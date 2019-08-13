Киев объявил российского дипломата персоной нон грата

По данным ведомства, сотрудник генконсульства во Львове получал некие данные от местного жителя, которого якобы завербовали российские спецслужбы в 2014 году.

Дипломат уже покинул страну, а украинец проходит в качестве подозреваемого по делу о государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.