Россия закрывает генконсульство США в Петербурге

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия в ответ на недружественные действия США по "делу Скрипаля" отзывает согласие на работу генконсульства в Петербурге и высылает 60 американских дипломатов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Буквально в эти минуты посол США Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание мер в отношении США, они включают высылку аналогичного количества дипломатов и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге", — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что в отношении остальных стран, которые последовали примеру Вашингтона, применят аналогичные меры.

Комментируя инцидент в Солсбери, Лавров сравнил поведение Запада с "глумлением над международным правом". Выводы о причастности России к отравлению он назвал "прискорбным" и "поспешными" и вновь указал на то, что Москва не имеет никакого отношения к ситуации со Скрипалем.

"Так вот для того, чтобы добиться нормального разговора, для того, чтобы установить истину, мы официально предложили созвать… 2 апреля внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО", — подчеркнул глава МИД.

Лавров выразил надежду, что западные партнеры "не уйдут от честного разговора, иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее — это затеянная грубейшая провокация".

В МИД подтвердили информацию о высылке дипломатов, среди них 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге. Они обязаны покинуть Россию до 5 апреля. При этом здание генконсульства в Петербурге предписано освободить не позднее 31 марта.

"Дело Скрипаля"



Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии утверждают, что экс-агента отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР химоружия с таким наименованием не существовало, а для обозначения токсинов использовали цифры.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. В совокупности диппредставительства покинут более 150 сотрудников МИД.