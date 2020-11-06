https://ria.ru/20201106/prigovor-1583286949.html

Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой

Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой

Суд в США назначил вынесение нового приговора россиянке Богдане Осиповой, осужденной за похищение собственного ребенка, на 8 января, говорится в распоряжении... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T00:41

2020-11-06T00:41

2020-11-06T00:41

россия

богдана осипова

вашингтон (город)

сша

происшествия

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Суд в США назначил вынесение нового приговора россиянке Богдане Осиповой, осужденной за похищение собственного ребенка, на 8 января, говорится в распоряжении федерального судьи Эрика Мелгрена.Мелгрен также распорядился освободить Осипову, как того потребовал апелляционный суд.Этот судья изначально приговорил Осипову к 7 годам за похищение ребенка и вымогательство. Впоследствии апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, раскритиковав Мелгрена за излишне суровый приговор, и предписал вынести новый приговор по делу о похищении. При этом Осипова уже отбыла максимальный возможный срок по этой статье - более трех лет. Мелгрен до последнего сопротивлялся освобождению Осиповой, пока не получил распоряжение вышестоящего суда.В нынешнем распоряжении судья разрешает также провести приговор по видеоконференции, без обязательного привода Осиповой в суд, на чем он настаивал ранее. Он также потребовал, чтобы Осипова находилась под надзором до вынесения приговора. Сколько потребуется оформлять документы и когда Осипова де-факто выйдет на свободу, в ордере ничего не сказано.Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Она была арестована в 2017 году по возвращении в США для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России.

https://ria.ru/20190611/1555465966.html

россия

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, богдана осипова, вашингтон (город), сша, происшествия