https://ria.ru/20201106/osipova-1583464240.html

Прокурор потребовал не отпускать осужденную в США россиянку Осипову

Прокурор потребовал не отпускать осужденную в США россиянку Осипову

Федеральный прокурор Стивен Макаллистер обратился в суд с требованием приостановить решение об освобождении осужденной в США за похищение собственного ребенка... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T21:38

2020-11-06T21:38

2020-11-06T21:41

богдана осипова

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный прокурор Стивен Макаллистер обратился в суд с требованием приостановить решение об освобождении осужденной в США за похищение собственного ребенка российской гражданки Богданы Осиповой, ссылаясь на то, что предоставленные ее сведения ложные.Ранее прокурор сам ходатайствовал об освобождении Осиповой, заявляя, что вышестоящие инстанции в минюсте не позволяют ему содержать ее под стражей дольше отбытого срока. Судья по делу Эрик Мелгрен противился освобождению Осиповой, но апелляционный суд потребовал ее освободить, и Мелгрен подчинился.Теперь прокурор ссылается на то, что Осипова не может выполнить названное ей же самой условие освобождения — жить у отчима в нью-йоркском районе Куинс. Она также говорила, что ее мать и отчим имеют статус постоянных жителей США и живут в Нью-Йорке."Это заявление, как сообщил офис США по условно-досрочному освобождению, ложно", - заявляет прокурор.Судья Мелгрен изначально приговорил Осипову к 7 годам за похищение ребенка и вымогательство. Впоследствии апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, при этом раскритиковав судью за излишне жесткий приговор, и предписал вынести новый приговор по делу о похищении. При этом Осипова уже отбыла максимальный возможный срок по этой статье - более трех лет.Впоследствии по распоряжению апелляционного суда Мелгрен все же освободил Осипову и разрешил также провести приговор по видеоконференции, без обязательного привода Осиповой в суд, на чем он настаивал ранее. Он также потребовал, чтобы Осипова находилась под надзором до вынесения приговора.Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Она была арестована в 2017 году по возвращении в США для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России.

https://ria.ru/20201105/osipova-1583156540.html

https://ria.ru/20201106/prigovor-1583286949.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

богдана осипова, сша, в мире