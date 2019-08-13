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РИА Новости

Киев объявил российского дипломата персоной нон грата

14:24 13.08.2019 (обновлено: 16:28 13.08.2019)
65892
© РИА Новости / Павел ПаламарчукПолицейский у ворот генерального консульства Российской федерации во Львове
Полицейский у ворот генерального консульства Российской федерации во Львове
© РИА Новости / Павел Паламарчук
КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны.
По данным ведомства, сотрудник генконсульства во Львове получал некие данные от местного жителя, которого якобы завербовали российские спецслужбы в 2014 году.
Дипломат уже покинул страну, а украинец проходит в качестве подозреваемого по делу о государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В пресс-бюро Службы внешней разведки РИА Новости заявили, что сообщение СБУ не комментируют.
© Фото : СБУЖитель Львовской области, задержанный СБУ по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России
Житель Львовской области, задержанный СБУ по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ
© Фото : СБУ
Житель Львовской области, задержанный СБУ по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России
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МИД УкраиныРоссияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Дипломатов никто не трогал и не трогает.. если ты не заметил..
13 августа, 14:32
Крах Либерализма
60010014
А чего удивляться, так поступают в любой стране,в т.ч. и в России!
13 августа, 15:52
Alex Anon
6302006
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