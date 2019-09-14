"Большая игра-2". Зачем британским генералам новое противостояние с Россией

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Возвращение к конкуренции великих держав, противостояние как на поле боя, так и в киберпространстве, возобновление гонки вооружений — глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс предупредил в The Telegraph об угрозе новой "Большой игры" с Россией. По его мнению, чрезвычайный кабинет при британском правительства COBRA должен перейти на круглогодичный режим работы, чтобы своевременно отвечать на современные вызовы. Кроме того, правительству нужен новый способ координации всех ресурсов, имеющихся в распоряжении властей, — от военных средств до учреждений, отвечающих за реагирование на гражданские кризисы. О том, что такое "Большая игра" в понимании Лондона, — в материале РИА Новости.

Истоки противостояния

По словам Сандерса, стране необходим постоянно действующий национальный орган, способный незамедлительно реагировать на чрезвычайные события, поскольку такие страны, как Россия и Китай, угрожают вернуться к "Большой игре" в новой форме. По выражению военачальника — "на стероидах". Термин "Большая игра" был введен в оборот Редьярдом Киплингом в романе "Ким" в 1901 году. Он означал геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX века. Британцы пытались максимально ослабить экспансию россиян в этот регион, в том числе и военными методами. В частности, в битве при Асландузе в 1812 году войскам Российской империи противостояла персидская армия, обученная британскими офицерами.

В 1830-х полем противостояния двух держав стал Афганистан. Британцам очень не нравились пророссийские настроения эмира Дост Мухаммеда, и в 1838 году они вторглись в страну, посадив на кабульский престол свою марионетку — эмира Шуджа. Он продержался у власти три года и был свергнут в 1841-м. Считается, что не без российской помощи. Новый всплеск соперничества двух империй связан с русским завоеванием Средней Азии во второй половине XIX столетия. Премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли писал королеве Виктории: "Нашими войсками московиты должны быть выдавлены из Средней Азии и сброшены в Каспийское море".

Результатом этого противостояния стало подписание в 1872-1873 годах Петербургом и Лондоном договора, который признавал буферными огромные территории между Бухарским и Афганским эмиратами. Из-за враждебной позиции Великобритании к России перед Берлинским конгрессом, завершившим русско-турецкую войну в 1878-м, Александр II приказал сосредоточить расквартированные в Туркестане войска численностью 20 тысяч человек для движения в Афганистан на города Балх, Бамиан и Кабул. Рассматривались планы вторжения в Кашмир и Читрал, однако впоследствии от них пришлось отказаться.

Обострение отношений между двумя империями, едва не вылившееся в полномасштабную войну, вошло в историю как Афганский кризис. Он стал кульминацией "Большой игры", длившейся с начала века. В 1885 году между Афганистаном и Россией произошел вооруженный конфликт из-за притязаний Кабула на южные туркменские земли. Противостояние спровоцировала Англия, стремившаяся к усилению своего влияния в регионе и к использованию Афганистана в борьбе с Россией. После присоединения к Российской империи юга Туркмении в 1884-м возник острый англо-русский конфликт, связанный с определением границ между Россией и Афганистаном.

Афганский эмир Абдуррахман-хан, подстрекаемый британцами, стремился захватить при разграничении как можно больше спорных территорий. В конце марта 1885-го афганские войска переправились через реку Кушка, нацелившись на туркменский оазис Пенджде. Тридцатого марта русский отряд генерала Александра Комарова разгромил афганцев у моста Таш-Кепри. Британцы, намеревавшиеся выступить на стороне Абдуррахман-хана, опасались открытых действий, видя, что эмир отстранился от дальнейших активных шагов. В результате оазис Пенджде остался за Россией.

На низком уровне

Это лишь немногие проявления "Большой игры" между Россией и Великобританией в XIX-XX веках. Сегодня противостояние двух держав происходит главным образом на дипломатическом поле. Отношения между государствами сильно охладели еще в нулевых. Россия неоднократно запрашивала экстрадицию нескольких чеченских террористов, в том числе Ахмеда Закаева, а также беглого олигарха Бориса Березовского, но неизменно получала от Великобритании отказ. C 2007 года Россия вновь начала дальнее патрулирование с использованием бомбардировщиков Ту-95. Их маршруты неоднократно проходили вблизи воздушного пространства Великобритании, где их сопровождали британские истребители.

Отношения между Россией и Великобританией оказались на грани разрыва в 2014-м после Крымской весны. Туманный Альбион, США и их союзники по НАТО ввели против нашей страны экономические санкции. В 2015-м в новой редакции Cтратегии безопасности Великобритании Россию включили в список первоочередных угроз. The Times отмечала, что это — реакция на увеличение контингента в Калининградской области, полеты стратегических бомбардировщиков вдоль границ стран НАТО и ряд других шагов Москвы.

И без того плохие отношения между двумя государствами серьезно ухудшились в 2018-м после попытки отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери, в чем Лондон бездоказательно обвинил Москву. Соединенное Королевство ввело против России санкции и выслало 23 сотрудника российского посольства. В ответ Россия выслала 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве и закрыла офисы Британского совета в стране. Ситуацию немного разрядил чемпионат мира по футболу, прошедший летом 2018-го в российских городах, организацию которого оценили даже привередливые британские СМИ. Однако в целом британско-российские отношения остаются на низком уровне.

© Фото : public domain Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit © Фото : public domain Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit

В августе — сентябре 2019-го Великобритания приняла на своей территории американские стратегические бомбардировщики. Тяжелые самолеты-невидимки B-2 впервые участвовали в совместном маневрировании с истребителями пятого поколения F-35B королевских ВВС. Одновременно с этим британская авиация ведет воздушную разведку вблизи российских границ. В частности, в минувший четверг радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 пролетел вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Воздушное судно курсировало в небе Латвии и Эстонии на высоте более 13 километров.

Все говорит о том, что новая "Большая игра" уже идет. Впрочем, ряд экспертов убеждены, что за нынешней риторикой главы Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании стоят не реальные намерения ввязаться в очередное глобальное противостояние, но желание выбить на оборону дополнительные средства.