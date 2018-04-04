БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Посольство Бельгии в РФ получило уведомление от российской стороны о принятом решении выслать одного бельгийского дипломата в ответ на аналогичную меру, предпринятую Брюсселем ранее, сообщили в среду РИА Новости в МИД Бельгии.

"Вице-премьер и министр иностранных дел Дидье Рейндерс был уведомлен о решении властей РФ выдворить из Москвы одного бельгийского дипломата. Об этом решении было сообщено в среду утром в посольство Бельгии в РФ. Министр сожалеет о такой реакции РФ", — говорится в заявлении, поступившем РИА Новости.

На прошлой неделе власти Бельгии приняли решение в знак солидарности в Британией, которая обвинила РФ в причастности к "делу Скрипаля", выслать одного российского дипломата. Кроме того, власти Бельгии должны выполнить решение НАТО о сокращении численности представительства РФ при альянсе на 10 человек.