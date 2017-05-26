Косачев: Россия должна зеркально ответить на высылку дипломатов из Эстонии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия должна адекватно и зеркально ответить на высылку дипломатов РФ из Эстонии, не оставляя этот недружественный шаг без ответа, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Высылка российских дипломатов — очередной шаг в недружественной политике Эстонии по отношению к России. Смысл этой политики — вновь и вновь создавать раздражители и через это провоцировать напряженность, а затем и ответную реакцию России", — сказал сенатор журналистам.

По его словам, эту ответную реакцию представляют как выражение агрессии и подтверждение угрозы, что, в свою очередь, используют для того, чтобы "напоминать о себе в кругах НАТО и ЕС, привлекать к себе внимание со стороны США и заручаться дополнительной поддержкой — политической, финансовой и военной".

По словам Косачева, эта политика, к сожалению, была единственной по отношению к России в исполнении Эстонии все последние четверть века.

Парламентарий уверен, что в этой ситуации России следует "реагировать адекватно и зеркально, не давать поводов для встречных обвинений, но и не оставлять без ответа". "Чтобы другим неповадно было", — заключил он.

Ранее в МИД Эстонии сообщили РИА Новости, что власти страны предписали генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Сергею Сургаеву покинуть страну. Причины такого решения не сообщаются. В министерстве иностранных дел России назвали высылку дипломатов очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа.