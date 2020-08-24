https://ria.ru/20200824/diplomatiya-1576252156.html

Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2010-2020 годах

24 августа Москва объявила австрийского дипломата персоной нон грата. Это стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вены и высылку сотрудника российской... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T17:10

2020-08-24T17:10

2020-08-24T17:10

россия

справки

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202024 августа Москва <a href="https://ria.ru/20200824/posol-1576247686.html" target="_blank">объявила</a> австрийского дипломата персоной нон грата. Это стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вены и высылку сотрудника российской дипмиссии. 15 июня МИД РФ <a href="https://ria.ru/20200615/1572938227.html" target="_blank">сообщил</a>, что Россия объявила двух сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Данный шаг стал ответом на недружественные действия Праги и высылку двух сотрудников посольства России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений". 2019 12 декабря стало известно, что два сотрудника немецкого посольства в России объявлены персонами нон грата, их <a href="https://ria.ru/20191212/1562303693.html" target="_blank">обязали</a> покинуть страну в течение недели. Также послу ФРГ выразили протест. Меры были связаны с аналогичными действиями Берлина. 5 декабря в <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД России</a> послу Болгарии была <a href="https://ria.ru/20191206/1562058516.html" target="_blank">вручена нота</a> министерства об объявлении советника посольства Болгарии в Москве персона нон грата. В МИД РФ уточнили, что "данный шаг является ответной "зеркальной" мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре российского дипломата". 13 августа сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге <a href="https://ria.ru/20190813/1557465520.html" target="_blank">выслали</a> из России в ответ на провокацию, устроенную в мае украинскими спецслужбами. СБУ объявила сотрудника Генерального консульства России во Львове персона нон грата, не предъявив каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения. Только 13 августа украинские спецслужбы <a href="https://ria.ru/20190813/1557456053.html" target="_blank">заявили</a>, что он якобы занимался разведывательной деятельностью. СБУ также сообщила, что российский дипломат покинул страну. 8 мая издание Expressen со ссылкой на представителя шведского внешнеполитического ведомства сообщило, что МИД России <a href="https://ria.ru/20190508/1553364577.html" target="_blank">принял решение</a> выслать из страны двух шведских дипломатов, в качестве ответной меры после того, как МИД Швеции отказал в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства. 16 апреля стало известно, что сотрудник польского консульства в Иркутске <a href="https://ria.ru/20190416/1552751123.html" target="_blank">признан</a> персоной нон грата. Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара отметила, что "это результат применения российскими властями принципа взаимности". 2018 21 декабря стало известно, что Россия <a href="https://ria.ru/20181221/1548421473.html" target="_blank">высылает</a> шведского дипломата - <a href="https://ria.ru/20181221/1548400341.html" target="_blank">атташе посольства Швеции по делам культуры</a>. 13 декабря Россия <a href="https://ria.ru/20181213/1547912901.html" target="_blank">объявила</a> словацкого военного дипломата персоной нон грата. Это стало ответом на то, что 22 ноября словацкие власти выслали представителя военного атташата посольства России в Братиславе. 6 августа в МИД России <a href="https://ria.ru/20180806/1526049652.html" target="_blank">вызвали</a> посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса, где ему вручили ноту о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан. Из России высылался торговый представитель посольства Греции в Москве, а также ответственный за коммуникационную службу посольства. Помимо этого, был запрещен въезд руководителю политического бюро министра иностранных дел Греции Йоргосу Сакеллариу. В марте Россия "зеркально" <a href="https://ria.ru/world/20180320/1516885284.html" target="_blank">отреагировала</a> на недружественную акцию Запада, объявившего персонами нон грата нескольких российских дипломатов. Поводом послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. В качестве "ответного шага" Лондон <a href="https://ria.ru/politics/20180317/1516582025.html" target="_blank">выслал</a> 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония, Черногория и Украина. 17 марта в ответ на действия Лондона российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули Россию в течение недели. 29 марта стало известно, что Россия <a href="https://ria.ru/world/20180329/1517561316.html" target="_blank">отзывает</a> согласие на работу генконсульства США в Петербурге и высылает 60 американских дипломатов. 30 марта министерство иностранных дел России <a href="https://ria.ru/world/20180330/1517628018.html" target="_blank">объявило о высылке</a> из страны дипломатов и сотрудников дипмиссий Австралии (2), Албании (2), Германии (4), Дании (2), Ирландии (1), Испании (2), Италии (2), Канады (4), Латвии (1), Литвы (3), Македонии (1), Молдавии (3), Нидерландов (2), Норвегии (1), Польши (4), Румынии (1), Украины (13), Финляндии (1), Франции (4), Хорватии (1), Чехии (3), Швеции (1), Эстонии (1). 1 апреля стало известно, что Россия дополнительно <a href="https://ria.ru/world/20180401/1517693916.html" target="_blank">высылает</a> 50 британских дипломатов, чтобы численность британских дипломатов в России и российских – в Британии была паритетной. 2 апреля МИД <a href="https://ria.ru/politics/20180402/1517770018.html" target="_blank">сообщил</a> о высылке одного сотрудника диппредставительства Черногории, 4 апреля – <a href="https://ria.ru/politics/20180404/1517904723.html" target="_blank">венгерского</a> и <a href="https://ria.ru/world/20180404/1517925141.html" target="_blank">бельгийского дипломатов</a>. 13 апреля Москва <a href="https://ria.ru/politics/20180413/1518574392.html" target="_blank">объявила</a> персоной нон грата сотрудника Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. 2017 28 ноября СМИ <a href="https://ria.ru/world/20171128/1509724458.html" target="_blank">сообщили</a>, что двое дипломатов посольства Швеции в России могут быть высланы из страны в качестве ответной меры на недавние аналогичные действия шведской стороны. Посольство Швеции в РФ не стало комментировать возможную высылку своих сотрудников. Не стало комментировать информацию также посольство РФ в Швеции. 28 июля Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов <a href="https://ria.ru/world/20170831/1501509120.html" target="_blank">предложила</a> Вашингтону <a href="https://ria.ru/politics/20171110/1508523686.html" target="_blank">сократить</a> дипломатические миссии США в России на 755 человек – до 455 сотрудников – и приравнять, таким образом, количество служащих посольства США в России к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах. 31 мая МИД РФ <a href="https://ria.ru/world/20170531/1495490373.html" target="_blank">заявил</a> о выдворении пятерых молдавских дипломатов в ответ на аналогичные действия Кишинева. Им было предписано покинуть страну в трехдневный срок. 29 мая посольство России в Молдавии <a href="https://ria.ru/politics/20170531/1495449936.html" target="_blank">получило ноту</a> об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. 31 мая Россия <a href="https://ria.ru/world/20170531/1495490373.html" target="_blank">уведомила</a> Эстонию об ответной высылке двух дипломатов. Генконсул Эстонии в Петербурге и глава псковской канцелярии генконсульства должны были выехать из России в пятидневный срок.<a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=mPG5vztaR8S3zKiV9EVNouJB8P5Nou3rU0So3_C10-5AN3QiNEjYCA..&URL=https%3a%2f%2fria.ru%2fworld%2f20170531%2f1495490373.html" target="_blank"> </a>26 мая власти Эстонии <a href="https://ria.ru/world/20170526/1495198262.html" target="_blank">предписали</a> генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву покинуть страну. Причины такого решения не сообщались. 2016 9 июля МИД РФ <a href="http://ria.ru/world/20160709/1462409833.html" target="_blank">сообщил</a> об объявлении персонами нон грата и высылке из Москвы двух американских дипломатов. Ранее официальный представитель госдепартамента Джон Кирби <a href="https://ria.ru/politics/20160709/1462490293.html" target="_blank">сообщил</a>, что 17 июня США выслали двух российских дипломатов в ответ на инцидент с американским дипломатом в Москве. Об инциденте сообщила газета Washington Post, в статье говорилось, что 6 июня на одного из сотрудников американской дипмиссии в Москве якобы напали. В МИД России пояснили, что дипломат работает в ЦРУ и сам напал на охранявшего посольство российского полицейского, о чем свидетельствуют кадры с видеокамеры наблюдения. 2015 1 сентября из РФ был <a href="http://ria.ru/world/20150901/1221698554.html" target="_blank">выслан</a> украинский дипломат Игорь Федикевич, который работал в консульстве Украины в Санкт-Петербурге. Это стало ответной мерой на высылку российского дипломата из Одессы. 13 июля МИД Украины нотой <a href="http://ria.ru/politics/20150717/1133932066.html" target="_blank">сообщил</a> об объявлении персоной нон грата исполняющего обязанности генконсула РФ в Одессе и о том, что российский дипломат уже покинул страну. 2014 17 ноября стало известно, что РФ выслала ряд польских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом, в ответ на выдворение из Польши российских дипломатов. Россию <a href="http://ria.ru/world/20141117/1033678777.html" target="_blank">покинули</a> три военных атташе и сотрудник политического сектора польской дипмиссии. 15 ноября СМИ <a href="http://ria.ru/world/20141115/1033475528.html" target="_blank">сообщили</a>, что сотрудница политического отдела посольства Германии в Москве была отозвана из РФ по запросу российских властей. Это произошло на фоне того, как сотрудник российского генконсульства в Бонне (ФРГ) после нескольких месяцев наблюдения за ним со стороны немецких спецслужб был "без привлечения лишнего внимания" выслан из Германии. 22 апреля руководству дипмиссии Канады в Москве было <a href="http://ria.ru/politics/20140422/1005015363.html" target="_blank">объявлено</a> о выдворении из РФ в 14-дневный срок первого секретаря посольства Маргариты Атанасов. Этот шаг Россия предприняла в ответ на высылку из Оттавы помощника российского военного атташе. 2013 В ночь с 13 на 14 мая органами контрразведки ФСБ России при попытке вербовки сотрудника одной из российских спецслужб был <a href="http://ria.ru/defense_safety/20130514/937300146.html" target="_blank">задержан</a> кадровый сотрудник центрального разведывательного управления США Фогл Райан Кристофер, работавший под прикрытием должности третьего секретаря политического отдела посольства США в Москве. МИД РФ <a href="http://ria.ru/defense_safety/20130517/937958376.html" target="_blank">объявил</a> американского дипломата персона нон грата и потребовал его скорейшего отъезда на родину. 17 апреля стало известно, что консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Франек Персидски <a href="http://ria.ru/politics/20130417/933208081.html" target="_blank">объявлен персона нон грата</a> в РФ. По информации эстонских СМИ, поводом для объявления Персидски персона нон грата стал инцидент, когда эстонская сторона отказала в визе россиянам, направлявшимся в Таллин для участия в круглом столе "Балтийский диалог - 2013". 2011 12 мая военный атташе Израиля полковник Вадим Лейдерман был <a href="http://ria.ru/incidents/20110519/376898855.html" target="_blank">задержан</a> в РФ по подозрению в шпионаже и в течение последующих 48 часов покинул Россию. Как сообщил МИД РФ, Вадим Лейдерман был задержан с поличным при получении секретной информации от российского гражданина. В связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом Вадима Лейдермана, МИД России выразил протест и объявил его персона нон грата. 2010 В конце декабря, по <a href="https://ria.ru/politics/20110113/321063338.html" target="_blank">данным</a> испанских СМИ, российский МИД потребовал от советника по политическим вопросам посольства Испании в Москве Игнасио Картахены и первого секретаря посольства Борхи Кортес-Бретона покинуть страну. Это произошло после того, как в конце ноября министр иностранных дел Испании Тринидад Хименес Гарсиа-Эррера согласилась с требованием директора национального разведывательного центра Феликса Санcа Рольдана о выдворении из страны двух российских дипломатов. В середине декабря Россия и Великобритания <a href="http://ria.ru/politics/20101221/311783156.html" target="_blank">обменялись</a> высылкой дипломатов: по одному сотруднику посольств в Москве и Лондоне покинули диппредставительства. 10 декабря Великобритания направила запрос в российское посольство в Лондоне с просьбой отозвать одного из их сотрудников из Соединенного Королевства. Это было сделано в ответ на ясные свидетельства деятельности российских разведывательных служб против британских интересов. Россия в ответ на это 16 декабря попросила отозвать сотрудника британского посольства в Москве. Лондон отверг любые основания для подобных действий, однако просьбу удовлетворил. 16 августа ФСБ РФ <a href="http://ria.ru/politics/20100818/266551868.html" target="_blank">сообщила о задержании</a> за шпионаж первого секретаря политотдела румынского посольства в Москве Габриэла Греку. По данным ФСБ, Греку работал в румынском посольстве в РФ "под прикрытием должности первого секретаря политотдела". Дипломат был объявлен персона нон грата, и ему было предписано покинуть РФ в течение двух суток, а румынской стороне в связи с его деятельностью был "выражен решительный протест ". Власти Румынии после этого выслали из страны сотрудника российского посольства. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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