В Швеции не комментируют сообщения о возможной высылке дипломатов из Москвы

СТОКГОЛЬМ, 28 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. МИД Швеции не стал комментировать РИА Новости информацию СМИ о возможной высылке дипломатов из Москвы в качестве ответной меры на недавние аналогичные действия шведской стороны.

"Мы не можем комментировать эти данные", — сказала РИА Новости представитель МИД Катарина Бирениус Рослунд.

Ранее информационное агентство ТТ со ссылкой на неназванный источник сообщило, что двое дипломатов посольства Швеции в России могут быть высланы из страны в качестве ответной меры на недавние аналогичные действия шведской стороны. Посольство Швеции в РФ не стало комментировать возможную высылку своих сотрудников. Не стало комментировать данные и посольство РФ в Швеции.