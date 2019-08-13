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РИА Новости

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

19:31 13.08.2019 (обновлено: 21:45 13.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
"Еще в мае 2019 года украинские спецслужбы устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata. Каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению предъявлено не было", — отметили в дипведомстве.
Тот факт, что Служба безопасности Украины три месяца не обнародовала эту информацию, МИД увязал с "внутриполитическими играми" в Киеве.
Ранее во вторник в СБУ заявили, что сотрудник российского генконсульства во Львове получал некие данные от местного жителя, которого якобы завербовали в 2014 году.
Отмечается, что дипломат уже покинул страну, а украинец проходит в качестве подозреваемого по делу о государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сотрудники службы безопасности у посольства Российской Федерации в Киеве
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А нас то за шо? ©
13 августа, 19:32
ggoldmikron
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Бумеранг, однако)
13 августа, 19:32
Максим Исаев
42100002
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