США заявили о выполнении требований России по сокращению персонала

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. США полностью выполнили предложения России по сокращению персонала, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"США полностью выполнили решение правительства Российской Федерации сократить размер нашей миссии в России. Мы считаем, что это действие (РФ — ред.) необоснованно и мешает общим отношениям двух стран", — говорится в заявлении Науэрт.

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В ответ США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.