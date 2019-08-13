МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

"Еще в мае 2019 года украинские спецслужбы устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata. Каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению предъявлено не было", — отметили в дипведомстве.