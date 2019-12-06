Премьер Болгарии встретился с российским послом

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов провел встречу с послом России в стране Анатолием Макаровым в пятницу, на следующий день после того, как МИД РФ объявил советника посольства Болгарии persona non grata, сообщается на официальном сайте болгарского правительства.

"В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения и согласились с тем, что нет никаких предпосылок, которые препятствовали бы их развитию в прагматическом и доброжелательном духе в будущем", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что Борисов подчеркнул заинтересованность Болгарии в проведении "равноправного и взаимовыгодного двустороннего политического диалога с Российской Федерацией", в котором Болгария руководствуется своими национальными интересами и придерживается общей европейской и евроатлантической политики.

Премьер Болгарии также отметил, что и Болгария, и Россия заинтересованы в сотрудничестве в ряде областей, таких как экономика, энергетика, туризм, транспорт, образование, наука, культура и социальная политика.

В четверг в МИД России послу Болгарии Атанасу Крыстину была вручена нота министерства об объявлении советника посольства Болгарии в Москве persona non grata. В МИД РФ уточнили, что "данный шаг является ответной "зеркальной" мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре российского дипломата".

Ранее агентство Рейтер сообщило, что РФ выслала болгарского дипломата после того, как София отказала в визе новому российскому военному атташе. По информации агентства, посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин был проинформирован о том, что дипломат должен покинуть Россию в течение следующих 24 часов в соответствии с дипломатическим протоколом.

В октябре стало известно, что власти Болгарии высылают из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности. Замглавы российского МИД Александр Грушко после этого заявил об ответных мерах, которые примет РФ.