https://ria.ru/20201023/terakt-1580891990.html

Террористический акт на Дубровке ("Норд-Ост") в октябре 2002 года

Теракт на Дубровке – террористическая акция в Москве, длившаяся с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе которой группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T03:34

2020-10-23T03:34

2020-10-23T03:34

теракт на дубровке (2002)

москва

справки

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Теракт на Дубровке – террористическая акция в Москве, длившаяся с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе которой группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре (ТЦ) на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник" ("1 ГПЗ"). В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, <a href="https://ria.ru/20141217/1038665798.html" target="_blank">погибли 130 человек</a> из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).Здание <a href="https://um.mos.ru/houses/teatralnyy_tsentr_na_dubrovke/" target="_blank">Театрального центра на Дубровке</a>, построенное в 1974 году на улице Мельникова, первоначально называлось Дворцом культуры Первого Государственного подшипникового завода. В 2001 году для нужд создателей мюзикла "Норд-Ост" по роману Вениамина Каверина "Два капитана" оно <u><a href="https://um.mos.ru/houses/teatralnyy_tsentr_na_dubrovke/">было переоборудовано и переименовано</a></u>. Вечером <u><a href="https://ria.ru/20051023/41861069.html">23 октября 2002 года</a></u> около 21 часа в здание Театрального центра на Дубровке <u><a href="http://www.specnaz.ru/articles/252/21/2776.htm">ворвались вооруженные люди в камуфляже</a></u>, где обезвредили пятерых охранников, вооруженных электрошокерами и газовыми пистолетами. Основная часть группы направилась в концертный зал, где шел второй акт мюзикла "Норд-Ост", собравший в тот вечер <u><a href="http://www.specnaz.ru/articles/193/1/1719.htm">более 800 зрителей</a></u>. Другие боевики стали проверять остальные помещения театрального центра, сгоняя в основной зал находившихся там людей. Всего в заложники <u><a href="https://ria.ru/20031022/453009.html">были захвачены 912 человек</a></u> (<u><a href="http://www.nord-ost.org/segodnya/nord-ost-.-10-let-spustya_ru.html">по другим источникам 916</a></u>). Среди них <u><a href="https://ria.ru/20031023/453557.html">оказались граждане зарубежных государств</a></u>. В зрительном зале террористы открыли стрельбу в воздух и, сообщив, что в здании находится взрывчатка, начали устанавливать бомбы. Они уложили их вдоль стен зрительного зала на расстоянии пяти метров друг от друга, а в центре него и на балконе разместили металлические баллоны, рядом с которыми постоянно дежурили женщины-смертницы. Внутри каждого баллона был 152-миллиметровый артиллерийский осколочно-фугасный снаряд. Внутренняя полость между снарядом и стенкой баллона была заполнена поражающими элементами. По периметру зала расположились женщины-террористки, на талии которых были пояса "шахидов". Смертницы сидели в шахматном порядке у противоположных стен зала. Они закрывали зал по секторам в 30 градусов. Запланированные взрывы должны были идти навстречу друг другу, уничтожая все живое. Для этого был сделан центральный пульт управления. Террористы некоторым заложникам разрешили позвонить родным, сообщить о захвате и о том, что за каждого убитого или раненого боевика террористы будут расстреливать по 10 человек. После этого у всех отобрали мобильные телефоны. Террористы практически не давали заложникам еды и воды, многих не выпускали в туалет. Сразу после захвата части актеров и служащим театрального центра, находившимся в служебных помещениях, удалось бежать из здания. Поздно ночью террористы отпустили 15 малолетних детей и нескольких иностранцев. После того, как информация о захвате поступила в правоохранительные органы, к зданию Театрального центра были стянуты милиция и военнослужащие внутренних войск, бронетехника, на место <u><a href="https://ria.ru/20021024/250122.html">экстренно прибыли бойцы из отряда специального назначения "Альфа"</a></u>. Был создан Оперативный штаб. О происшедшем <u><a href="https://ria.ru/20021024/248846.html">были немедленно информированы</a></u> президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Касьянов. В связи с событиями в Москве Путин <u><a href="https://ria.ru/20021024/248947.html">отменил встречу с канцлером ФРГ в Берлине и рабочую поездку в Португалию</a></u>. Московские медицинские учреждения перешли на усиленный режим работы, в больницах на случай возникновения внештатной ситуации были созданы резервные места, на работу вызвали всех ведущих специалистов. Начались переговоры представителей силовых структур с террористами. Главарь боевиков, захвативших Театральный центр, Мовсар Бараев требовал встречи с властями. На переговоры к нему ходили известные люди, но он никого не хотел слушать. Первая попытка установить контакт с террористами была предпринята 24 октября: в 00.15 в здание центра прошел депутат Госдумы от Чечни Асламбек Аслаханов. После этого до раннего утра 26 октября к Бараеву приходили российские политики (Иосиф Кобзон, Григорий Явлинский, Ирина Хакамада), врачи (Красного Креста, Леонид Рошаль, иорданский доктор Анвар Эль-Саид), журналисты (Анна Политковская, Сергей Говорухин, Марк Франкетти (Великобритания), съемочная группа канала НТВ), глава Торгово-промышленной палаты Евгений Примаков, экс-президент Ингушетии Руслан Аушев, певица Алла Пугачева. Главной целью <a href="https://ria.ru/20171025/1507500776.html" target="_blank">переговорщиков</a> было тянуть время, чтобы боевики не убивали заложников. В ходе проведения этих переговоров террористы отпустили более двух десятков человек. Пройти в театральный центр, чтобы помочь заложникам, пытались и простые граждане, но они были убиты террористами. Первой жертвой боевиков стала москвичка Ольга Романова, уроженка Дубровки, которая в ночь на 24 октября смогла войти в здание. Позже военный юрист Константин Васильев в форме и с удостоверением прошел через оцепление, вошел во внутренний двор здания и предложил себя в качестве заложника в обмен на детей, но был застрелен. Еще одной жертвой боевиков стал автокрановщик Геннадий Влах, ошибочно полагавший, что в зале среди заложников находится его сын, и ухитрившийся проникнуть в здание поздно вечером 25 октября. С каждым днем боевики вели себя все более агрессивно. Они заявили, что утром 26 октября начнут убивать заложников. С первых минут работы Оперативным штабом разрабатывался план штурма здания Театрального центра. Его <u><a href="https://ria.ru/20071023/85092797.html">готовили очень тщательно</a></u>, взрыв в нем мог привести к страшным последствиям, так как его основной зал был большим и не имел дополнительных опор. Перед штурмом спецподразделения отрабатывали свои действия в аналогичном здании. Чтобы избежать несанкционированного взрыва и массовых жертв, было принято решение применить нервно-паралитический газ.В ночь на 26 октября одна из групп спецназа проникла на первый этаж здания, где располагались технические помещения. Опасаясь снайперов, террористы туда не спускались. Из подсобных помещений были проделаны небольшие отверстия в стенах и перегородках. С их помощью удалось получить доступ к вентиляции, а также установить видеоаппаратуру. К Театральному центру были стянуты дополнительные силы спецназа, милиции, внутренних войск и бронетехника. Штурм был запланирован и расписан до мелочей, были определены места проникновения и т.д., но начать его спецназу пришлось раньше срока. Ночью 26 октября у одного из заложников в зале не выдержали нервы, и он по спинкам кресел кинулся с бутылкой воды к женщине-смертнице, сидевшей рядом с основной бомбой. Боевики открыли по нему огонь, но промахнулись. Позже заложника расстреляли. В ходе стрельбы были ранены еще двое заложников, один из них впоследствии скончался. Когда в Оперативном штабе узнали о жертвах среди заложников, <u><a href="http://www.specnaz.ru/articles/252/21/2775.htm">было принято решение о немедленном штурме</a></u>. Перед этим специалисты <u><a href="http://www.specnaz.ru/articles/252/21/2774.htm">пустили по вентиляционной системе усыпляющий газ</a></u>. Примерно в 5.45, когда газ уже начал действовать, все группы пошли на штурм здания с нескольких сторон. На некоторых участках террористы все же оказали сильное сопротивление. Бой еще не кончился, а спецназовцы начали эвакуировать людей. Они выбили везде стекла, чтобы в помещения попал свежий воздух. Большинство заложников находилось под воздействием газа. В 6.30 официальный представитель ФСБ объявил, что Театральный центр находится под контролем спецслужб, большая часть террористов, в том числе их главарь Мовсар Бараев, уничтожены. Около 8 часов утра заместитель главы МВД Владимир Васильев сообщил, что освобождено более 750 заложников, погибли 67 человек. В больницы с разными степенями отравления попали шесть с половиной сотен заложников, часть из них врачам не удалось спасти. Многие из уцелевших получили <a href="https://ria.ru/20101022/288333995.html" target="_blank">разные степени инвалидности</a>.<a href="http://www.nord-ost.org/segodnya/byvshie-zalozhniki-nord-osta-molimsya-za-kazhdogo-rebyonka_ru.html" target="_blank">Число жертв теракта составило 130 человек</a> (10 детей), из них пятеро были расстреляны боевиками. <a href="https://ria.ru/20021128/272705.html" target="_blank">Среди погибших детей</a> – двое артистов из детской труппы театра. Впоследствии президент РФ Владимир Путин сообщил, что люди погибли "не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за газа". Они <a href="https://ria.ru/20180315/1516421806.html" target="_blank">погибли из-за неумения действовать</a> в той обстановке, так как было достаточно доз антидота, который нужно было ввести освобожденным заложникам. В тех сложных условиях кому-то сделали два-три раза укол, а кому-то ни одного раза.По официальным данным, в ходе операции по освобождению заложников были убиты 40 террористов. Из Театрального центра взрывотехники изъяли в общей сложности 30 взрывных устройств, 16 гранат Ф-1 и 89 самодельных ручных гранат. Общий тротиловый эквивалент взрывчатки составлял порядка 110-120 килограммов. Зданию был причинен <a href="https://ria.ru/20040202/518755.html" target="_blank">ущерб</a> более чем на 60 миллионов рублей.Спустя год после трагедии на площади у Театрального центра был <a href="https://ria.ru/20031023/453749.html" target="_blank">открыт памятник</a>, а на самом здании – мемориальная доска с поименным списком погибших.В память жертв теракта в 2011 году заложили Храм в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла на Дубровке. <a href="https://ria.ru/20151213/1341427278.html" target="_blank">Возведенный храм был освящен</a> в декабре 2015 года.В связи с захватом заложников 23 октября 2002 года было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 205 и части 3 статьи 206 Уголовного кодекса РФ (<a href="https://ria.ru/society/20071023/85091034.html" target="_blank">покушение на терроризм и захват заложников</a>).Расследование показало, что за терактом в Театральном центре на Дубровке в Москве стоит не локальная преступная группировка, а хорошо скоординированная международная террористическая сеть. Подтверждением этому являются документально зафиксированные контакты террористов, находившихся в Театральном центре, с их главарями и сообщниками за рубежом. Кроме того, члены бандгруппы Бараева, осуществившие эту акцию, <a href="https://ria.ru/20030423/370873.html" target="_blank">проходили обучение</a> в тех же учебных центрах по подготовке боевиков, что и другие международные террористы. Следствие установило, что теракт организовали Шамиль Басаев и его окружение. Басаев впоследствии <a href="https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/islamic-international-brigade-%28iib%29" target="_blank">публично взял на себя ответственность</a> за него. Он, являясь руководителем незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Чеченской республики, в 2001-2002 годах спланировал и организовал в Москве ряд терактов для оказания давления на органы власти России с целью принятия решения о выводе федеральных войск из Чечни. В 2002 году для осуществления актов терроризма в столице России Басаев привлек более 50 человека. По его поручению Руслан Эльмурзаев (Абу-Бакар) и Асланбек Хасханов должны были организовать и осуществить в Москве взрывы в людных и общественно-значимых местах и захват заложников. На это Басаев выделил <a href="https://ria.ru/20031022/453066.html" target="_blank">40 тысяч долларов</a>. Изначально в качестве места захвата заложников рассматривались Московский дворец молодежи, Театральный центр на Дубровке, Концертный зал имени Чайковского и Московский государственный театр эстрады, где тогда шел мюзикл "Чикаго". В итоге основной целью было выбрано второе здание, поскольку оно имело большой зрительный зал и немного прочих помещений. Командиром диверсионно-террористической группы, сформированной для акции, назначили полевого командира Мовсара Бараева. Для исполнения теракта были отобраны 21 мужчина и 19 женщин. Смертниц собирали по всей Чечне. Часть из них была "черными вдовами". Для участников группы в разных районах Москвы арендовали квартиры. Террористы добирались в столицу небольшими группами и разными путями, но большая часть из них прибыла на автобусах Хасавюрт (Дагестан) – Москва за несколько дней до захвата под видом "челноков". Мовсар Бараев приехал на Казанский вокзал 14 октября на поезде из Минеральных Вод (Ставропольский край). В Москве террористы жили по четыре-пять человек в каждой квартире. Большинству было запрещено выходить на улицу. Боевики были разбиты на группы и знали только своих непосредственных командиров, а собственно главарей увидели лишь в момент захвата объекта.Оружие, боеприпасы и взрывчатка доставлялись с территории Северного Кавказа в течение полугода, в тайниках на легковых и грузовых автомобилях. Для выполнения теракта боевики приобрели три микроавтобуса. Впоследствии президент РФ Владимир Путин сообщил, что террористы не планировали освободить всех заложников в Театральном центре. По его словам, в их планах "было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и прямо на Красной площади расстреливать, выбрасывая тела на улицу, с целью оказать воздействие на руководство, спецслужбы". В рамках расследования обвинения в организации теракта заочно были предъявлены, в частности, Шамилю Басаеву, одному из лидеров чеченских боевиков Зелимхану Яндарбиеву (спецслужбы зафиксировали телефонные переговоры с ним террористов, <a href="https://ria.ru/20040213/526911.html" target="_blank">захвативших Театральный центр на Дубровке</a>) и эмиссару чеченских сепаратистов Ахмеду Закаеву. Двое первых <a href="https://ria.ru/20200308/1568303555.html" target="_blank">были уничтожены</a> в 2004-2006 годах, Ахмед Закаев скрывается от российского правосудия за границей. Россия запрашивала его экстрадицию, но получила от Великобритании <a href="https://ria.ru/20190914/1558657142.html" target="_blank">отказ</a>.В июне 2003 года прокуратура Москвы <u><a href="https://ria.ru/20030602/388463.html">прекратила уголовные дела</a></u> в отношении захватчиков Театрального центра на Дубровке в связи с их смертью, но расследование по нему было продолжено в целях установления организаторов, пособников и других соучастников преступления и привлечения их к уголовной ответственности. Мосгорсуд в апреле 2004 года приговорил к наказанию от 15 до 22 лет лишения свободы братьев Алихана и Ахъяда Межиевых, Аслана Мурдалова и Ханпашу Собралиева. Их признали виновными в подрыве автомобиля у "Макдональдса" на юго-западе Москвы, а также в пособничестве терроризму и захвате заложников в Театральном центре на Дубровке. В том же году <u><a href="https://ria.ru/20040512/587751.html">был приговорен к семи годам тюрьмы</a></u> сотрудник паспортного стола ОВД "Нижегородский" Игорь Алямкин, оформивший регистрацию в столице чеченке Луизе Бакуевой, участнице захвата Театрального центра. В 2006 году в пособничестве при захвате заложников также были признаны виновными Асланбек Хасханов (приговорен к 22 годам лишения свободы) и Заурбек Талхигов (<u><a href="https://ria.ru/20030620/396257.html">приговорен к 8,5 годам лишения свободы</a></u> с отбыванием наказания в колонии строгого режима). В июне 2007 года следствие по уголовному делу по факту захвата заложников в Театральном центре на Дубровке <u><a href="https://ria.ru/20111220/521791201.html">было приостановлено</a></u> в связи с неустановлением местонахождения лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, розыск которых был поручен управлению уголовного розыска ГУВД Москвы. 17 декабря 2014 года <u><a href="https://ria.ru/20141217/1038695548.html">стало известно о возобновлении расследования</a></u> в связи с задержанием Хасана Закаева. По данным следствия, он в 2002 году <u><a href="http://sledcom.ru/news/item/926638">организовывал транспортировку в Москву оружия и самодельных взрывных устройств</a></u>, которые и были использованы террористами. Московский окружной военный суд 21 марта 2017 года <u><a href="https://ria.ru/20170321/1490465961.html">приговорил Закаева к 19 годам колонии строгого режима</a></u>. В августе 2017 года Верховный суд <u><a href="https://ria.ru/20170829/1501324424.html">снизил срок заключения Закаеву</a></u> с 19 лет до 18 лет девяти месяцев. 28 февраля 2018 года потерпевшие обжаловали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) приговор Хасану Закаеву. Они считают, что <u><a href="https://ria.ru/20180301/1515490991.html">нарушено их право на справедливое судебное разбирательство</a></u>. В международном розыске по-прежнему находится еще один соучастник тех событий – <u><a href="http://sledcom.ru/news/item/1109687">Герихан Дудаев</a></u>. Он <u><a href="https://www.kommersant.ru/doc/2635012">распределял доставленные в Москву оружие и взрывные устройства</a></u> по заранее снятым террористами квартирам и домам. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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теракт на дубровке (2002), москва, справки