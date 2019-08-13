Киев объявил российского дипломата персоной нон грата

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны.
По данным ведомства, сотрудник генконсульства во Львове получал некие данные от местного жителя, которого якобы завербовали российские спецслужбы в 2014 году.
Дипломат уже покинул страну, а украинец проходит в качестве подозреваемого по делу о государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В пресс-бюро Службы внешней разведки РИА Новости заявили, что сообщение СБУ не комментируют.
© Фото : СБУЖитель Львовской области, задержанный СБУ по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России
© Фото : СБУ
Житель Львовской области, задержанный СБУ по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России