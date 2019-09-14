Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T08:17Z
https://ria.ru/20190914/1558657142.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152920/22/1529202231_0:358:3601:2383_1036x0_80_0_0_0ed0b1c31c34f4c921638f80c885b189.jpg
РИА Новости

"Большая игра-2". Зачем британским генералам новое противостояние с Россией

08:00 14.09.2019 (обновлено: 08:17 14.09.2019)
6078
© Фото : MoD/Crown copyright (2014) Британские военнослужащие на авиабазе в Кандагаре
Британские военнослужащие на авиабазе в Кандагаре
© Фото : MoD/Crown copyright (2014)
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Возвращение к конкуренции великих держав, противостояние как на поле боя, так и в киберпространстве, возобновление гонки вооружений — глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс предупредил в The Telegraph об угрозе новой "Большой игры" с Россией. По его мнению, чрезвычайный кабинет при британском правительства COBRA должен перейти на круглогодичный режим работы, чтобы своевременно отвечать на современные вызовы. Кроме того, правительству нужен новый способ координации всех ресурсов, имеющихся в распоряжении властей, — от военных средств до учреждений, отвечающих за реагирование на гражданские кризисы. О том, что такое "Большая игра" в понимании Лондона, — в материале РИА Новости.

Истоки противостояния

По словам Сандерса, стране необходим постоянно действующий национальный орган, способный незамедлительно реагировать на чрезвычайные события, поскольку такие страны, как Россия и Китай, угрожают вернуться к "Большой игре" в новой форме. По выражению военачальника — "на стероидах". Термин "Большая игра" был введен в оборот Редьярдом Киплингом в романе "Ким" в 1901 году. Он означал геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX века. Британцы пытались максимально ослабить экспансию россиян в этот регион, в том числе и военными методами. В частности, в битве при Асландузе в 1812 году войскам Российской империи противостояла персидская армия, обученная британскими офицерами.
Военнослужащие вооруженных сил Соединенного королевства
18 марта 2018, 08:00РИА Новости
Прийти по-английски. Когда британцы и русские воевали друг с другом
В 1830-х полем противостояния двух держав стал Афганистан. Британцам очень не нравились пророссийские настроения эмира Дост Мухаммеда, и в 1838 году они вторглись в страну, посадив на кабульский престол свою марионетку — эмира Шуджа. Он продержался у власти три года и был свергнут в 1841-м. Считается, что не без российской помощи. Новый всплеск соперничества двух империй связан с русским завоеванием Средней Азии во второй половине XIX столетия. Премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли писал королеве Виктории: "Нашими войсками московиты должны быть выдавлены из Средней Азии и сброшены в Каспийское море".
Результатом этого противостояния стало подписание в 1872-1873 годах Петербургом и Лондоном договора, который признавал буферными огромные территории между Бухарским и Афганским эмиратами. Из-за враждебной позиции Великобритании к России перед Берлинским конгрессом, завершившим русско-турецкую войну в 1878-м, Александр II приказал сосредоточить расквартированные в Туркестане войска численностью 20 тысяч человек для движения в Афганистан на города Балх, Бамиан и Кабул. Рассматривались планы вторжения в Кашмир и Читрал, однако впоследствии от них пришлось отказаться.
Казаки 23-го полка - участники русско-турецкой войны 1877 - 1878 г. г.. Болгария
24 апреля 2017, 06:55РИА Новости
Русско-турецкая война 1877-1878 годов
Обострение отношений между двумя империями, едва не вылившееся в полномасштабную войну, вошло в историю как Афганский кризис. Он стал кульминацией "Большой игры", длившейся с начала века. В 1885 году между Афганистаном и Россией произошел вооруженный конфликт из-за притязаний Кабула на южные туркменские земли. Противостояние спровоцировала Англия, стремившаяся к усилению своего влияния в регионе и к использованию Афганистана в борьбе с Россией. После присоединения к Российской империи юга Туркмении в 1884-м возник острый англо-русский конфликт, связанный с определением границ между Россией и Афганистаном.
Афганский эмир Абдуррахман-хан, подстрекаемый британцами, стремился захватить при разграничении как можно больше спорных территорий. В конце марта 1885-го афганские войска переправились через реку Кушка, нацелившись на туркменский оазис Пенджде. Тридцатого марта русский отряд генерала Александра Комарова разгромил афганцев у моста Таш-Кепри. Британцы, намеревавшиеся выступить на стороне Абдуррахман-хана, опасались открытых действий, видя, что эмир отстранился от дальнейших активных шагов. В результате оазис Пенджде остался за Россией.

На низком уровне

Это лишь немногие проявления "Большой игры" между Россией и Великобританией в XIX-XX веках. Сегодня противостояние двух держав происходит главным образом на дипломатическом поле. Отношения между государствами сильно охладели еще в нулевых. Россия неоднократно запрашивала экстрадицию нескольких чеченских террористов, в том числе Ахмеда Закаева, а также беглого олигарха Бориса Березовского, но неизменно получала от Великобритании отказ. C 2007 года Россия вновь начала дальнее патрулирование с использованием бомбардировщиков Ту-95. Их маршруты неоднократно проходили вблизи воздушного пространства Великобритании, где их сопровождали британские истребители.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
Отношения между Россией и Великобританией оказались на грани разрыва в 2014-м после Крымской весны. Туманный Альбион, США и их союзники по НАТО ввели против нашей страны экономические санкции. В 2015-м в новой редакции Cтратегии безопасности Великобритании Россию включили в список первоочередных угроз. The Times отмечала, что это — реакция на увеличение контингента в Калининградской области, полеты стратегических бомбардировщиков вдоль границ стран НАТО и ряд других шагов Москвы.
И без того плохие отношения между двумя государствами серьезно ухудшились в 2018-м после попытки отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери, в чем Лондон бездоказательно обвинил Москву. Соединенное Королевство ввело против России санкции и выслало 23 сотрудника российского посольства. В ответ Россия выслала 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве и закрыла офисы Британского совета в стране. Ситуацию немного разрядил чемпионат мира по футболу, прошедший летом 2018-го в российских городах, организацию которого оценили даже привередливые британские СМИ. Однако в целом британско-российские отношения остаются на низком уровне.
© Фото : public domain Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
Американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
© Фото : public domain
Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
В августе — сентябре 2019-го Великобритания приняла на своей территории американские стратегические бомбардировщики. Тяжелые самолеты-невидимки B-2 впервые участвовали в совместном маневрировании с истребителями пятого поколения F-35B королевских ВВС. Одновременно с этим британская авиация ведет воздушную разведку вблизи российских границ. В частности, в минувший четверг радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 пролетел вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Воздушное судно курсировало в небе Латвии и Эстонии на высоте более 13 километров.
Все говорит о том, что новая "Большая игра" уже идет. Впрочем, ряд экспертов убеждены, что за нынешней риторикой главы Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании стоят не реальные намерения ввязаться в очередное глобальное противостояние, но желание выбить на оборону дополнительные средства.
здание Министерства обороны Великобритании в Лондоне
11 сентября, 08:23Сказано в эфире
"Игрушки генералов". Политолог о словах в Британии про "Большую игру" с РФВ Великобритании предупредили о "новой угрозе" со стороны России, пишут СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Березняков, это очень удобная позиция британских военных.
"Генералы всегда готовятся к прошедшим войнам, — пояснил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Березняков. — Силовики любят играть в такие игры, устрашая правительство, чтобы получить ресурсы для собственного существования — вот и все. А иметь такого соперника, как Россия, для Великобритании было всегда удобно. Тут главное, чтобы гражданское правительство трезво и объективно смотрело на генералов, которые могут довести экономику до весьма специфических показателей".
841232115
Обсудить 3
B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)Ахмед ЗакаевТу-95F-35Главное разведывательное управление РФРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
Украина: ликвидация партии мира
РИА
Новости
Мастер осматривает солнечные батареи на Кош-Агачской солнечной электростанции в Республике Алтай
Россия готовится продавать свое солнце
Панельная сессия От информационных технологий к цифровым: эпоха новых возможностей для торговли и коммерческой деятельности в рамках ПМЭФ 2015
Искусство уйти вовремя: почему создатель Alibaba Джек Ма стал пенсионером
Добыча нефти
Враги Трампа хотят помочь России заработать триллионы рублей
Лента
новостей
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
В храме Христа Спасителя в Москве
"Русский экзархат" в Европе присоединился к РПЦ
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
В России ответили на слова Кучмы о "сговоре" против Украины
Боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и движения Талибан в полицейском отделении в Афганистане
"Чувствовал себя сверхчеловеком". Чем радикалы сманивают студентов
Саманта Пауэр на крыльце Белого дома в Вашингтоне
Феминистский скандал: постпред США в ООН выгнала Россию "под настроение"
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Кучма обвинил трех участников "нормандской четверки" в сговоре
Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр
Потопить "Огайо". Россия испытывает новейший противолодочный комплекс
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД возмущен решением ЕСПЧ по делу экс-сотрудника КГБ Дрелингаса в Литве
Модель Джессика Гойкоэчеа на красной дорожке премьеры фильма режиссера Романа Полански Дело Дрейфуса (J`accuse) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Каждой ли женщине нужно маленькое черное платье?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране
04:18В сенате США предложили обсудить удары по Ирану в случае "провокаций"
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24В пригороде Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
Лента новостейМолния