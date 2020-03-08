Ветеран "Альфы" объяснил важность ликвидации Масхадова

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ликвидация "президента Ичкерии" Аслана Масхадова, проведенная Центром специального назначения (ЦСН) ФСБ 15 лет назад, стала переломным этапом во Второй Чеченской войне, такое мнение высказал почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Та операция, я бы сказал, стала тем водоразделом, когда мы поняли, что победа в борьбе с террористами будет за нами. А бандитам ликвидация Масхадова дала окончательно понять, что с силой наших спецслужб им не совладать", - сказал Гончаров РИА Новости.
Он отметил важность операции и для спецназа ФСБ. "Ликвидация Масхадова является одной из ярчайших страниц в истории вновь созданного подразделения – Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России. Ели сравнивать, чем был ЦСН тогда и чем он является сейчас - это небо и земля", - сказал ветеран "Альфы".
По его словам, теперь ЦСН, вероятно", "является сильнейшим "силовым кулаком" спецслужб мира". "На сегодняшний день эта структура полностью готова к решению тех задач, которые перед ней ставятся", - отметил собеседник агентства.
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Масхадов был убит 8 марта 2005 года в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Центра специального назначения ФСБ в селе Толстой-Юрт (Грозненский сельский район), где он скрывался в подземном бункере под домом одного из дальних родственников.
По данным российских силовиков, Масхадов стоял за решением террористов провести теракт в Москве в театральном центре на Дубровке осенью 2002 года. Сообщалось, что операцию по захвату людей, пришедших на мюзикл "Норд-Ост", разработал лично Масхадов. Позже Масхадов принимал участие в планировании акции по захвату школы в Беслане в 2004 году. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. В результате теракта тогда погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
После ликвидации Масхадова российские спецслужбы провели ряд успешных операций по ликвидации наиболее одиозных командиров боевиков. Террориста Шамиля Басаева уничтожили в Ингушетии 10 июля 2006 года. В дагестанском Хасавюрте 26 ноября 2006 года был ликвидирован лидер иностранных наемников в Чечне Абу Хафс-аль-Урдани, который, по данным спецслужб, являлся фактическим руководителем и одним из финансистов боевиков в Чеченской Республике и сопредельных регионах.
Один из самых влиятельных лидеров боевиков, командующий "Восточным фронтом" так называемой "Ичкерии" Сулейман Ильмурзаев, причастный к убийству президента Чечни Ахмата Кадырова, был убит 4 апреля 2007 года в окрестностях села Агиш-батой Веденского района Чечни. В результате контртеррористической операции в чеченском селении Новый Сулак 18 сентября 2007 года был ликвидирван "амир Раббани" - Раппани Халилов. В результате террористическая активность на Северном Кавказе значительно снизилась.
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