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Премьер Болгарии встретился с российским послом
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РИА Новости

Премьер Болгарии встретился с российским послом

14:13 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов провел встречу с послом России в стране Анатолием Макаровым в пятницу, на следующий день после того, как МИД РФ объявил советника посольства Болгарии persona non grata, сообщается на официальном сайте болгарского правительства.
"В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения и согласились с тем, что нет никаких предпосылок, которые препятствовали бы их развитию в прагматическом и доброжелательном духе в будущем", - говорится в заявлении.
Также сообщается, что Борисов подчеркнул заинтересованность Болгарии в проведении "равноправного и взаимовыгодного двустороннего политического диалога с Российской Федерацией", в котором Болгария руководствуется своими национальными интересами и придерживается общей европейской и евроатлантической политики.
Премьер Болгарии также отметил, что и Болгария, и Россия заинтересованы в сотрудничестве в ряде областей, таких как экономика, энергетика, туризм, транспорт, образование, наука, культура и социальная политика.
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В четверг в МИД России послу Болгарии Атанасу Крыстину была вручена нота министерства об объявлении советника посольства Болгарии в Москве persona non grata. В МИД РФ уточнили, что "данный шаг является ответной "зеркальной" мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре российского дипломата".
Ранее агентство Рейтер сообщило, что РФ выслала болгарского дипломата после того, как София отказала в визе новому российскому военному атташе. По информации агентства, посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин был проинформирован о том, что дипломат должен покинуть Россию в течение следующих 24 часов в соответствии с дипломатическим протоколом.
В октябре стало известно, что власти Болгарии высылают из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности. Замглавы российского МИД Александр Грушко после этого заявил об ответных мерах, которые примет РФ.
В октябре также сообщалось, что власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии. Решение об отказе в визе было принято по рекомендации неназванного ведомства, с которым согласовывалось назначение. Москва проинформирована об этом решении, отметил тогда МИД Болгарии. В октябре этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство не комментирует вопрос отказа Болгарии в визе военному атташе посольства РФ в Софии, но исходит из дипломатического принципа взаимности.
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Анатолий МакаровМИД РФБойко БорисовРоссияБолгарияВ мире
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