследствии апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, раскритиковав Мелгрена за излишне суровый приговор, и предписал вынести новый приговор по делу о похищении. При этом Осипова уже отбыла максимальный возможный срок по этой статье - более трех лет. Мелгрен до последнего сопротивлялся освобождению Осиповой, пока не получил распоряжение вышестоящего суда.
В нынешнем распоряжении судья разрешает также провести приговор по видеоконференции, без обязательного привода Осиповой в суд, на чем он настаивал ранее. Он также потребовал, чтобы Осипова находилась под надзором до вынесения приговора. Сколько потребуется оформлять документы и когда Осипова де-факто выйдет на свободу, в ордере ничего не сказано.
Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Она была арестована в 2017 году по возвращении в США для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России.
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