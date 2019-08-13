МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
"Еще в мае 2019 года украинские спецслужбы устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata. Каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению предъявлено не было", — отметили в дипведомстве.
Тот факт, что Служба безопасности Украины три месяца не обнародовала эту информацию, МИД увязал с "внутриполитическими играми" в Киеве.
Ранее во вторник в СБУ заявили, что сотрудник российского генконсульства во Львове получал некие данные от местного жителя, которого якобы завербовали в 2014 году.
Отмечается, что дипломат уже покинул страну, а украинец проходит в качестве подозреваемого по делу о государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.