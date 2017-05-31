Россия выдворяет пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия выдворяет пятерых молдавских дипломатов в ответ на аналогичные действия Кишинева, говорится в сообщении МИД.

Соответствующую ноту МИД вручил советнику-посланнику молдавского посольства. Дипломатам предписано покинуть Россию в трехдневный срок. По словам молдавского посла, они выедут на родину 3 июня.

При этом в ведомстве выразили надежду, что Кишинев осознает контрпродуктивность своих недружественных действий по отношению к России и "деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия".

Комментируя решение Москвы, президент Молдавии Игорь Додон заявил, что "отношения двух стран за 25 лет еще не находились на таком краю пропасти, как сейчас". По его словам, к этому привели безответственные действия молдавского правительства и парламентского большинства, которые "принимают решения не в интересах своего народа, а исходя из геополитических интересов западных кураторов".

"Надеюсь, других ответных мер экономического и социального характера со стороны России не последует", — сказал Додон корреспонденту РИА Новости.

Это решение было принято накануне предстоящей встречи лидеров России и Молдавии в Санкт-Петербурге. Додон и Владимир Путин кратко пообщаются на полях Петербургского международного экономического форума. При этом российский лидер может затронуть вопрос последствиях высылки из Кишинева российских дипломатов, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти дипломатов persona non grata. Как заявил премьер Павел Филип, такое решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом Додон осудил действия правительства.

В Москве подобный шаг назвали прямой провокацией отдельных сил Молдавии против курса президента и пообещали адекватно ответить на действия Кишинева.

Подробнее о случаях высылки иностранных дипломатов из России в 2004-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>