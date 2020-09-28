https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577792826.html

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве

5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом граждан, прибывающим из Китая,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T00:31

2020-09-28T00:31

2020-09-28T00:31

коронавирус covid-19

москва

справки

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5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом граждан, прибывающим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня <a href="https://www.mos.ru/upload/documents/docs/12-YM.pdf" target="_blank">возвращения</a> в Россию. В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichitelnye-mery-16-03-2020" target="_blank">лиц</a>.Работодателям предписывалось обеспечить <a href="https://www.mos.ru/upload/documents/docs/12-YM.pdf" target="_blank">измерение температуры тела</a> сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.В детских садах и школах также было введено ежедневное измерение температуры детей.Выборочное <a href="https://www.sobyanin.ru/podtverzhden-sluchai-novoi-koronavirusnoi-infektsii" target="_blank">измерение температуры</a> дистанционным способом было организовано на входах в метро.10 марта были приняты дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей. В Москве было запрещено <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-vvodyatsya-dopolnitelnye-ogranichitelnye-mery" target="_blank">проведение массовых мероприятий</a> с числом участников свыше пяти тысяч человек. Позднее были запрещены досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichitelnye-mery-16-03-2020" target="_blank">единовременно</a>.С 16 марта в Москве было введено <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-dopolnitelnye-mery-14-03-2020" target="_blank">свободное посещение</a> в школах и детских садах. С 17 марта режим свободного посещения был распространен на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы. 21 марта государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования были закрыты. По запросам родителей в школах были организованы <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichitelnye-mery-16-03-2020" target="_blank">малые дежурные группы</a> (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. Были <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-budut-zakryty-kolledzhi" target="_blank">закрыты колледжи</a>. Столичные вузы также перешли на <a href="https://ria.ru/20200317/1568700887.html" target="_blank">дистанционную форму обучения</a>. Москвичам старшего возраста с 16 марта рекомендовалось максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichitelnye-mery-16-03-2020" target="_blank">не покидать квартиру</a>. С 26 марта москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязали соблюдать домашний режим. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могли обратиться за помощью <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-obraschenie-k-starshemu-pokoleniyu-i-semyam-s-detmi" target="_blank">социальных работников и волонтеров</a>. 18 марта работодателям в Москве рекомендовали перевести сотрудников на <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-rabota-iz-doma" target="_blank">удаленный режим работы</a>. С 25 марта в Москве на фоне осложнения ситуации с распространением коронавируса были временно закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа, а также кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек и других развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, было приостановлено проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranicheniya-250320" target="_blank">в помещениях и под открытым небом</a>. Был <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-obraschenie-k-starshemu-pokoleniyu-i-semyam-s-detmi" target="_blank">приостановлен льготный проезд</a> в общественном транспорте для школьников, студентов колледжей и вузов, а также для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих <a href="https://ria.ru/20200326/1569165106.html" target="_blank">хроническими заболеваниями</a>.25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была объявлена <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63061" target="_blank">нерабочая неделя</a> с 28 марта по 5 апреля. После обращения президента в Москве с 28 марта были введены дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей. Была приостановлена работа ресторанов, кафе, баров, столовых и других общедоступных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд; временно прекращена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-zakrytie-restoranov-i-parkov" target="_blank">первой необходимости</a>. Покидать квартиру разрешалось только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести бытовой мусор.Кроме того, граждан обязали соблюдать социальную дистанцию от других людей не менее 1,5 метров на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах. Исключение – только поездки на такси. Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязали обеспечить соблюдение <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichenie-peredvizheniya-i-sospodderzhka-grazhdan" target="_blank">социальной дистанции</a>, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории. 2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63133" target="_blank">продлении нерабочих дней</a> до 1 мая. Все ранее введенные ограничения в Москве были продлены до 1 мая, также было запрещено посещение городских парков, усадеб и <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-prodlenie-domr-perenos-vvedeniya-propuskov" target="_blank">зон отдыха</a>.9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном порядке <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-vremennyi-poryadok-posescheniya-kladbisch" target="_blank">посещения кладбищ</a> (они были открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших). С 13 апреля в Москве был введен ряд дополнительных запретов и ограничений. Временно была приостановлена работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры; приостановлено выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов; приостановлено оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Была приостановлена работа <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-dopolnitelnye-ogranicheniya-i-drugie-resheniya-100420" target="_blank">каршеринга</a>. Для поездок по Москве на личном и общественном транспорте были введены специальные цифровые пропуска, с 15 апреля их наличие для поездок стало <a href="https://www.sobyanin.ru/tsifrovye-propuska-osnovnye-pravila" target="_blank">обязательным</a>. 28 апреля президент России Владимир Путин продлил <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63288" target="_blank">нерабочие дни</a> до 11 мая включительно. Действующие ограничения в Москве также были <a href="https://www.sobyanin.ru/do-11-maya-prodlenie-rezhima-samoizolyatsii" target="_blank">продлены до 11 мая</a>. Кроме того, была <a href="https://ria.ru/20200428/1570711835.html" target="_blank">приостановлена</a> организация летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года. С учетом сложной эпидемиологической ситуации мэром Москвы были приняты ряд решений по увеличению числа коек в лечебных <a href="https://ria.ru/20200504/1570952710.html" target="_blank">учреждениях</a>. 10 марта было принято решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая должна была стать <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-stroitelstvo-novoi-infektsionnoi-bolnitsy" target="_blank">дополнением стационара</a> в Коммунарке и ИКБ № 1. 17 апреля новая инфекционная больница была <a href="https://realty.ria.ru/20200417/1570203973.html" target="_blank">открыта</a>. Также были проведены <a href="https://ria.ru/20200504/1570952710.html" target="_blank">реконструктивные ремонтные работы</a> в 64 лечебных учреждениях (78 корпусов). Было принято решение о создании <a href="https://realty.ria.ru/20200506/1570995892.html" target="_blank">временных госпиталей</a> в павильоне на ВДНХ, ледовом дворце в районе Крылатское, конгрессно-выставочном центре в Сокольниках, в автоцентре "Москва" на Каширском шоссе, а также на территории "Экспоцентра" на Красной Пресне. 7 мая режим самоизоляции граждан в Москве был продлен до 31 мая 2020 года, также были продлены временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-resheniya-07-05-2020" target="_blank">непроизводственных отраслей</a>.12 мая в Москве начался первый этап ослаблений введенных ограничений, в частности к работе приступили предприятия промышленности и возобновились стройки, однако на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы был введен масочный и <a href="https://ria.ru/20200512/1571301511.html" target="_blank">перчаточный режим</a>. К работе вернулись более 300 крупных промышленных предприятий. Было <a href="https://www.sobyanin.ru/vtoroi-etap-smyagcheniya-ogranichenii-0106" target="_blank">возобновлено строительство</a> жилья, детских садов, школ и других городских объектов.15 мая в Москве стартовало массовое бесплатное тестирование на антитела к <a href="https://ria.ru/20200515/1571467107.html" target="_blank">коронавирусу</a>. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, благодаря исследованию возможно максимально раннее выявление заболевания у многих людей, особенно тех, кто переносит коронавирус бессимптомно. Это также позволяет получить <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-novaya-programma-issledovaniy-immuniteta" target="_blank">достоверную информацию</a> о ситуации с распространением коронавируса в городе и на отдельных городских предприятиях и организациях. 25 мая в Москве продолжилось поэтапное <a href="https://ria.ru/20200525/1571965716.html" target="_blank">смягчение </a>ограничений. Были открыты многофункциональные центры государственных услуг "Мои документы". Возобновил работу <a href="https://www.sobyanin.ru/pervyi-etap-smyagcheniya-ogranichenii" target="_blank">каршеринг</a>, но арендовать машину разрешалось не менее чем на пять дней. С 26 мая волонтеры смогли вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и выгуливать своих подопечных <a href="https://www.sobyanin.ru/volontery-vozvraschayutsya-v-priyuty-dlya-bezdomnyh-zhivotnyh" target="_blank">питомцев</a>. С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска (ранее было возможно перемещаться по пропуску, оформленному через <a href="https://ria.ru/20200527/1572033359.html" target="_blank">сервисы </a>Московской области).1 июня в Москве начался второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновили работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогли выходить на прогулки. В целях снижения риска инфицирования коронавирусом, был усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения прогулок. Для свободного посещения вновь были открыты городские парки и зеленые территории, за исключением "Зарядья". При этом аттракционы в парках, детские и спортивные площадки остались закрытыми.Были открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. Возобновилась работа мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Возобновили работу ярмарки выходного дня. В полном объеме заработал городской велопрокат, ранее (с 10 апреля) пользоваться велосипедами могли только сотрудники курьерских служб. Были открыты стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о том, снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет значительно увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. Одновременно с решением о возобновлении работы многих городских организаций мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер<a href="https://www.sobyanin.ru/vtoroi-etap-smyagcheniya-ogranichenii-0106" target="_blank"> до 14 июня</a>. 8 июня Сергей Собянин <u><a href="https://www.sobyanin.ru/otmena-samoizolyatsii-i-propuskov">заявил</a></u> о спаде пандемии коронавируса в Москве и подчеркнул, что введенные меры позволили избежать "взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим". Мэр Москвы сообщил о возвращении Москвы к обычному ритму жизни. С 9 июня в Москве был отменен режим самоизоляции, пропуска и графики прогулок. Все жители столицы, в том числе старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, смогли без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. <u><a href="https://ria.ru/20200608/1572629006.html">Была возобновлена</a></u> работа каршеринга, парикмахерских, салонов красоты, фотоателье, ветеринарных клиник и агентств по трудоустройству, общественных организаций, кино- и звукозаписывающих студий, научных институтов. Кроме того, были <a href="https://ria.ru/20200608/1572629006.html" target="_blank">открыты кладбища</a>. 16 июня <u><a href="https://ria.ru/20200616/1572973928.html">начался второй этап</a></u> возобновления работы городских объектов и организаций. Были сняты <u><a href="https://www.sobyanin.ru/snizhenie-zabolevaemosti-i-otkrytie-letnih-verand">ограничения</a></u> на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Возобновили работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открыли свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки, но посетить их можно по электронным билетам. Было разрешено посещать и спортивные мероприятия, но при условии заполняемости трибун не более чем на 10%. В городе также заработали <a href="https://www.sobyanin.ru/snizhenie-zabolevaemosti-i-otkrytie-letnih-verand" target="_blank">летние веранды</a>. 23 июня в Москве <u><a href="https://www.sobyanin.ru/ocherednoi-etap-otmeny-ogranichenii">были отменены</a></u> ограничения на работу спортивной индустрии – фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Возобновилась пассажирская навигация по Москве-реке. Также были сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычный режим вернулись учреждения социальной защиты населения. Заработали рестораны и кафе. Кроме того, были сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры: качелей, уличных тренажеров и лавок.9 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после отмены ограничений новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло, пандемия продолжает отступать. Собянин отметил, что по сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раз. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза. На фоне позитивных тенденций распространения коронавируса в Москве Сергей Собянин принял решение продолжить отмену ограничений, прежде всего, в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг <a href="https://www.sobyanin.ru/otmena-ogranicheniy-obrazovanie-i-detskie-tsentry" target="_blank">населению</a>.<a href="https://ria.ru/20200713/1574250199.html" target="_blank">С 13 июля</a> были отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений. Студенты вновь смогли посещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний – в очном или дистанционном варианте – оставался за Минобрнауки России и администрациями вузов.Был отменен запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых. В обычный режим работы вернулись общеобразовательные школы и колледжи. Были сняты ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновили работу секции и кружки, дискотеки и т.д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок. Открыли двери детские лагеря и детские развлекательные центры.Однако по-прежнему было приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе.Были сняты все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.Администрации предприятий и организаций могли самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.При нахождении на улицах гражданам рекомендовалаось использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах <a href="https://www.sobyanin.ru/otmena-ogranicheniy-obrazovanie-i-detskie-tsentry" target="_blank">отменен</a>. К началу августа город <a href="https://www.sobyanin.ru/chto-eto-bylo-nekotorye-itogi-pandemii" target="_blank">вернулся </a>к обычной жизни. С 1 августа в Москве возобновили работу театры, кинотеатры и концертные залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%. Число зрителей спортивных соревнований могло быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун. Возобновили свою работу кружки и секции программы "Московское долголетие", но при условии проведения занятий только на открытом воздухе. Однако в городе по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Сохранились и требования соблюдения социального дистанцирования. 24 сентября 2020 года мэр Москвы заявил об <a href="https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577731540.html" target="_blank">усложнении </a>ситуации с COVID-19 в Москве. По информации оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, ежедневное число госпитализированных с коронавирусом в Москве за последнюю неделю <a href="https://ria.ru/20200924/moskva-1577716081.html" target="_blank">выросло примерно на 30%</a>.На фоне угрозы распространения коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-obraschenie-k-starshemu-pokoleniyu-i-udalennaya-rabota" target="_blank">взять отпуск</a>. При этом Сергей Собянин отметил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса <a href="https://ria.ru/20200925/sotskarty-1577773477.html" target="_blank">не заблокируют</a>, прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе в столице <a href="https://ria.ru/20200925/moskva-1577772996.html" target="_blank">не ограничиваются</a>. Мэр Москвы также попросил московскую полицию воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям из-за ограничений в связи с коронавирусом. Он отметил, что <a href="https://ria.ru/20200925/pozhilye-1577772819.html" target="_blank">штрафовать</a> пожилых за выход из дома не будут. Кроме того, мэр Москвы рекомендовал работодателям перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Собянин также поручил обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры и <a href="https://ria.ru/20200924/moskva-1577716081.html" target="_blank">тестирование на COVID-19</a>.Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

https://ria.ru/20200319/1568742369.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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коронавирус covid-19, москва, справки